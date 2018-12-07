Конкурс маленьких поваров
7 Декабря, 2018
Телеканал «Карусель» и компания «Бибиколь» объявляют конкурс маленьких поваров!
Наверняка ты любишь помогать родителям, когда они готовят разные вкусности, поэтому обязательно участвуй в нашем конкурсе!
- Сделай фотографию, как ты готовишь с родителями или с друзьями любимое блюдо;
- Придумай название, опиши рецепт и пришли нам;
- Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!
8 победителей получат призы от компании «Бибиколь»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 07 по 25 декабря 2018 года.