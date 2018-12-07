Конкурс маленьких поваров

Конкурс маленьких поваров

7 Декабря, 2018

Телеканал «Карусель» и компания «Бибиколь» объявляют конкурс маленьких поваров!

Наверняка ты любишь помогать родителям, когда они готовят разные вкусности, поэтому обязательно участвуй в нашем конкурсе!

  • Сделай фотографию, как ты готовишь с родителями или с друзьями любимое блюдо;
  • Придумай название,  опиши рецепт и пришли нам;
  • Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!

8 победителей получат призы от компании «Бибиколь»!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 07 по 25 декабря 2018 года.

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