Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"» 10 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Тириль и Оливер — самые молодые, умные и храбрые детективы в городе, основатели "Детективного агентства № 2". Вместе со своим псом Восьмёрчиком они раскроют любое, даже самое запутанное дело!

Красный и опасный!

Первым автомобиль заметил Восьмёрчик. Пёс замер на месте, вытянув хвост. Тириль и Оливер одновременно обернулись и посмотрели туда, откуда доносился звук. Колёса красного автомобиля, мчавшегося на полной скорости, взвизгнули, и на углу улицы машину занесло. Старушка Нора Братланд не видела и не слышала автомобиль. Она поправила на плече сумку и направилась к пешеходному переходу. Вместо того чтобы затормозить, водитель красной машины прибавил скорость.

Как раз в тот момент, когда Нора приготовилась переходить улицу, Оливер взял старушку за плечо и оттащил назад. Водитель засигналил, и Оливер почувствовал, как промчавшаяся мимо машина обдала его потоком воздуха. Нора Братланд потеряла равновесие и упала на Оливера, а тот рухнул на Тириль. Все трое вповалку лежали на тротуаре, образовав кучу-малу. Восьмёрчик залаял, побежал вниз по улице за машиной, но через несколько метров остановился. Автомобиль скрылся за следующим поворотом, и на горизонте над дорогой повисло светло-серое облако пыли. Оливер встал и помог подняться Норе Братланд.

— С вами всё в порядке? — спросила Тириль, поднимая с земли сумку старушки.

— Ох! — простонала Нора Братланд. — Меня чуть не сбила машина!

— С вами всё в порядке? — переспросила Тириль.

Старушка приложила к уху руку, чтобы лучше слышать.

— Что?

— С вами всё в порядке? — в третий раз повторила Тириль.

— Ну да, всё в порядке. Спасибо вам. Нора Братланд отряхнула пальто и посмотрела вслед скрывшейся машине.

— Подумать только, как он торопился, — пробормотала она. — Хотела бы я знать, кто был за рулём этого автомобиля. Тогда бы я ему рассказала, что к чему.

Тириль взглянула на Оливера. Тот кивнул в ответ.

— Мы можем попытаться узнать это для вас, — предложила Тириль.

— Что? — спросила старушка.

— Мы можем попытаться узнать, кто был за рулём автомобиля, — повторила Тириль ещё громче.

Нора Братланд покачала головой:

— Нет, я уже тридцать лет не водила машину. Я люблю ходить пешком.

Тириль покачала головой. Она не знала, что послышалось Норе Братланд.

— Это и есть наша работа, — объяснил Оливер. Он говорил медленно и отчётливо. — Мы детективы.

— Это хорошо, — улыбнулась ему Нора Братланд. — Продолжайте. А мне пора идти. Всего вам хорошего.

Тириль и Оливер переглянулись, не в силах сдержать улыбку.

— Что она имела в виду? — спросила Тириль, когда Нора Братланд переходила через улицу.

— У нас появилось дело? Мы получили заказ?

— Не знаю, — ответил Оливер.

— Их было двое, — заметила Тириль. — Похоже, они были в шапках. Это всё, что я успела разглядеть. Ты записал номер автомобиля?

Оливер покачал головой.

— Нет, но мне удалось рассмотреть человека на пассажирском сиденье.

— Как он выглядел?

Оливер закусил губу и задумчиво посмотрел вслед скрывшейся машине.

— Всё произошло так быстро, — произнёс он. — Но пассажир выглядел точно как рок-певец, который так нравится дядюшке Фреду.

—Элвис Пресли? Но он же умер.

—Да, но как зовут того другого певца? Того, что одевается как Элвис и так на него похож?

Тириль прищурилась и хитро улыбнулась.

—Элвис-Эйвинд, —сказала она. —Я знаю, где он живёт.

Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"». Редакция «Астрель –СПБ»