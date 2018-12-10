Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"»
Тириль и Оливер — самые молодые, умные и храбрые детективы в городе, основатели "Детективного агентства № 2". Вместе со своим псом Восьмёрчиком они раскроют любое, даже самое запутанное дело!
Красный и опасный!
Первым автомобиль заметил Восьмёрчик. Пёс замер на месте, вытянув хвост. Тириль и Оливер одновременно обернулись и посмотрели туда, откуда доносился звук. Колёса красного автомобиля, мчавшегося на полной скорости, взвизгнули, и на углу улицы машину занесло. Старушка Нора Братланд не видела и не слышала автомобиль. Она поправила на плече сумку и направилась к пешеходному переходу. Вместо того чтобы затормозить, водитель красной машины прибавил скорость.
Как раз в тот момент, когда Нора приготовилась переходить улицу, Оливер взял старушку за плечо и оттащил назад. Водитель засигналил, и Оливер почувствовал, как промчавшаяся мимо машина обдала его потоком воздуха. Нора Братланд потеряла равновесие и упала на Оливера, а тот рухнул на Тириль. Все трое вповалку лежали на тротуаре, образовав кучу-малу. Восьмёрчик залаял, побежал вниз по улице за машиной, но через несколько метров остановился. Автомобиль скрылся за следующим поворотом, и на горизонте над дорогой повисло светло-серое облако пыли. Оливер встал и помог подняться Норе Братланд.
— С вами всё в порядке? — спросила Тириль, поднимая с земли сумку старушки.
— Ох! — простонала Нора Братланд. — Меня чуть не сбила машина!
— С вами всё в порядке? — переспросила Тириль.
Старушка приложила к уху руку, чтобы лучше слышать.
— Что?
— С вами всё в порядке? — в третий раз повторила Тириль.
— Ну да, всё в порядке. Спасибо вам. Нора Братланд отряхнула пальто и посмотрела вслед скрывшейся машине.
— Подумать только, как он торопился, — пробормотала она. — Хотела бы я знать, кто был за рулём этого автомобиля. Тогда бы я ему рассказала, что к чему.
Тириль взглянула на Оливера. Тот кивнул в ответ.
— Мы можем попытаться узнать это для вас, — предложила Тириль.
— Что? — спросила старушка.
— Мы можем попытаться узнать, кто был за рулём автомобиля, — повторила Тириль ещё громче.
Нора Братланд покачала головой:
— Нет, я уже тридцать лет не водила машину. Я люблю ходить пешком.
Тириль покачала головой. Она не знала, что послышалось Норе Братланд.
— Это и есть наша работа, — объяснил Оливер. Он говорил медленно и отчётливо. — Мы детективы.
— Это хорошо, — улыбнулась ему Нора Братланд. — Продолжайте. А мне пора идти. Всего вам хорошего.
Тириль и Оливер переглянулись, не в силах сдержать улыбку.
— Что она имела в виду? — спросила Тириль, когда Нора Братланд переходила через улицу.
— У нас появилось дело? Мы получили заказ?
— Не знаю, — ответил Оливер.
— Их было двое, — заметила Тириль. — Похоже, они были в шапках. Это всё, что я успела разглядеть. Ты записал номер автомобиля?
Оливер покачал головой.
— Нет, но мне удалось рассмотреть человека на пассажирском сиденье.
— Как он выглядел?
Оливер закусил губу и задумчиво посмотрел вслед скрывшейся машине.
— Всё произошло так быстро, — произнёс он. — Но пассажир выглядел точно как рок-певец, который так нравится дядюшке Фреду.
—Элвис Пресли? Но он же умер.
—Да, но как зовут того другого певца? Того, что одевается как Элвис и так на него похож?
Тириль прищурилась и хитро улыбнулась.
—Элвис-Эйвинд, —сказала она. —Я знаю, где он живёт.
Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"». Редакция «Астрель –СПБ»