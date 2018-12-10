Премьера мультсериала «Шаранавты. Герои космоса» 10 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите в эфире телеканала «Карусель» с 10 декабря!

Шаранавты — это отважные космические герои, защитники Шаралактики!

Энек, Бенек и Ники — забавные круглые персонажи. Совершенно случайно они попадают на заброшенный космический корабль, где узнают о том, кто такие шаранавты, и знакомятся с голографическим зайцем по имени Бац.

Так герои вступают в ряды шаранавтов, чтобы стать защитниками добра и справедливости в Шаралактике. Они будут сражаться с подлыми шурумбами — космическими злодеями, которые строят коварные планы по захвату планет.

Расписание показов мультсериала смотрите здесь.