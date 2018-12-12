Глава вторая: "Богатый и знаменитый" 12 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"»

Эйвинд Ольсен был похож на Элвиса Пресли скорее внешне, чем по манере пения, но поскольку настоящего Элвиса любили очень многие, и Элвис-Эйвинд обрёл популярность. Он жил не в самом Эльвестаде, а в пригороде. Юные детективы взяли велосипеды и отправились в путь по дороге, которая шла мимо школы, через мост и к западной окраине города. Восьмёрчик бежал за ребятами, высунув язык. Дом Элвиса-Эйвинда находился на вершине холма за кирпичным забором, вдоль которого росли кусты цветущей жимолости. Тириль слезла с велосипеда и прислонила его к забору.

— Так что теперь? — спросила она.

Оливер не ответил. Мальчик встал перед воротами и посмотрел на дом.

— Машины здесь сейчас нет, — заметил он.

Не успел Оливер произнести это, как сзади раздался сигнал. Детективы обернулись. Боковое окно белого фургона приспустилось, и из него высунулась голова Эйвинда Ольсена в больших солнцезащитных очках.

— Хэллоу, — сказал он по-английски глубоким, как у Элвиса Пресли, голосом. — Я могу вам чем-то помочь?

Ребята не проронили ни слова.

— Вы что-то хотели? — ещё раз спросил Элвис-Эйвинд.

— Да, — ответил Оливер, сглотнув. — Мы только хотели узнать, нет ли у вас красной машины.

— Красной машины?

— Да, красной машины.

Эйвинд Ольсен рассмеялся, блеснув белоснежной улыбкой.

— Нет, — ответил он.

— Вы уверены, что не выезжали никуда утром на красной машине? — спросила Тириль.

— В Эльвестад, — уточнил Оливер.

— Совершенно уверен, — ответил Эйвинд Ольсен, поправляя на шее шёлковый шарф. — Я возвращаюсь с выступления в торговом центре в Вальбю. Я провёл за рулем много часов. Я устал и хочу попасть домой, отдохнуть. Оливер отошёл в сторону, и Элвис-Эйвинд проехал мимо ребят к дому.

— Думаешь, он говорит правду? — спросила Оливера Тириль.

Тот пожал плечами.

— Не знаю, — сказал мальчик. — Всё куда загадочнее, чем казалось на первый взгляд. Я мог бы поклясться, что за рулём красного автомобиля сидел Элвис-Эйвинд. Тут что-то не вяжется. Тириль села на велосипед.

— Во всяком случае, у нас появилось дело, — улыбнулась она. — Новое дело для Детективного агентства № 2.

Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Закат"». Редакция «Астрель –СПБ»