Премьера мультфильма «Два хвоста»

Премьера мультфильма «Два хвоста»

13 Декабря, 2018

Не пропустите показы в эфире «Карусели» 14 и 15 декабря!

 

Домашний кот Макс сбежал из дома в лес. И, скорее всего, он бы не выжил в дикой природе, если бы не бобр по имени Боб, который протянул ему лапу помощи. Так завязалась странная, но крепкая дружба.

Однажды Макс и Боб стали свидетелями приземления инопланетного корабля. Пришельцы моментально освоились на чужой планете и даже стали охотиться на лесных обитателей! Теперь друзья должны спасти родной лес от непрошенных гостей.

Смотрите премьеру мультфильма в эфире телеканала «Карусель» 14 декабря в 15.40 МСК и 15 декабря в 17:00 МСК.

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