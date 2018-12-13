Премьера мультфильма «Два хвоста» 13 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите показы в эфире «Карусели» 14 и 15 декабря!

Домашний кот Макс сбежал из дома в лес. И, скорее всего, он бы не выжил в дикой природе, если бы не бобр по имени Боб, который протянул ему лапу помощи. Так завязалась странная, но крепкая дружба.

Однажды Макс и Боб стали свидетелями приземления инопланетного корабля. Пришельцы моментально освоились на чужой планете и даже стали охотиться на лесных обитателей! Теперь друзья должны спасти родной лес от непрошенных гостей.

Смотрите премьеру мультфильма в эфире телеканала «Карусель» 14 декабря в 15.40 МСК и 15 декабря в 17:00 МСК.