Отрывок из сказки С. Прокофьевой «Не буду просить прощения»

Отрывок из сказки С. Прокофьевой «Не буду просить прощения»

14 Декабря, 2018

В книгу «Новогодние истории» вошли четыре зимние сказки о доброте, дружбе и чудесах. Эти истории заинтересуют ребёнка и подарят детям и родителям новогоднее настроение.

Глава первая

Жил-был на свете мальчик Вася. У него было очень много игрушек. Они были всюду: и под сто­лом, и за шкафом. И даже под кроватью. Но однажды утром Вася проснулся, и ему захо­телось ещё лошадь-качалку.

— Хочу лошадь-качалку, — сказал Вася.
— Хочу лошадь-качалку! — закричал Вася.
— Хочу лошадь-качалку!! — затопал ногами Вася.
— Ну, сыночек, — сказала мама, — подожди не­много, сейчас нет денег.
— Ну да, нет денег! — с обидой закричал Вася. — На сахар есть. На котлеты есть. А на са­мое главное у тебя нет. Просто ты жадничаешь! Да! В ту же минуту со стуком отворилось окно и с улицы ворвался холодный ветер.

В комнате стало холодно, как на улице.
— Сейчас же попроси прощения за свои грубые слова, — сказала мама.
— Не буду просить прощения! — закричал Вася, схватил пальто, шапку и убежал из дому.

Глава вторая

Вася сидел во дворе на лавочке. С неба падал густой снег. Вася не знал, что в его город пришли Вели­кие Холода. А Великие Холода приходят всякий раз, когда кто-нибудь ссорится с мамой.

Снег всё шёл и шёл.
«Это очень стыдно — прощения просить, — ду­мал Вася. — Ни за что не буду. Лучше домой не вернусь. Я себе, может, другую маму найду. Ещё получше». По правде говоря, Васе совсем не хотелось дру­гую маму. Ведь его мама была не вообще какая-то мама. Это была ЕГО мама. Но просить прощения... Ну уж нет! Вася ещё немного посидел на лавочке. Руки и ноги у него окоченели. Вася сполз с лавочки и пошёл со двора. Когда он уже подходил к воротам, громко заговорило радио:
«Слушайте! Слушайте! Слушайте!.. Человек поссо­рился с мамой! Человек поссорился с мамой! Эта беда случилась в нашем городе. И теперь в наш город пришли Великие Холода! Внимание! Внима­ние!.. В наш город пришли Великие Холода!..»

Но Вася этого уже не слышал. Только старый воробей, сидевший на столбе, с трудом разобрал несколько слов. Он разнервничался, разворчался и полетел к своей воробьихе, сказать ей, чтобы она ни в коем случае не улетала с тёплой трубы. Ведь она не маленькая и должна понимать: с Великими Холодами шутки плохи.

Глава третья

Вася шёл по улице. На углу он увидел длинную-предлинную таксу. Она была похожа на колбасу на четырёх лапах. Таксу вела на ремешке тётя в серой шубке. И вдруг эта тётя, проходя мимо Васи, шепнула:
— Хочешь, я буду твоей мамой?

Вася посмотрел на тётю и увидел, что эта тётя очень неплохая. А главное, у неё такая хорошая длинная собака. «Ну, уж если брать новую маму, то с соба­кой», — подумал он и тихо сказал:
— Ладно.

Вася сказал это совсем тихо. И тут загудел ве­тер-ветрище. В лицо Васе ударил холодный снег. Тётя схватила Васю за руку и резво побежала по улице, приговаривая:
— Давно хотела такого сыночка!

Когда Вася и тётя вошли в квартиру, то увиде­ли, что на диване — сугроб. Около шкафа — су­гроб. На столе — гора снега. В воздухе мелькают и кружатся снежинки. Длинная собака побежала по комнате, утопая ла­пами в снегу.
— Ничего, ничего, сыночек, — сказала тётя в се­рой шубке. — Мы сейчас всё уберём. Она принесла тазы и вёдра, и они стали выно­сить снег из комнаты. Но снега было так много, что его почти что не убавилось. «Вдвоём мы этот снег за всю жизнь не выне­сем, — с тоской подумал он. — Вот было бы таких мам побольше. Ну хотя бы четыре или пять». Едва только он успел это подумать, как в комна­ту вошли ещё четыре точно такие же тёти в серых шубках. Совсем одинаковые. Одна к одной. Вася от изумления уронил таз.

Все тёти в серых шубках начали быстро вы­носить снег. Одна выгребала снег из-под дивана. Другая ловко сбивала сосульки с люстры. Сугробы стали быстро уменьшаться. Длинная собака свобод­но забегала по полу.  

— Ну вот и всё, сыночек! — хором сказали тёти в серых шубках и улыбнулись Васе.
— Сыночек, иди, я тебя поцелую! — ласково по­звала одна тётя.
— Сыночек, иди, я тебе вытру нос! — сказала вторая тётя в серой шубке.
— Сыночек, ты забыл выпить рыбий жир! — ска­зала третья.
— Сыночек, поиграй пока с собакой, — сказала четвёртая.
— Сыночек, сними галоши! — сказала пятая.

Все они крепко схватили Васю и стали тянуть его в разные стороны. Васино пальтишко затрещало. Длинная собака то­скливо залаяла. Вася вырвался из их рук и бросился в перед­нюю. Тёти в серых шубках, толкая друг друга, бро­сились за ним. Они нагнали его в передней, окружили и загово­рили ещё быстрее и все вместе:

— Выпей собаку!
— Поиграй с галошами!
— Сними нос!
— Поцелуй рыбий жир!

Вася выскочил на лестницу и захлопнул дверь.
— Нет уж, — в ужасе забормотал он, — столь­ко мам человеку не нужно. Ведь маму любить надо. А как их любить всех сразу? Запутаешься. Нет, не хочу я...

Отрывок из книги «Новогодние истории».

Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

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