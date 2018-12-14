Отрывок из сказки С. Прокофьевой «Не буду просить прощения»
В книгу «Новогодние истории» вошли четыре зимние сказки о доброте, дружбе и чудесах. Эти истории заинтересуют ребёнка и подарят детям и родителям новогоднее настроение.
Глава первая
Жил-был на свете мальчик Вася. У него было очень много игрушек. Они были всюду: и под столом, и за шкафом. И даже под кроватью. Но однажды утром Вася проснулся, и ему захотелось ещё лошадь-качалку.
— Хочу лошадь-качалку, — сказал Вася.
— Хочу лошадь-качалку! — закричал Вася.
— Хочу лошадь-качалку!! — затопал ногами Вася.
— Ну, сыночек, — сказала мама, — подожди немного, сейчас нет денег.
— Ну да, нет денег! — с обидой закричал Вася. — На сахар есть. На котлеты есть. А на самое главное у тебя нет. Просто ты жадничаешь! Да! В ту же минуту со стуком отворилось окно и с улицы ворвался холодный ветер.
В комнате стало холодно, как на улице.
— Сейчас же попроси прощения за свои грубые слова, — сказала мама.
— Не буду просить прощения! — закричал Вася, схватил пальто, шапку и убежал из дому.
Глава вторая
Вася сидел во дворе на лавочке. С неба падал густой снег. Вася не знал, что в его город пришли Великие Холода. А Великие Холода приходят всякий раз, когда кто-нибудь ссорится с мамой.
Снег всё шёл и шёл.
«Это очень стыдно — прощения просить, — думал Вася. — Ни за что не буду. Лучше домой не вернусь. Я себе, может, другую маму найду. Ещё получше». По правде говоря, Васе совсем не хотелось другую маму. Ведь его мама была не вообще какая-то мама. Это была ЕГО мама. Но просить прощения... Ну уж нет! Вася ещё немного посидел на лавочке. Руки и ноги у него окоченели. Вася сполз с лавочки и пошёл со двора. Когда он уже подходил к воротам, громко заговорило радио:
«Слушайте! Слушайте! Слушайте!.. Человек поссорился с мамой! Человек поссорился с мамой! Эта беда случилась в нашем городе. И теперь в наш город пришли Великие Холода! Внимание! Внимание!.. В наш город пришли Великие Холода!..»
Но Вася этого уже не слышал. Только старый воробей, сидевший на столбе, с трудом разобрал несколько слов. Он разнервничался, разворчался и полетел к своей воробьихе, сказать ей, чтобы она ни в коем случае не улетала с тёплой трубы. Ведь она не маленькая и должна понимать: с Великими Холодами шутки плохи.
Глава третья
Вася шёл по улице. На углу он увидел длинную-предлинную таксу. Она была похожа на колбасу на четырёх лапах. Таксу вела на ремешке тётя в серой шубке. И вдруг эта тётя, проходя мимо Васи, шепнула:
— Хочешь, я буду твоей мамой?
Вася посмотрел на тётю и увидел, что эта тётя очень неплохая. А главное, у неё такая хорошая длинная собака. «Ну, уж если брать новую маму, то с собакой», — подумал он и тихо сказал:
— Ладно.
Вася сказал это совсем тихо. И тут загудел ветер-ветрище. В лицо Васе ударил холодный снег. Тётя схватила Васю за руку и резво побежала по улице, приговаривая:
— Давно хотела такого сыночка!
Когда Вася и тётя вошли в квартиру, то увидели, что на диване — сугроб. Около шкафа — сугроб. На столе — гора снега. В воздухе мелькают и кружатся снежинки. Длинная собака побежала по комнате, утопая лапами в снегу.
— Ничего, ничего, сыночек, — сказала тётя в серой шубке. — Мы сейчас всё уберём. Она принесла тазы и вёдра, и они стали выносить снег из комнаты. Но снега было так много, что его почти что не убавилось. «Вдвоём мы этот снег за всю жизнь не вынесем, — с тоской подумал он. — Вот было бы таких мам побольше. Ну хотя бы четыре или пять». Едва только он успел это подумать, как в комнату вошли ещё четыре точно такие же тёти в серых шубках. Совсем одинаковые. Одна к одной. Вася от изумления уронил таз.
Все тёти в серых шубках начали быстро выносить снег. Одна выгребала снег из-под дивана. Другая ловко сбивала сосульки с люстры. Сугробы стали быстро уменьшаться. Длинная собака свободно забегала по полу.
— Ну вот и всё, сыночек! — хором сказали тёти в серых шубках и улыбнулись Васе.
— Сыночек, иди, я тебя поцелую! — ласково позвала одна тётя.
— Сыночек, иди, я тебе вытру нос! — сказала вторая тётя в серой шубке.
— Сыночек, ты забыл выпить рыбий жир! — сказала третья.
— Сыночек, поиграй пока с собакой, — сказала четвёртая.
— Сыночек, сними галоши! — сказала пятая.
Все они крепко схватили Васю и стали тянуть его в разные стороны. Васино пальтишко затрещало. Длинная собака тоскливо залаяла. Вася вырвался из их рук и бросился в переднюю. Тёти в серых шубках, толкая друг друга, бросились за ним. Они нагнали его в передней, окружили и заговорили ещё быстрее и все вместе:
— Выпей собаку!
— Поиграй с галошами!
— Сними нос!
— Поцелуй рыбий жир!
Вася выскочил на лестницу и захлопнул дверь.
— Нет уж, — в ужасе забормотал он, — столько мам человеку не нужно. Ведь маму любить надо. А как их любить всех сразу? Запутаешься. Нет, не хочу я...