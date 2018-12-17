Нэнси Дрю и тайна старых часов

Нэнси Дрю и тайна старых часов

17 Декабря, 2018

Это книга о легендарной американской девушке-сыщице Нэнси Дрю. Первое свое дело Нэнси распутывает в маленьком американском городке, где умирает некий небедный господин — мистер Джосайя Кроули. По его завещанию все наследство должно перейти одной обеспеченной семье. Но ситуация меняется, когда в дело включается Нэнси Дрю. Она знает, что есть второе завещание, которое оставил Кроули, его-то ей и предстоит отыскать. Для среднего школьного возраста.

Глава первая

Спасение

Нэнси Дрю, хорошенькая восемнадцатилетняя девушка, ехала домой по проселочной дороге в своем новом темно-синем кабриолете. Она только что отвезла отцу кое-какие юридические документы.

«Как здорово, что папа подарил мне на день рожденья машину, — думала она, улыбаясь сама себе. — И мне так нравится помогать ему!». Ее отец, Карсон Дрю, известный в Ривер-Хайтс адвокат, часто обсуждал с дочкой разные загадочные аспекты своих дел.

Улыбаясь, Нэнси продолжала размышлять: «Папа доверяет моей интуиции…», но мгновение спустя ее мысли прервала картина, которая заставила Нэнси кричать от ужаса. C лужайки расположенного неподалеку дома на дорогу вдруг выбежала девочка лет пяти. В этот же момент от дома отъехал фургон и, вырулив на проезжую часть, оказался в считанных шагах от ребенка. Водитель судорожно засигналил, и девочка, растерявшись, бросилась ему наперерез. Каким-то чудом ей удалось благополучно пересечь дорогу и забраться на невысокую каменную ограду моста. Тут фургон резко рванул вперед, и девочка, потеряв равновесие, свалилась с парапета и скрылась из вида.

— Боже мой! — воскликнула Нэнси, резко нажав на тормоза. Она уже представила, как ребенок падает в воду, расшибая голову о камни. Нэнси выскочила из машины и помчалась через дорогу. Прямо у подножия насыпи Нэнси увидела неподвижно лежавшую девочку. Вся правая часть ее тела была в воде.

— Только не… — Нэнси не осмелилась закончить ужасающую мысль и поспешно спустилась по скользкой насыпи. Подойдя ближе, она с великим облегчением, обнаружила, что девочка нормально дышит и вода не попала ей ни в рот, ни в нос. Наскоро осмотрев ребенка, она также не увидела и признаков перелома. Нэнси осторожно подняла девочку на руки и, крепко прижимая ее к себе, взобралась на вершину насыпи. Она быстро перебежала дорогу и вошла во двор, откуда совсем недавно выбежала девочка. В этот самый момент парадная дверь распахнулась, и из дома выбежала плачущая пожилая женщина:

— Джуди! Джуди!
— Я уверена, с ней все будет в порядке, — поспешила заверить ее Нэнси.

Женщина, заметив машину Нэнси, взволнованно спросила:
— Вы ее сбили?
— Нет-нет. Джуди упала с моста, — и Нэнси быстро объяснила, что произошло. К этому моменту из дома вышла еще одна женщина, чуть помоложе.
— Наша крошка! Что с ней случилось? Когда женщина протянула к ней руки, чтобы забрать Джуди, Нэнси тихо и спокойно сказала:
— С Джуди все будет в порядке. Позвольте мне занести ее в дом и положить на диван.

Одна из женщин распахнула дверь, а вторая показала:
— Сюда, пожалуйста.

Нэнси пронесла свою хрупкую ношу через прихожую в небольшую, старомодно обставленную гостиную. Как только она уложила ребенка на диван, Джуди начала ворочать головой и что-то тихонько бормотать.
— Думаю, она придет в себя через пару минут, — сказала Нэнси.

Пока женщины сосредоточенно наблюдали за Джуди, они успели познакомиться с Нэнси. Эдна и Мэри Тёрнер оказались двоюродными тетками пострадавшей юной особы.
— Джуди живет с нами, — пояснила Эдна, старшая тетка. — Мы вместе ее воспитываем.

Нэнси была несколько удивлена, что столь пожилые женщины растят такого маленького ребенка. Только она успела назвать свое имя и адрес, как Джуди открыла глаза и огляделась по сторонам. Заметив Нэнси, она спросила:

— Кто вы?
— Меня зовут Нэнси. Приятно познакомиться, Джуди!
— Вы видели, как я упала?

Нэнси кивнула, а бабушка Мэри объяснила:
— Дорогая, она достала тебя из реки, после того как ты упала.

Джуди заплакала.
— Никогда, никогда больше не буду перебегать через дорогу! Не хочу, чтобы со мной повторилось такое! — заверила она бабушек.
— Надеюсь, ты действительно не станешь так больше делать, — сказала Нэнси.

Она погладила девочку по голове, и Джуди улыбнулась в ответ. Хотя Нэнси считала, что с Джуди все будет хорошо, она решила задержаться на несколько минут на случай, если понадобится ее помощь. Девочку раздели и укутали в халат. Мэри Тёрнер направилась на кухню.
— Надо бы дать Джуди лекарство и сделать компресс. У нее на голове назревает шишка. Вы поможете мне, Нэнси?

Она провела девушку в кухню и подошла к шкафчику с лекарствами, который висел на стене.
— Нэнси, я хочу извиниться перед вами за то, что подумала, будто вы сбили Джуди, — сказала женщина. — Мы с Эдной, похоже, совсем растерялись от волнения. Видите ли, Джуди нам очень дорога. Мы воспитали ее мать, которая была единственным ребенком и осиротела в раннем детстве. То же случилось и с Джуди. Ее родители погибли от взрыва на катере три года назад. У бедняжки не осталось близких родственников, кроме нас с Эдной.
— У Джуди очень счастливый и здоровый вид, — поспешно заметила Нэнси. — Уверена, ей здесь очень хорошо.

Мэри улыбнулась.
— Мы стараемся как можем, при наших скромных доходах. Но иногда их просто не хватает. Сегодня мы продали кое-какую мебель тем двум людям на грузовике, который вы видели. Уж не знаю, кто они, но цену вроде бы предложили сносную.

Затем Мэри Тёрнер вернулась к разговору о Джуди.
— Она еще совсем маленькая, так что пока мы с Эдной справляемся. Но вот что нас действительно беспокоит — это будущее. Мы с сестрой портнихи, но с годами управляться с иглой становится все сложнее. Сказать по правде, Нэнси, когда погибли родители Джуди, мы с Эдной сомневались, сможем ли как следует позаботиться о девочке. Но решили попробовать и теперь знаю, что не расстанемся с Джуди ни за что на свете. Она совершенно нас очаровала. Эта грустная история растрогала Нэнси. Она понимала беспокойство сестер Тёрнер: расходы на проживание, конечно, будут неуклонно расти, а доход тетушек навряд ли будет увеличиваться с годами...
— К сожалению, — продолжала Мэри, — родители Джуди оставили ей совсем немного денег. Но они были очень одаренными, а Джуди унаследовала их таланты. Ей бы следовало учиться музыке и танцам, пойти в хороший колледж. Но, боюсь, этого мы никогда не сможем ей дать.
— Джуди может получить стипендию или другую материальную помощь, — ободряюще заметила Нэнси.

Мэри, обнаружив в лице Нэнси внимательного слушателя, продолжала:
— Раньше нам помогал кузен нашего отца, Джосайя Кроули. Но пару месяцев назад он скончался. Кузен щедро помогал нам деньгами и имел возможность навещать нас. — Мисс Тёрнер вздохнула. — Он обещал, что обязательно напишет о нас в завещании, ведь он так любил маленькую Джуди! Мы с Эдной очень рассчитывали на это. Но Джосайя не сдержал обещание. Нэнси понимающе улыбнулась, ничего не сказав в ответ. Но в ее голове уже закралось небольшое подозрение: что заставило мистера Кроули изменить свое решение?
— На старости лет Джосайя стал жить у других родственников. После этого все изменилось: вначале он стал реже нас навещать. Еще в феврале Джосайя подтверждал, что обязательно оставит нам часть наследства. Все это выглядело так странно, человек, который всегда готов был помогать нам, внезапно оставил нас.

Мэри взглянула на Нэнси.
— Вы, может быть, знаете тех родственников, у которых он жил. Они тоже из Ривер-Хайтс. Семья Ричарда Тофэма.
— У них еще две дочери, Ада и Изабель? — спросила Нэнси. — Если так, то я их знаю.
— Да, да, они самые, — ответила Мэри.

Нэнси уловила в голосе женщины прохладные нотки.
— Вам нравятся эти девушки? — спросила мисс Тёрнер.

Нэнси ответила не сразу. Ее учили, что сплетничать нехорошо. Наконец, она тактично сказала:
— Ада и Изабель учились со мной в старших классах, но мы не особенно дружили. Мы, кхм-м, не всегда сходились во взглядах.

К тому моменту мисс Тёрнер успела достать из шкафчика кое-какие медикаменты и теперь направилась к холодильнику за льдом. Расставляя необходимые принадлежности на подносе, она заметила:

— Когда кузен Джосайя скончался, к нашему удивлению, Ричард Тофэм предъявил завещание, согласно которому он назначен душеприказчиком Кроули, а все деньги наследуют он, его жена и их дочери.

— Да, я читала об этом в газете, — припомнила Нэнси. — И велико ли наследство?
— Насколько я понимаю, сумма немаленькая, — ответила Мэри Тёрнер. — Некоторые родственники Джосайи говорили, что он обещал им то же, что и нам, так что они планировали обратиться в суд. — Женщина пожала плечами. — Но я думаю, попытки оспорить завещание безнадежны. И все-таки мы с Эдной не можем отделаться от мысли, что должно быть более позднее завещание, хотя пока никто его не обнаружил.

Нэнси последовала за мисс Тёрнер в гостиную. Холодный компресс помог снять припухлость в том месте, где Джуди ударилась о камень. Убедившись, что с девочкой все хорошо, Нэнси сказала, что ей пора идти.
— Приходи меня навестить, — попросила Джуди. — Ты мне нравишься, Нэнси. Ты моя спасительница!
— Конечно, приду! — пообещала Нэнси. — Ты мне тоже нравишься. Ты молодчина!

Тетушки девочки принялись снова благодарить Нэнси. Гостья едва успела дойти до двери, когда Эдна вдруг спохватилась:
— Мэри, а где наш серебряный чайник?
— Ну как же, на журнальном столике, где же ему быть… Ах, он пропал!

Эдна забежала в гостиную.
— И серебряные подсвечники тоже!

Нэнси замерла в дверях.
— Их что, украли? — спросила она.
— Похоже на то! — ответила Мэри Тёрнер, побледневшая от волнения. — Должно быть, их украли те люди, которым мы продали мебель!

Нэнси тут же вспомнила мужчин в грузовике.
— А кто они такие? — спросила она.
— Ах, Мэри, как же мы оказались такими неосторожными! — воскликнула Эдна Тёрнер. — Ведь мы даже понятия не имеем, кто они. Эти мужчины постучались к нам и спросили, нет ли у нас какой старой мебели на продажу. Не видать нам больше нашего серебра!

— Может, еще не все потеряно! — возразила Нэнси. — Я вызову полицию.
— Ах, детка, — сокрушенно сказала Мэри. — У нас телефон не работает.
— Тогда я попробую догнать грузовик! — заявила Нэнси. — Как выглядели эти люди?
— Низкорослые, плотного сложения. Один темноволосый, другой блондин. С довольно крупными носами. А больше я ничего не могу припомнить.
— Я тоже, — вставила Эдна. Поспешно попрощавшись, Нэнси побежала к машине.

 

Отрывок из книги «НЭНСИ ДРЮ и тайна старых часов»

Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

Вот уже почти 60 лет издательство «Малыш» славится своими классическими книгами прекрасного качества, иллюстрированными лучшими художниками. Этим книгам доверяет уже несколько поколений читателей.

Следующая новость
Отрывок из сказки С. Прокофьевой «Не буду просить прощения»