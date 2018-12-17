Нэнси Дрю и тайна старых часов 17 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Это книга о легендарной американской девушке-сыщице Нэнси Дрю. Первое свое дело Нэнси распутывает в маленьком американском городке, где умирает некий небедный господин — мистер Джосайя Кроули. По его завещанию все наследство должно перейти одной обеспеченной семье. Но ситуация меняется, когда в дело включается Нэнси Дрю. Она знает, что есть второе завещание, которое оставил Кроули, его-то ей и предстоит отыскать. Для среднего школьного возраста.

Глава первая

Спасение

Нэнси Дрю, хорошенькая восемнадцатилетняя девушка, ехала домой по проселочной дороге в своем новом темно-синем кабриолете. Она только что отвезла отцу кое-какие юридические документы.

«Как здорово, что папа подарил мне на день рожденья машину, — думала она, улыбаясь сама себе. — И мне так нравится помогать ему!». Ее отец, Карсон Дрю, известный в Ривер-Хайтс адвокат, часто обсуждал с дочкой разные загадочные аспекты своих дел.

Улыбаясь, Нэнси продолжала размышлять: «Папа доверяет моей интуиции…», но мгновение спустя ее мысли прервала картина, которая заставила Нэнси кричать от ужаса. C лужайки расположенного неподалеку дома на дорогу вдруг выбежала девочка лет пяти. В этот же момент от дома отъехал фургон и, вырулив на проезжую часть, оказался в считанных шагах от ребенка. Водитель судорожно засигналил, и девочка, растерявшись, бросилась ему наперерез. Каким-то чудом ей удалось благополучно пересечь дорогу и забраться на невысокую каменную ограду моста. Тут фургон резко рванул вперед, и девочка, потеряв равновесие, свалилась с парапета и скрылась из вида.

— Боже мой! — воскликнула Нэнси, резко нажав на тормоза. Она уже представила, как ребенок падает в воду, расшибая голову о камни. Нэнси выскочила из машины и помчалась через дорогу. Прямо у подножия насыпи Нэнси увидела неподвижно лежавшую девочку. Вся правая часть ее тела была в воде.

— Только не… — Нэнси не осмелилась закончить ужасающую мысль и поспешно спустилась по скользкой насыпи. Подойдя ближе, она с великим облегчением, обнаружила, что девочка нормально дышит и вода не попала ей ни в рот, ни в нос. Наскоро осмотрев ребенка, она также не увидела и признаков перелома. Нэнси осторожно подняла девочку на руки и, крепко прижимая ее к себе, взобралась на вершину насыпи. Она быстро перебежала дорогу и вошла во двор, откуда совсем недавно выбежала девочка. В этот самый момент парадная дверь распахнулась, и из дома выбежала плачущая пожилая женщина:

— Джуди! Джуди!

— Я уверена, с ней все будет в порядке, — поспешила заверить ее Нэнси.

Женщина, заметив машину Нэнси, взволнованно спросила:

— Вы ее сбили?

— Нет-нет. Джуди упала с моста, — и Нэнси быстро объяснила, что произошло. К этому моменту из дома вышла еще одна женщина, чуть помоложе.

— Наша крошка! Что с ней случилось? Когда женщина протянула к ней руки, чтобы забрать Джуди, Нэнси тихо и спокойно сказала:

— С Джуди все будет в порядке. Позвольте мне занести ее в дом и положить на диван.

Одна из женщин распахнула дверь, а вторая показала:

— Сюда, пожалуйста.

Нэнси пронесла свою хрупкую ношу через прихожую в небольшую, старомодно обставленную гостиную. Как только она уложила ребенка на диван, Джуди начала ворочать головой и что-то тихонько бормотать.

— Думаю, она придет в себя через пару минут, — сказала Нэнси.

Пока женщины сосредоточенно наблюдали за Джуди, они успели познакомиться с Нэнси. Эдна и Мэри Тёрнер оказались двоюродными тетками пострадавшей юной особы.

— Джуди живет с нами, — пояснила Эдна, старшая тетка. — Мы вместе ее воспитываем.

Нэнси была несколько удивлена, что столь пожилые женщины растят такого маленького ребенка. Только она успела назвать свое имя и адрес, как Джуди открыла глаза и огляделась по сторонам. Заметив Нэнси, она спросила:

— Кто вы?

— Меня зовут Нэнси. Приятно познакомиться, Джуди!

— Вы видели, как я упала?

Нэнси кивнула, а бабушка Мэри объяснила:

— Дорогая, она достала тебя из реки, после того как ты упала.

Джуди заплакала.

— Никогда, никогда больше не буду перебегать через дорогу! Не хочу, чтобы со мной повторилось такое! — заверила она бабушек.

— Надеюсь, ты действительно не станешь так больше делать, — сказала Нэнси.

Она погладила девочку по голове, и Джуди улыбнулась в ответ. Хотя Нэнси считала, что с Джуди все будет хорошо, она решила задержаться на несколько минут на случай, если понадобится ее помощь. Девочку раздели и укутали в халат. Мэри Тёрнер направилась на кухню.

— Надо бы дать Джуди лекарство и сделать компресс. У нее на голове назревает шишка. Вы поможете мне, Нэнси?

Она провела девушку в кухню и подошла к шкафчику с лекарствами, который висел на стене.

— Нэнси, я хочу извиниться перед вами за то, что подумала, будто вы сбили Джуди, — сказала женщина. — Мы с Эдной, похоже, совсем растерялись от волнения. Видите ли, Джуди нам очень дорога. Мы воспитали ее мать, которая была единственным ребенком и осиротела в раннем детстве. То же случилось и с Джуди. Ее родители погибли от взрыва на катере три года назад. У бедняжки не осталось близких родственников, кроме нас с Эдной.

— У Джуди очень счастливый и здоровый вид, — поспешно заметила Нэнси. — Уверена, ей здесь очень хорошо.

Мэри улыбнулась.

— Мы стараемся как можем, при наших скромных доходах. Но иногда их просто не хватает. Сегодня мы продали кое-какую мебель тем двум людям на грузовике, который вы видели. Уж не знаю, кто они, но цену вроде бы предложили сносную.

Затем Мэри Тёрнер вернулась к разговору о Джуди.

— Она еще совсем маленькая, так что пока мы с Эдной справляемся. Но вот что нас действительно беспокоит — это будущее. Мы с сестрой портнихи, но с годами управляться с иглой становится все сложнее. Сказать по правде, Нэнси, когда погибли родители Джуди, мы с Эдной сомневались, сможем ли как следует позаботиться о девочке. Но решили попробовать и теперь знаю, что не расстанемся с Джуди ни за что на свете. Она совершенно нас очаровала. Эта грустная история растрогала Нэнси. Она понимала беспокойство сестер Тёрнер: расходы на проживание, конечно, будут неуклонно расти, а доход тетушек навряд ли будет увеличиваться с годами...

— К сожалению, — продолжала Мэри, — родители Джуди оставили ей совсем немного денег. Но они были очень одаренными, а Джуди унаследовала их таланты. Ей бы следовало учиться музыке и танцам, пойти в хороший колледж. Но, боюсь, этого мы никогда не сможем ей дать.

— Джуди может получить стипендию или другую материальную помощь, — ободряюще заметила Нэнси.

Мэри, обнаружив в лице Нэнси внимательного слушателя, продолжала:

— Раньше нам помогал кузен нашего отца, Джосайя Кроули. Но пару месяцев назад он скончался. Кузен щедро помогал нам деньгами и имел возможность навещать нас. — Мисс Тёрнер вздохнула. — Он обещал, что обязательно напишет о нас в завещании, ведь он так любил маленькую Джуди! Мы с Эдной очень рассчитывали на это. Но Джосайя не сдержал обещание. Нэнси понимающе улыбнулась, ничего не сказав в ответ. Но в ее голове уже закралось небольшое подозрение: что заставило мистера Кроули изменить свое решение?

— На старости лет Джосайя стал жить у других родственников. После этого все изменилось: вначале он стал реже нас навещать. Еще в феврале Джосайя подтверждал, что обязательно оставит нам часть наследства. Все это выглядело так странно, человек, который всегда готов был помогать нам, внезапно оставил нас.

Мэри взглянула на Нэнси.

— Вы, может быть, знаете тех родственников, у которых он жил. Они тоже из Ривер-Хайтс. Семья Ричарда Тофэма.

— У них еще две дочери, Ада и Изабель? — спросила Нэнси. — Если так, то я их знаю.

— Да, да, они самые, — ответила Мэри.

Нэнси уловила в голосе женщины прохладные нотки.

— Вам нравятся эти девушки? — спросила мисс Тёрнер.

Нэнси ответила не сразу. Ее учили, что сплетничать нехорошо. Наконец, она тактично сказала:

— Ада и Изабель учились со мной в старших классах, но мы не особенно дружили. Мы, кхм-м, не всегда сходились во взглядах.

К тому моменту мисс Тёрнер успела достать из шкафчика кое-какие медикаменты и теперь направилась к холодильнику за льдом. Расставляя необходимые принадлежности на подносе, она заметила:

— Когда кузен Джосайя скончался, к нашему удивлению, Ричард Тофэм предъявил завещание, согласно которому он назначен душеприказчиком Кроули, а все деньги наследуют он, его жена и их дочери.

— Да, я читала об этом в газете, — припомнила Нэнси. — И велико ли наследство?

— Насколько я понимаю, сумма немаленькая, — ответила Мэри Тёрнер. — Некоторые родственники Джосайи говорили, что он обещал им то же, что и нам, так что они планировали обратиться в суд. — Женщина пожала плечами. — Но я думаю, попытки оспорить завещание безнадежны. И все-таки мы с Эдной не можем отделаться от мысли, что должно быть более позднее завещание, хотя пока никто его не обнаружил.

Нэнси последовала за мисс Тёрнер в гостиную. Холодный компресс помог снять припухлость в том месте, где Джуди ударилась о камень. Убедившись, что с девочкой все хорошо, Нэнси сказала, что ей пора идти.

— Приходи меня навестить, — попросила Джуди. — Ты мне нравишься, Нэнси. Ты моя спасительница!

— Конечно, приду! — пообещала Нэнси. — Ты мне тоже нравишься. Ты молодчина!

Тетушки девочки принялись снова благодарить Нэнси. Гостья едва успела дойти до двери, когда Эдна вдруг спохватилась:

— Мэри, а где наш серебряный чайник?

— Ну как же, на журнальном столике, где же ему быть… Ах, он пропал!

Эдна забежала в гостиную.

— И серебряные подсвечники тоже!

Нэнси замерла в дверях.

— Их что, украли? — спросила она.

— Похоже на то! — ответила Мэри Тёрнер, побледневшая от волнения. — Должно быть, их украли те люди, которым мы продали мебель!

Нэнси тут же вспомнила мужчин в грузовике.

— А кто они такие? — спросила она.

— Ах, Мэри, как же мы оказались такими неосторожными! — воскликнула Эдна Тёрнер. — Ведь мы даже понятия не имеем, кто они. Эти мужчины постучались к нам и спросили, нет ли у нас какой старой мебели на продажу. Не видать нам больше нашего серебра!

— Может, еще не все потеряно! — возразила Нэнси. — Я вызову полицию.

— Ах, детка, — сокрушенно сказала Мэри. — У нас телефон не работает.

— Тогда я попробую догнать грузовик! — заявила Нэнси. — Как выглядели эти люди?

— Низкорослые, плотного сложения. Один темноволосый, другой блондин. С довольно крупными носами. А больше я ничего не могу припомнить.

— Я тоже, — вставила Эдна. Поспешно попрощавшись, Нэнси побежала к машине.

Отрывок из книги «НЭНСИ ДРЮ и тайна старых часов»