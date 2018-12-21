Отрывок из книги «Путеводитель по звёздному небу» 21 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Если вы любите смотреть на звёзды и мечтаете узнать о планетах и космических объектах что-нибудь новенькое, эта книга как раз для вас. Кот Счастливчик расскажет всё, что знает сам!

СТАНЬ АСТРОНОМОМ

Меня зовут кот Счастливчик, и я очень люблю смотреть на звёзды. И не только на них: ведь звёздное небо таит столько тайн и загадок! Я помогу тебе освоиться в удивительном мире астрономических наблюдений.

ПОДГОТОВЬСЯ

Спорим, тебе не терпится прямо сейчас отправиться смотреть на звёздное небо? Но чтобы действительно хорошо провести время, надо сначала кое-что запомнить...

ЧТО ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ?

Наблюдать за звёздами лучше всего зимой, потому что тогда солнце поздно восходит и рано заходит, и в течение многих часов темно. Самые яркие звёзды можно увидеть именно на зимнем небе. Но зимней ночью может быть очень-очень холодно (да и летние ночи бывают весьма прохладными). Ты проведёшь несколько часов на улице, почти не двигаясь, поэтому самое главное – не замёрзнуть.

КУДА ИДТИ?

Если ты живёшь в таком месте, где ночью много света, то увидеть звёзды может быть непросто. Так что ищи тёмный уголок недалеко от дома, например: парк, в котором деревья загораживают уличное освещение;

стадион на окраине города;

холм, поднявшись на который, ты окажешься над освещением.

Если ты выбрал правильное место, ты увидишь, что небо там выглядит темнее, чем прямо за порогом твоего дома. Звёзды будут казаться более яркими и разноцветными.

С КЕМ ИДТИ?

Ты окажешься в тёмном безлюдном месте, поэтому нужно быть осторожным. Так что: пусть с тобой пойдёт кто-то из взрослых; не забудь взять телефон; скажи дома, куда ты идёшь, как долго тебя не будет, и в котором часу вернёшься.

ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ НА НЕБО?

Зачем люди смотрят ночью на небо? Астрономы смотрят на небо в большие телескопы и с их помощью изучают Солнечную систему, Галактику и Вселенную. Кошки вроде меня и люди вроде тебя тоже смотрят на небо, чтобы узнать: а что там, за пределами Земли? Иногда я смотрю на звёзды просто потому, что мне нравится наблюдать, как вокруг меня вращается Вселенная.

Многие звёзды и группы звёзд (их называют созвездиями) видны на небе только в определённое время года. Поэтому ещё в древности земледельцы наблюдали за небом, чтобы определить, когда начинать сеять, а когда собирать урожай.

Звёзды появляются на небе не только в одно и то же время, но и на одних и тех же местах. Поэтому они издавна указывали путь морякам, особенно в открытом море, когда на многие мили вокруг не видно берега.

В прошлом люди верили, что необычные явления на небе, такие как Луна странного цвета, кометы или падающие звёзды, предвещают что-то хорошее или плохое. И люди ждали, что астрономы определят, надо ли им бояться или радоваться (а если астроном угадывал неправильно, то у него самого могли быть большие неприятности).



КАК ВОЗНИКЛИ ИМЕНА СОЗВЕЗДИЙ?

Названия многих созвездий были придуманы тысячи лет назад, в основном, в Древней Греции. Древние греки верили, что на небе живут боги, герои и фантастические животные. Поэтому, если форма какого-то созвездия напоминала им об одном из этих небесных жителей, они называли это созвездие в его честь. Сейчас названия звёзд и созвездий кажутся нам довольно странными, но для древних греков все эти имена были такими же привычными, как для нас – имена звёзд эстрады.

ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ?

Все звёзды – это раскалённые газовые шары. Знаешь ли ты, что проще всего увидеть звезду не ночью, а в солнечный день? Потому что наше Солнце – тоже звезда. Самая близкая к Земле звезда, поэтому она выглядит намного больше и ярче, чем все остальные звёзды в небе. Солнце огромно – если бы Земля была размером с горошину, то Солнце было бы размером с мяч. Ещё Солнце невероятно горячее (около 15 миллионов градусов внутри), именно поэтому оно сияет так ярко, что ты можешь загореть, хотя находится оно на расстоянии 140 миллионов километров. Днём Солнце ярко-белого цвета, но на закате становится оранжевым, а потом красным. Однако на самом деле Солнце не меняет цвет – всё дело в земной атмосфере, которая по-разному пропускает солнечный свет.

ЦВЕТ ЗВЁЗД

Хотя все звёзды – это раскалённые газовые шары, не все звёзды одинаковые: некоторые побольше, некоторые поменьше, некоторые погорячее, некоторые похолоднее. Если сравнивать наше Солнце с другими звёздами, то окажется, что оно совсем не самое большое во Вселенной и даже в Галактике. В ночном небе можно увидеть красные, оранжевые, голубые и белые звёзды (а вот зелёных звёзд не бывает). Дело в том, что у этих звёзд разная температура. Белые и голубые звёзды – самые горячие, красные и оранжевые – самые холодные. Представь себе кусок металла, который нагревают на огне. Сначала он становится тёмно-красным, потом оранжевым, потом белым и наконец начинает сверкать голубым. Так же получается и со звёздами.

Отрывок из книги «Путеводитель по звёздному небу». Редакция «Аванта»