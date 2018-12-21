Продолжается приём работ на главный конкурс года! 21 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Дополнительно будут определены 100 участников конкурса ёлок, которые получат «деток кремлёвской ёлки» — семена, чтобы вырастить пушистые ели и присоединиться к возрождению движения школьных «Зеленых патрулей»!

Мальчишки и девчонки вместе с друзьями и родителями смогут высадить «деток кремлёвской ёлки» в своих регионах.

А вы уже украсили своих красавиц? Тогда скорее присылайте фото украшенных ёлок, принимайте участие в нашем конкурсе новогодних ёлок!



По итогам конкурса 10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель», дополнительно редакцией будут определены авторы 100 интересных работ, которые получат семена и шанс стать участником международного проекта #ДЕТКИКРЕМЛЕВСКОЙЕЛКИ.

Кремлёвская ёлка — самая красивая и волшебная — главная ёлка страны! Если вырастить маленькие елочки из семян крёмлевской ёлки, обязательно сбудется самое заветное желание!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 07 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.