Премьера! «Новые приключения пчёлки Майи» 23 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите в эфире телеканала «Карусель с 24 декабря!

Майя — маленькая озорная пчёлка, не похожая ни на одну другую! Она бесстрашна и любопытна, и жажда приключений манит её прочь из улья, на далёкие луга. Каждый день Майя наслаждается великолепием окружающего мира, любуется красотой каждого цветка и каждой травинки.

Её храбрость и ненасытное любопытство заставляют Майю раскрывать все радости жизни и попадать в увлекательные приключения. Вместе со своими лучшими друзьями, Флипом и Вилли, пчёлка исследует чудесный мир, полный волшебства и захватывающих встреч!

Смотрите премьеру мультсериала в эфире телеканала «Карусель» с 24 декабря в 07:40 МСК.