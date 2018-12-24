Биология с Шерлоком Холмсом
Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то равнодушным?! Никогда! Вот мы и разберемся, что за собаки и лошади встречаются на страницах произведений сэра Артура Конан Дойла, как туда попали такие странные, прямо скажем, не английские животные, как змеи, львы, гепарды, обезьяны, попугаи.
В рассказе «Львиная грива» — одном из последних рассказов сэра Артура Конан Дойля о великом сыщике Шерлоке Холмсе — тот так говорит о себе: «Если только Уотсон писал не понапрасну, вам должно быть известно, читатель, что я располагаю большим запасом современных научных познаний, приобретенных вполне бессистемно и вместе с тем служащих мне большим подспорьем в работе. Память моя похожа на кладовку, битком набитую таким количеством всяческих свертков и вещей, что я и сам с трудом представляю себе ее содержимое».
А еще мы знаем, что, прожив всего несколько недель на Бейкер-стрит, доктор Уотсон составил список того, что входит — или не входит — в сферу интересов Холмса. Потом, по мере нашего дальнейшего знакомства этот «аттестат» уточнялся. Вот он, в несколько сокращенном виде:
1. Знания в области литературы — никаких.
2. Философии — никаких.
3. Астрономии — никаких.
4. Политики — слабые.
5. Ботаники — неравномерные. Знает свойства белладонны, опиума и ядов вообще. Не имеет понятия о садоводстве.
6. Геологии — практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв. После прогулок показывает брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона.
7. Химии — глубокие.
8. Анатомии — точные, но бессистемные.
9. Уголовной хроники — огромные, знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке.
10. Хорошо играет на скрипке.
11. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксер.
12. Основательные практические знания английских законов.
Список, как мы видим, достаточно внушительный. Нам показалось интересным собрать некоторые факты, которые позволят оценить, насколько образованным и эрудированным был великий сыщик в области биологии. Какими сведениями обладал в зоологии, в ботанике, в содержании домашних питомцев — пчел, лошадей, собак. Вот с собак, пожалуй, мы и начнем.
Шерлок Холмс и собаки
Шерлок Холмс, как и многие англичане того времени, любил и знал собак. Они принимали непосредственное участие в расследованиях, помогали преследовать преступников или сами являлись невольными преступниками. Известно, что сыщик даже подумывал написать «небольшую монографию о пользе собак в сыскной работе», а по характеру четвероногих созданий определял «дух, который царит в семье» их хозяев. Поведение домашних любимцев помогало его дедуктивным заключениям. Ни один другой представитель животного мира не появляется так часто на страницах рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе.
Даже действующих лиц автор постоянно сравнивает с собаками. Например, в повести «Этюд в багровых тонах» Уотсон, наблюдая за работой Холмса, отмечает: «Я смотрел на него, и мне невольно пришло на ум, что он сейчас похож на чистокровную, хорошо выдрессированную гончую, которая рыщет взад-вперед по лесу, скуля от нетерпения, пока не нападет на утерянный след». Используется сравнение с фоксгаундом — старинной породой английских лисьих гончих. Она была выведена в XVI веке, а родословные книги ведутся, начиная с 1786 года.
Сам Холмс (в рассказе «Союз рыжих») говорит об инспекторе Джонсе из Скотленд-Ярда: «Он славный малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство: он отважен, как бульдог, и цепок, как рак». Интересно, почему, отмечая положительные качества сыщика, его сравнивают именно с бульдогом?
Английский бульдог — порода собак, также имеющая давнее происхождение. В старой Англии были популярна травля быков собаками — это такое малоспортивное зрелище. За сотни лет отбора и селекции появилась порода староанглийских бульдогов. Чтобы на равных сражаться с быком, собака должна обладать особыми качествами. Ей надо быть выносливой, бесстрашной, невосприимчивой к боли, всегда настроенной на поединок. Именно таковы и были староанглийские бульдоги — уникальная порода, идеально подходящая для выполнения поставленной задачи.
А вот современные английские бульдоги выведены значительно позже, во второй половине XIX века. Теперь они считаются национальной собакой Англии. Впервые английские бульдоги современного стандарта появились на Бирмингемской выставке, прошедшей 1860 году. Первый бульдог-клуб открылся 3 ноября 1864 года. У клуба был свой девиз — «Мертвая хватка» (Hold Fast), а задачами клуба в уставе гордо заявлены «увековечение и совершенствование староанглийского бульдога». Надо сказать, что задача не выполнена. Современные английские бульдоги — очень дружелюбные собаки. Сохраняя своеобразную и легко узнаваемую внешность, они полностью изменили темперамент (в сравнении с предками — победителями быков). Это отличный компаньон, доброжелательный к членам семьи. Уравновешенный и спокойный, даже скорее флегматичный. Так что Холмс, характеризуя мистера Джонса из полиции, имел в виду именно староанглийского бульдога.
Великий сыщик, как и Конан Дойль, больше обращал внимание на рабочие качества собак, чем на чистоту крови и породы. В повести «Знак четырех» действовала собачка Тоби — с ее помощью Холмс пытался найти по следам, которые пахли креозотом, двух опасных преступников. «Тоби оказался маленьким уродцем, длинношерстным и длинноухим, помесь спаниеля и шотландской ищейки. Он был коричневый с белым, и у него была смешная, неуклюжая походка вперевалочку».
То есть Тоби — это помесь, дворняжка. Про спаниелей мы поговорим позже, а вот лерчер (lurcher) — очень интересная собака. В тексте назван именно лерчер, ну нет на свете «шотландских ищеек»! Лерчер — порода, выведенная цыганами для охоты на диких кроликов и для кражи домашних. Но их разводили не только цыгане. Ведь по приказу Елизаветы I простолюдинам было запрещено содержать борзых собак. Тогда борзых стали скрещивать с другими породами, чтобы получить «законного» метиса с охотничьими качествами. Исторические предки лерчера – шотландские борзые, уиппеты, терьеры или колли.
В рассказе «Пропавший регбист» Холмс снова идет по следам с помощью собаки: «Мы сошли вниз, и Холмс повел меня в конюшню. Открыв стойло, он вывел приземистую и вислоухую пегую собаку-ищейку.
— Позвольте представить вам Помпея, — сказал он, — гордость местных охотников. Судя по его сложению, он не шибкий бегун, но зато он отлично держит след. Ну, Помпей, хотя ты и не очень быстр, но, думаю, двум лондонцам среднего возраста будет нелегко угнаться за тобой, поэтому я позволю себе прикрепить к твоему ошейнику этот кожаный поводок. А теперь вперед, покажи, на что ты способен».
В оригинале собака описана как нечто среднее между биглем и фоксхаундом — «something between a beagle and a foxhound». Бигль — тоже английская порода. Причем из самых древних — первое точное описание породы относится к XV веку. Бигли были одними из любимых пород английского двора. Предки этих гончих были завезены в Британию еще древними римлянами и были скрещены с местными охотничьими собаками. Основное «занятие» биглей — участие в конной или пешей охоте для преследования зайцев, кроликов, лис.
А к XVIII веку в породе различали уже три разных типа: южных (самых крупных) биглей, северных биглей среднего размера и малых биглей.
Кроме фоксгаундов и биглей, в рассказах фигурирует еще одна порода гончих. Упоминается она в повести о самой известной собаке в мире — «Собаке Баскервилей». Вот описание, сделанное доктором Уотсоном: «Чудовище, лежавшее перед нами, поистине могло кого угодно испугать своими размерами и мощью. Это была не чистокровная ищейка и не чистокровный мастиф, а, видимо, помесь — поджарый, страшный пес величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами».
Как принято делать, посмотрим авторский (английский) текст — «It was not a pure blood-hound and it was not a pure mastiff; but it appeared to be a combination». Бладхаунды, кровавые гончие Святого Губерта, — именно он, по преданию, вывел породу в конце VII века. Благодаря своей любви к собаководству этот льежский епископ после посмертной канонизации стал считаться покровителем охоты и охотников. Хотя, может быть, его канонизировали потому, что он был сыном герцога Аквитанского...
Бладхаунд изначально был выведен для охоты на зверей. Крупные размеры (вес больше 50 кг, рост 70 см в холке) и серьезный характер быстро расширили области применения. Хорошее чутье, мощь и выносливость в беге также очень нужны при розыске и задержании преступников. Бладхаунды часто служили сторожами в поместьях аристократов. Они охраняли дворец Генриха VIII — короля Англии. В 1540 году испанский конкистадор Гонзаго Писарро взял в экспедицию по джунглям Перу около 1000 собак именно этой породы. Бладхаунд дословно означает — «кровяная гончая». Ведутся споры, что именно имелось в виду. Рыжая окраска гончей или особенности травли дичи по кровяному следу?
Так что собака Баскервилей была наполовину бладхаундом! А на вторую «половину» она была мастифом. Английский мастиф — старинная порода, самый крупный из всех мастифов Европы. Есть несколько версий происхождения названия этой породы. Оксфордский словарь английского языка указывает, что «мастиф» — производное от старофранцузского mastin. Также существует мнение, что название произошло от латинского massivius, то есть «массивный, большой».
В Англии заимствованное у римлян название породы появилось в IX веке, в королевских уложениях Хивела Доброго.
История породы насчитывает много веков, порода претерпевала значительные изменения в размерах, характере и применении... В итоге в 1872 году основан Клуб любителей староанглийского мастифа, задачей которого было воссоздание породы. Стандартная высота для этой породы составляет 76 см в холке для кобелей и минимум 70 см у сук. Вес кобелей обычно 68–113 кг, очень крупные особи достигают 130—150 кг.
В старину мастиф на охоте приравнивался к своре из 20 гончих и борзых — при обмене за одного мастифа назначалась именно такая цена. На войне мастиф мог сразиться с двумя пешими легковооруженными воинами. За содержание мастифа надо было платить специальный налог в королевскую казну.
Отрывок из книги «Биология с Шерлоком Холмсом». Редакция «Аванта»