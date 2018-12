Биология с Шерлоком Холмсом 24 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то равнодушным?! Никогда! Вот мы и разберемся, что за собаки и лошади встречаются на страницах произведений сэра Артура Конан Дойла, как туда попали такие странные, прямо скажем, не английские животные, как змеи, львы, гепарды, обезьяны, попугаи.

В рассказе «Львиная грива» — одном из по­следних рассказов сэра Артура Конан Дойля о великом сыщике Шерлоке Холмсе — тот так го­ворит о себе: «Если только Уотсон писал не по­напрасну, вам должно быть известно, читатель, что я располагаю большим запасом современных научных познаний, приобретенных вполне бес­системно и вместе с тем служащих мне большим подспорьем в работе. Память моя похожа на кла­довку, битком набитую таким количеством вся­ческих свертков и вещей, что я и сам с трудом представляю себе ее содержимое».

А еще мы знаем, что, прожив всего несколь­ко недель на Бейкер-стрит, доктор Уотсон соста­вил список того, что входит — или не входит — в сферу интересов Холмса. Потом, по мере наше­го дальнейшего знакомства этот «аттестат» уточ­нялся. Вот он, в несколько сокращенном виде:

1. Знания в области литературы — никаких.

2. Философии — никаких.

3. Астрономии — никаких.

4. Политики — слабые.

5. Ботаники — неравномерные. Знает свой­ства белладонны, опиума и ядов вообще. Не име­ет понятия о садоводстве.

6. Геологии — практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различ­ных почв. После прогулок показывает брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона.

7. Химии — глубокие.

8. Анатомии — точные, но бессистемные.

9. Уголовной хроники — огромные, знает, ка­жется, все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке.

10. Хорошо играет на скрипке.

11. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксер.

12. Основательные практические знания ан­глийских законов.

Список, как мы видим, достаточно внуши­тельный. Нам показалось интересным собрать некоторые факты, которые позволят оценить, насколько образованным и эрудированным был великий сыщик в области биологии. Какими све­дениями обладал в зоологии, в ботанике, в со­держании домашних питомцев — пчел, лошадей, собак. Вот с собак, пожалуй, мы и начнем.

Шерлок Холмс и собаки

Шерлок Холмс, как и многие англичане того времени, любил и знал собак. Они принимали непосредственное участие в рассле­дованиях, помогали преследовать преступников или сами являлись невольными преступниками. Известно, что сыщик даже подумывал написать «небольшую монографию о пользе собак в сыск­ной работе», а по характеру четвероногих созда­ний определял «дух, который царит в семье» их хозяев. Поведение домашних любимцев помога­ло его дедуктивным заключениям. Ни один дру­гой представитель животного мира не появляет­ся так часто на страницах рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе.

Даже действующих лиц автор постоянно срав­нивает с собаками. Например, в повести «Этюд в багровых тонах» Уотсон, наблюдая за работой Холмса, отмечает: «Я смотрел на него, и мне не­вольно пришло на ум, что он сейчас похож на чистокровную, хорошо выдрессированную гон­чую, которая рыщет взад-вперед по лесу, скуля от нетерпения, пока не нападет на утерянный след». Используется сравнение с фоксгаундом — старинной породой английских лисьих гончих. Она была выведена в XVI веке, а родословные книги ведутся, начиная с 1786 года.

Сам Холмс (в рассказе «Союз рыжих») гово­рит об инспекторе Джонсе из Скотленд-Ярда: «Он славный малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство: он отважен, как бульдог, и цепок, как рак». Интересно, почему, отмечая положительные качества сы­щика, его сравнивают имен­но с бульдогом?

Английский бульдог — порода собак, так­же имеющая давнее проис­хождение. В старой Англии были популярна травля бы­ков собаками — это такое малоспортивное зрели­ще. За сотни лет отбора и селекции появилась порода староанглийских бульдогов. Чтобы на равных сражаться с быком, собака должна обла­дать особыми качествами. Ей надо быть вынос­ливой, бесстрашной, невосприимчивой к боли, всегда настроенной на поединок. Именно тако­вы и были староанглийские бульдоги — уникаль­ная порода, идеально подходящая для выполне­ния поставленной задачи.



А вот современные английские бульдоги вы­ведены значительно позже, во второй половине XIX века. Теперь они считаются национальной собакой Англии. Впервые английские бульдоги современного стандарта появились на Бирмин­гемской выставке, прошедшей 1860 году. Пер­вый бульдог-клуб открылся 3 ноября 1864 года. У клуба был свой девиз — «Мертвая хватка» (Hold Fast), а задачами клуба в уставе гордо заяв­лены «увековечение и совершенствование старо­английского бульдога». Надо сказать, что задача не выполнена. Современные английские буль­доги — очень дружелюбные собаки. Сохраняя своеобразную и легко узнаваемую внешность, они полностью изменили темперамент (в срав­нении с предками — победителями быков). Это отличный компаньон, доброжелательный к членам семьи. Уравновешенный и спокойный, даже скорее флегматичный. Так что Холмс, характе­ризуя мистера Джонса из полиции, имел в виду именно староанглийского бульдога.

Великий сыщик, как и Конан Дойль, боль­ше обращал внимание на рабочие качества со­бак, чем на чистоту крови и породы. В повести «Знак четырех» действовала собачка Тоби — с ее помощью Холмс пытался найти по следам, кото­рые пахли креозотом, двух опасных преступни­ков. «Тоби оказался маленьким уродцем, длин­ношерстным и длинноухим, помесь спаниеля и шотландской ищейки. Он был коричневый с бе­лым, и у него была смешная, неуклюжая походка вперевалочку».

То есть Тоби — это помесь, дворняжка. Про спаниелей мы поговорим позже, а вот лерчер (lurcher) — очень интерес­ная собака. В тексте назван именно лерчер, ну нет на свете «шотландских ищеек»! Лерчер — порода, выведенная цыганами для охоты на диких кроликов и для кражи домашних. Но их разводили не только цыга­не. Ведь по приказу Елизаветы I простолюдинам было запрещено содержать борзых собак. Тог­да борзых стали скрещивать с другими породами, чтобы получить «законного» метиса с охотничьими ка­чествами. Исторические предки лерчера – шот­ландские борзые, уиппеты, терьеры или колли.



В рассказе «Пропавший регбист» Холмс снова идет по следам с помощью собаки: «Мы сошли вниз, и Холмс повел меня в конюшню. Открыв стойло, он вывел приземистую и вислоухую пе­гую собаку-ищейку.

— Позвольте представить вам Помпея, — ска­зал он, — гордость местных охотников. Судя по его сложению, он не шибкий бегун, но зато он отлично держит след. Ну, Помпей, хотя ты и не очень быстр, но, думаю, двум лондонцам средне­го возраста будет нелегко угнаться за тобой, поэ­тому я позволю себе прикрепить к твоему ошей­нику этот кожаный поводок. А теперь вперед, покажи, на что ты способен».

В оригинале собака описана как нечто сред­нее между биглем и фоксхаундом — «something between a beagle and a foxhound». Бигль — тоже английская порода. Причем из самых древних — первое точное описание породы относится к XV веку. Бигли были одними из любимых пород английского двора. Предки этих гончих были за­везены в Британию еще древними римлянами и были скрещены с местными охотничьими со­баками. Основное «занятие» биглей — участие в конной или пешей охоте для преследования зайцев, кроликов, лис.

А к XVIII веку в породе различали уже три разных типа: южных (самых крупных) биглей, северных биглей среднего размера и малых биглей.

Кроме фоксгаундов и биглей, в рассказах фи­гурирует еще одна порода гончих. Упоминается она в повести о самой известной собаке в мире — «Собаке Баскервилей». Вот описание, сде­ланное доктором Уотсоном: «Чудовище, лежав­шее перед нами, поистине могло кого угодно испугать своими размерами и мощью. Это была не чистокровная ищейка и не чистокровный ма­стиф, а, видимо, помесь — поджарый, страшный пес величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены ог­ненными кругами».

Как принято делать, посмотрим авторский (английский) текст — «It was not a pure blood-hound and it was not a pure mastiff; but it appeared to be a combination». Бладхаунды, кровавые гон­чие Святого Губерта, — именно он, по преданию, вывел породу в конце VII века. Благодаря своей любви к собаководству этот льежский епископ после посмертной канонизации стал считаться покровителем охоты и охотников. Хотя, может быть, его канонизировали потому, что он был сыном герцога Аквитанского...

Бладхаунд изначально был выведен для охоты на зверей. Крупные размеры (вес больше 50 кг, рост 70 см в холке) и серьезный характер бы­стро расширили области применения. Хорошее чутье, мощь и выносливость в беге также очень нужны при ро­зыске и задержании преступни­ков. Бладхаунды часто служили сторожами в поместьях аристо­кратов. Они охраняли дворец Генриха VIII — короля Англии. В 1540 году испанский конки­стадор Гонзаго Писарро взял в экспедицию по джунглям Перу около 1000 собак именно этой породы. Бладхаунд дословно означает — «кровя­ная гончая». Ведутся споры, что именно имелось в виду. Рыжая окраска гончей или особенности травли дичи по кровяному следу?

Так что собака Баскервилей была наполовину бладхаундом! А на вторую «половину» она была мастифом. Английский мастиф — старинная по­рода, самый крупный из всех мастифов Европы. Есть несколько версий происхождения названия этой породы. Оксфордский словарь английского языка указывает, что «мастиф» — производное от старофранцузского mastin. Также существует мнение, что название произошло от латинского massivius, то есть «массивный, большой».

В Англии заимствованное у римлян название породы появилось в IX веке, в королевских уло­жениях Хивела Доброго.

История породы насчитывает много веков, порода претерпевала значительные изменения в размерах, характере и применении... В итоге в 1872 году основан Клуб любителей староан­глийского мастифа, задачей которого было вос­создание породы. Стандартная высота для этой породы со­ставляет 76 см в холке для кобелей и минимум 70 см у сук. Вес кобелей обычно 68–113 кг, очень крупные особи до­стигают 130—150 кг.

В старину мастиф на охоте прирав­нивался к своре из 20 гончих и борзых — при обмене за одного мастифа назначалась имен­но такая цена. На войне мастиф мог сразиться с двумя пешими легковооруженными воинами. За содержание мастифа надо было платить спе­циальный налог в королевскую казну.

Отрывок из книги «Биология с Шерлоком Холмсом». Редакция «Аванта»