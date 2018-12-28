Новогодняя история о леснике и белом волке

Новогодняя история о леснике и белом волке

28 Декабря, 2018

Эта история началась давным-давно в одном печальном и пустынном городе. Казалось, будто улицы его населены призраками.

Ни радости не осталось на этих улицах, ни смеха. Мне было шесть лет, и жил я тогда со своей бабушкой, Серафимой. Нельзя сказать, чтобы всего у нас было в достатке, но мы ни в чём не испытывали нужды, потому что любили друг друга больше всего на свете.

Однажды ночью меня разбудил бабушкин шёпот:

— Мартин, одевайся. Мы уходим.
— Уходим? Но куда, бабушка?
— Я не хочу, чтобы ты рос здесь. Уж лучше мы уйдём в другое место — туда, где станем счастливее.

Бабушка рассказала мне, что вспомнила про один домик, затерянный далеко в горах, в котором она бывала в детстве. Мы собрали свои нехитрые пожитки и до восхода солнца покинули безмолвные улицы города. Дорога наша пролегала по серой равнине под грозным небом — кто бы мог подумать, что на дворе весна? Через некоторое время равнину сменили труднопроходимые горы, и только несколько дней спустя мы оказались на опушке тёмного леса. Бабушка твердила, что прекрасно помнит путь к домику, но я-то видел, что она говорит это только для того, чтобы подбодрить меня. В один из вечеров я свернулся в клубочек у бабушки под боком и, борясь с холодом и ворчанием пустого живота, закрыл глаза. Из леса доносились завывания волков, но мне всё-таки удалось уснуть... На рассвете меня разбудило чьё-то тёплое дыхание. Надо мной нависала морда белого волка, который пристально глядел своими золотыми глазами. Бабушка от страха не могла пошевелиться и только беспомощно наблюдала за нами. И тут из леса раздался громкий голос:

— Не бойтесь! Хвост вас не тронет!

Я поднял голову и увидел вдали на фоне деревьев силуэт огромного человека. Когда великан подошёл поближе, я разглядел его лицо. Оно показалось мне приветливым, но вот громадные ручищи и здоровенные сапоги меня пугали...

— Всё хорошо? — спросил он нас, улыбаясь.
— Мы ищем здесь один домик, — с опаской проговорила бабушка. — Но, похоже, сбились с пути.
— Пожалуй, я знаю, где он, — ответил человек. — Пойдёмте, я отведу вас.
— Погодите-ка, — с сомнением произнесла бабушка. — Ваше лицо кажется мне знакомым.
— Меня зовут Фердинанд. Я — лесник. Живу... там, в лесу.

Возможно, мы где-то встречались? Место, где мы остановились на ночлег, утром казалось совсем другим. Лес, который вчера казался грозным, теперь будто бы говорил нам: добро пожаловать! Погода стояла прекрасная, и всё вокруг было залито мягким светом. Я разглядывал Фердинанда. Никогда ещё мне не доводилось видеть такого большого человека. Он запросто мог бы с корнем вырвать дерево из земли или голыми руками завалить быка. Бабушка приняла его помощь, и лесник повёл нас через лес.

— Вот вы и на месте, — вскоре сказал Фердинанд. — Домик вас давно ждал!

Посреди поляны стояло крошечное здание, и из его трубы тянулся дымок. Внутри мы обнаружили накрытый стол и горячую еду. Однако Фердинанд заверил нас, что здесь никто не живёт. Вскоре он откланялся и пообещал назавтра снова к нам заглянуть.

— Милая бабушка, скажи, мы точно можем здесь остаться? — спросил я. — Ты уверена, что это тот домик, который мы искали?

— Я не знаю, — ответила она. — Так или иначе,здесь кто-то живёт. И раз уж нам всё равно больше некуда идти, давай попросим, чтобы сегодня нам разрешили позволили здесь переночевать. И вот мы остались в этом милом домике, но распаковать свои вещи не решились. Шли недели, а хозяин всё не появлялся. Однако поблизости явно кто-то жил. У нас под дверью каждый день обнаруживалась то какая-нибудь еда, то вязанка дров, то букет цветов... Поначалу мы подозревали, что всё это — подарки Фердинанда, ведь он каждый день приходил нас проведывать. Но он настойчиво отнекивался, и со временем я стал ему верить: мы часто уходили гулять втроём, а, когда возвращались, ужин был уже готов, хотя мы ни на секунду не выпускали нашего друга из виду! Однажды бабушка заметила рядом с домиком крошечные следы и поделилась с Фердинандом своими опасениями, но он в ответ только громко расхохотался:

— Полно вам, Серафима, не терзайте себя! Это может быть кто угодно: эльфы, гномы, духи леса — кто их там разберёт?

И вот, пока бабушка дремала на солнышке, я прятался в высокой траве и выслеживал нашего гнома-помощника, но каждый раз всё заканчивалось тем, что я засыпал. А когда просыпался, гном уже успевал уйти.

Отрывок из книги «Новогодняя история о леснике и белом волке»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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