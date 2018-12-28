Как организовать домашний театр 28 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сколько же на свете интересных вещей, которыми можно заняться на каникулах! Гулять, читать книги, создавать яркие и необычные поделки. Но есть одно занятие, способное собрать вместе твою семью и друзей и подарить вам массу веселья. Это организация домашнего театра! Что особенно актуально в 2019 году, который был объявлен Годом театра.

Набираем труппу

Прежде всего твоему театру нужна труппа. Конечно, бывает и театр одного актёра, но с единомышленниками всё-таки веселее, правда? К тому же тебе кроме актёров понадобятся и декораторы, и костюмеры. Так что скорее делись идеей с друзьями и одноклассниками!



Выбираем произведение

Лучше, чтобы произведение было известным. Для младших ребят подойдёт «Снежная королева» Андерсена, «Золушка» Шарля Перро, «Заяц и ёж» братьев Гримм или новогодняя сказка «12 месяцев» Маршака. Для ребят постарше – «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла или «Маленький принц» Экзюпери.

Выбираем режиссёра

Демократии в театре не бывает, для любой постановки требуется режиссёр – человек, который рассказывает и показывает остальным, что надо делать на сцене. Важно, чтобы режиссёр сам точно понимал, каким должен получиться спектакль, и умел настоять на своём. Иначе получится, как в басне «Лебедь, рак и щука»... (Кстати, басню эту тоже можно поставить!)



Распределяем роли

Теперь режиссёру пора распределить роли. И конечно, он обязательно должен учесть пожелания самих актёров. Однако при этом важно понимать: если все захотят играть принцев и принцесс и совсем никто не захочет изображать злодея, спектакль вряд ли получится.



Готовим спектакль

А вот дальше – самое интересное! Работа предстоит большая и увлекательная: нужно хорошенько выучить текст, провести много репетиций, придумать и смастерить костюмы и декорации, ну и наконец – пригласить зрителей.



Кстати, спектакль вовсе не обязательно ставить «как обычно», с героями-актёрами. Он может быть также кукольным. Или теневым. Правила подготовки любого спектакля в целом похожи, так что наши советы пригодятся тебе в любом случае!

Может быть, именно домашний театр станет твоим первым шагом к актёрской карьере!