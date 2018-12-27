Телеканалу «Карусель» исполняется 8 лет! 27 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

27 декабря телеканал «Карусель» празднует свой День рождения!

Вот уже 8 лет главный Федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества радует многомиллионную аудиторию коллекцией лучших развлекательных и развивающих шоу, весёлыми игровыми проектами — собственного производства и ведущих зарубежных производителей детского контента, любимыми российскими и лучшими международными анимационными сериалами и фильмами, которые собирают возле телевизионного экрана не только маленьких зрителей, но и всю семью.

За прошедший год телеканал подарил ребятам и их родителям целый калейдоскоп премьер, среди них программы: «Большие праздники», «Лапы, морды и хвосты», «Букварий», «Вкусняшки шоу», «Проще простого!», «Мастерская “Умелые ручки”»; анимационные сериалы: «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Царевны», «Простоквашино», новые серии «Ми-Ми-Мишек», «Сказочного патруля», сериала «Лео и Тиг», «Три кота», которые увидели миллионы телезрителей по всей стране и другие. В прямом эфире зрители смогли увидеть финал одного из самых популярных и престижных музыкальных состязаний в мире — «Детское Евровидение».

1 сентября в рамках ежегодной Национальной детской премии «Главные герои» телеканал «Карусель» определил лучшие медиапроекты для детей, представленные на телевидении, в Интернете и кинопрокате. Более полумиллиона ребят с родителями на протяжении нескольких месяцев голосовали за свои любимые мультфильмы, детские песни, ведущих и любимых героев. Церемония награждения победителей премии стала ярким финалом большого детского праздника «Главные герои» ко Дню знаний на территории ВДНХ. В этот день тысячи ребят смогли принять участие в различных мастер-классах и викторинах, присоединиться к костюмированному параду своих любимых персонажей из мультфильмов.

Телеканал «Карусель» благодарит зрителей, партнеров и коллег за интерес, сотрудничество и поддержку и к своему Дню рождения и наступающему Новому году подготовил несколько сюрпризов!

Совсем скоро зрители увидят премьеры двух познавательных и развивающих проектов, совместно созданных со старейшей анимационной студией страны «Союзмультфильмом»: «Оранжевая корова» и «Пластилинки». Новые мультсериалы научат ребят находить выход из разнообразных ситуаций, которые возникают в общении со взрослыми и сверстниками, и в весёлой, игровой форме познакомят малышей с основами счёта.

29 декабря в эфире телеканала «Карусель» состоится финал конкурса «Король караоке. Битва королей». Зрителей ждёт потрясающее зрелище — битва королей караоке за звание лучшего из лучших.

В канун Нового года, 31 декабря, ребята и их родители увидят новогоднее шоу с главной ёлкой страны — завораживающий спектакль, настоящий оживший сказочный мир. А на Старый Новый год, 13 января 2019 года, на канале «Карусель» выйдет новое представление из Государственного Кремлёвского Дворца — «На Главной Ёлке Страны. Тайна планеты Земля»: любимые персонажи — Садко, Левша, Данила-мастер и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка — совершат захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия», чтобы разгадать тайну нашей планеты. В представлении примут участие лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы и воспитанники детских творческих коллективов.

