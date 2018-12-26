Премьера мультсериала «Пластилинки» — с 27 декабря!
26 Декабря, 2018
«Пластилинки» — это серия обучающих музыкальных мультфильмов для дошкольников о цифрах, музыке, животных.
В одном герои выясняют, какие бывают цифры, в другом они открывают для себя мир музыки, а в третьем узнают о разнообразии животного мира.
Первая часть цикла, «Циферки», в игровой форме познакомит малышей с основами счёта. В каждой серии пластилинки превращаются в цифры и математические знаки и разыгрывают перед зрителями смешные арифметические истории.
В сериале много музыки, забавных песен и стишков, которые упростят процесс запоминания. С пластилинками малыши узнают, что мир знаний безграничен!
Смотрите премьеру мультсериала на канале «Карусель» с 27 декабря в 07:35 и в 20:20 МСК.