Определены дополнительные 100 победителей конкурса новогодних ёлок

Определены дополнительные 100 победителей конкурса новогодних ёлок

15 Января, 2019

Жюри выбрало авторов 100 работ, которые получат семена кремлёвской ёлки!

Итак, имена авторов, которые получат семена:

  1. Владимир Дорошев
  2. София Ходакова
  3. Александра Соболь
  4. Полина Савина
  5. Михаил Афандиев
  6. Даниил Кривченко
  7. Сергей Сергеев
  8. Элиза Маснавиева
  9. Мария Иващенко
  10. Мария Тарасова
  11. Марк Клейн
  12. Софья Попова
  13. Семён Манюхин
  14. Виктория Герасименко
  15. Камила Муллагалиева
  16. Тимур Гайфеев
  17. Василиса Растегаева
  18. Анастасия Третьякова
  19. София Саани
  20. Дамир Анишев
  21. Мери Кургинян
  22. Алёна Кущ
  23. Далимир Кравченко
  24. Андрей Царьков
  25. Мария Ленова
  26. Константин Кущ
  27. Кириак Трегубенко
  28. Александр Чуйкин
  29. Алиса Суворина
  30. Софья Пуликова
  31. Дарья Матвиенко
  32. Ратибор Манукин
  33. Полина Ниткина
  34. Никита Слащев
  35. Вера Рулева
  36. Ансар Сатубалдиев
  37. Виктор Беляков
  38. Дмитрий Мартынов
  39. Богдан Пирогов
  40. Илья Косульников
  41. Саша Анохина
  42. Мелания Купряшкина
  43. Василиса Харинова
  44. Артём Челоксаев
  45. Черкасов Леонид
  46. Алексей Калинин
  47. Даниил Соловьев
  48. ДЕНИС ЧЕРЕДНИЧЕНКО
  49. Даша Безуглая
  50. Елизавета Акулинина
  51. Наталья Радченко
  52. Аня Драконова
  53. Алена Харинова
  54. Иван Мищенко
  55. Николай Вильд
  56. Сергей Прокофьев
  57. Маттео Протодьяконов
  58. Матвей Овчинников
  59. Виктория Тарарыкова
  60. Елизавета Сабурова
  61. Арсений Суханов
  62. Виктория Отпущенникова
  63. Лиза Агапаина
  64. Анна Тюменцева
  65. Ярослава Усачева
  66. Ваня Бакал
  67. Sonia Shvechkova
  68. Станислав Ляпин
  69. Артём Радостев
  70. Илья Ушаков
  71. Амир Измайлов
  72. Кирилл Сенькин
  73. Юрий Сукшин
  74. Никита Тюканов
  75. Елизавета Цымбал
  76. Костя Пупко
  77. Арина Геворгян
  78. Ерофеева Василиса
  79. Виктор Плахотнюк
  80. Мария Гаркушова
  81. Дарья Садовникова
  82. Ульяна Коновалова
  83. Даяна Шаральдинова
  84. Анастасия Кораблева
  85. Екатерина Шелехова
  86. Александр Соловьев
  87. Мария Ипполитова
  88. Фёдор Хижняк
  89. Ярослава Тюрина
  90. Антон Иванов
  91. Мария Вихарева
  92. Аня Марцинкевич
  93. Алёна Александрова
  94. Елизавета Середкина
  95. Максим Григорьев
  96. Мурат Шаяхметов
  97. Армина Чобанян
  98. Валерия Халеева
  99. Полина Пахтусова
  100. Марьям Амирова

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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