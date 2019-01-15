Определены дополнительные 100 победителей конкурса новогодних ёлок
15 Января, 2019
Жюри выбрало авторов 100 работ, которые получат семена кремлёвской ёлки!
Итак, имена авторов, которые получат семена:
- Владимир Дорошев
- София Ходакова
- Александра Соболь
- Полина Савина
- Михаил Афандиев
- Даниил Кривченко
- Сергей Сергеев
- Элиза Маснавиева
- Мария Иващенко
- Мария Тарасова
- Марк Клейн
- Софья Попова
- Семён Манюхин
- Виктория Герасименко
- Камила Муллагалиева
- Тимур Гайфеев
- Василиса Растегаева
- Анастасия Третьякова
- София Саани
- Дамир Анишев
- Мери Кургинян
- Алёна Кущ
- Далимир Кравченко
- Андрей Царьков
- Мария Ленова
- Константин Кущ
- Кириак Трегубенко
- Александр Чуйкин
- Алиса Суворина
- Софья Пуликова
- Дарья Матвиенко
- Ратибор Манукин
- Полина Ниткина
- Никита Слащев
- Вера Рулева
- Ансар Сатубалдиев
- Виктор Беляков
- Дмитрий Мартынов
- Богдан Пирогов
- Илья Косульников
- Саша Анохина
- Мелания Купряшкина
- Василиса Харинова
- Артём Челоксаев
- Черкасов Леонид
- Алексей Калинин
- Даниил Соловьев
- ДЕНИС ЧЕРЕДНИЧЕНКО
- Даша Безуглая
- Елизавета Акулинина
- Наталья Радченко
- Аня Драконова
- Алена Харинова
- Иван Мищенко
- Николай Вильд
- Сергей Прокофьев
- Маттео Протодьяконов
- Матвей Овчинников
- Виктория Тарарыкова
- Елизавета Сабурова
- Арсений Суханов
- Виктория Отпущенникова
- Лиза Агапаина
- Анна Тюменцева
- Ярослава Усачева
- Ваня Бакал
- Sonia Shvechkova
- Станислав Ляпин
- Артём Радостев
- Илья Ушаков
- Амир Измайлов
- Кирилл Сенькин
- Юрий Сукшин
- Никита Тюканов
- Елизавета Цымбал
- Костя Пупко
- Арина Геворгян
- Ерофеева Василиса
- Виктор Плахотнюк
- Мария Гаркушова
- Дарья Садовникова
- Ульяна Коновалова
- Даяна Шаральдинова
- Анастасия Кораблева
- Екатерина Шелехова
- Александр Соловьев
- Мария Ипполитова
- Фёдор Хижняк
- Ярослава Тюрина
- Антон Иванов
- Мария Вихарева
- Аня Марцинкевич
- Алёна Александрова
- Елизавета Середкина
- Максим Григорьев
- Мурат Шаяхметов
- Армина Чобанян
- Валерия Халеева
- Полина Пахтусова
- Марьям Амирова
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.