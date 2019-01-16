Премьера программы «Навигатор. У нас гости!» 18 января 16 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

«Навигатор. У нас гости!» — это еженедельное приложение к программе «Навигатор. Новости».

Юные ведущие Стеша и Ян принимают гостей! Они любят поговорить, поиграть и просто весело провести время. Будет интересно всем — и детям, и родителям!

В первом выпуске гостьей программы стала Варя Саранцева — вокалистка, актриса и голос самой известной озорной девочки нашей страны — Маши из мультсериала «Маша и Медведь»!

Смотрите «Навигатор. У нас гости!» с 18 января по пятницам в 14:00 МСК.