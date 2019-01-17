Какие бывают мультфильмы? 17 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

На вопрос «Как делают мультфильм» любой ответит: «Конечно, рисуют!» и будет прав, но только отчасти.

Мультфильмы бывают не только рисованные, но и кукольные, перекладочные, пластилиновые, песочные и компьютерные.

Рисованные мультфильмы самые распространенные. Именно рисованными были первые мультики.

Создаются они на бумаге или стекле при помощи акварельных красок, карандашей, фломастеров и даже обычных шариковых ручек. Каждое движение героя, меняющееся выражение его лица приходится рисовать заново. Это очень трудоемкий процесс, в котором задействовано множество специалистов.

Популярны и кукольные мультфильмы. Всеми любимые «Чебурашка», «Варежка», «Домовенок Кузя» - это мультики с «ожившими куклами». При их производстве используются фигурки. Конечно, менять положение кукол, создавая иллюзию их движения, проще, чем прорисовывать каждое движение, но все равно очень трудоемко. Кукольные мультфильмы, как и рисованные, «оживают» только при покадровой съёмке. Изготовить куклу тоже сложно – для того, чтоб получился симпатичный персонаж, требуется мастерство не только художника, который придумает внешность и одежду героя, но и кукольника. Для изготовления фигурки нужна не только краска, но и лоскутки ткани, нитки, поролон, проволока, пуговицы, дерево... Интересно, что в кукольной анимации используются необычные приемы для создания фонов и эффектов. Так, подчиняясь замыслу мультипликаторов, обычная манная крупа или соль может превратиться в снег!

Есть техника мультипликации, совмещающая в себе принципы рисованной и кукольной анимации. Это перекладка. Ее создал известный мультипликатор Федор Хитрук. В своих мультфильмах он очень любил использовать эту технику, при которой отдельные части персонажей, нарисованные на картоне, закреплялись и двигались покадрово.

Принцип перекладки используется в пластилиновой анимации. Картинка получается из нескольких слоёв персонажей и декораций, которые располагаются на нескольких стёклах, расположенных друг над другом. Камера находится над стёклами и поэтапно снимает сцену за сценой. В технике пластилиновой анимации был снят мультфильм «Падал прошлогодний снег».

Песочная анимация, по сути, тоже рисованная, только рисуют художники не красками, а песком на подсвеченном экране, а камера снимает все перипетии сюжета. Мультфильм «Сказочка про козявочку» нарисован именно песком!

Техника не стоит на месте, и как только стали применяться компьютеры, появились компьютерные мультфильмы. Конечно, компьютерные программы значительно упрощают процесс создания мультфильмов: на основании введённых параметров они позволяют без особых усилий создавать самых фантастичных персонажей. И на производство мультфильмов требуется уже гораздо меньше времени.

Но даже если компьютерные мультики напоминают рисованные мультфильмы или кукольные, нам сразу понятно, что они сделаны при помощи компьютера. Все-таки никакая даже самая современная машина не заменит кисточку, карандаш и пластилин, а самое главное - глаза, руки и мастерство художника-мультипликатора, который вкладывает душу в каждое движение своего маленького мультяшного героя.