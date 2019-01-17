Премьера! Мультсериал «Дикие скричеры!» 17 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

О зрелищных сражениях скричеров — боевых роботов, способных превращаться в свирепых механических зверей.

Мощный взрыв в космосе посылает на Землю энергетические скричер-диски, которые содержат в себе великую силу. Вслед за ними на планете появляются боевые роботы в виде гоночных машинок, которые с помощью дисков трансформации превращаются в свирепых существ — скричеров.

В Зэфир-сити тем временем тоже нашли применение магическим дискам: здесь проводят скричер-чемпионат, в котором гонщики сражаются в команде с роботами. Юные братья Ксандер и Ринго очень мечтают стать скричер-гонщиками, но у них нет своего боевого скричера...

Тем временем выясняется, что Тёмный Альянс стоит коварные паны... Злодеи хотят захватить все диски власти и поработить город. Смогут ли братья и их новые друзья — воины света — противостоять злу?

Смотрите премьеру мультсериала «Дикие скричеры» с 18 января по пятницам, субботам и воскресеньям в 22:30 МСК.