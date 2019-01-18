Чароземли. Тайна принцесс 18 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Существует легенда, что давным-давно в цветущих Чароземлях, где ныне возвышается Королевская академия, один могущественный волшебник укрылся от таинственной опасности.

Это был Волшебник Зари. Чтобы уберечь своё великое могущество от Тёмных Сил, он спрятал его в самой природе. С тех пор его магия превратилась в Магию Чароземель и теперь таится в каждом листочке, в каждой песчинке, в каждой капельке воды...

Но когда Тёмные Силы наносят удар, Магия Чароземель пробуждается и выбирает себе пять Хранительниц — чистых сердцем и храбрых духом. Вот и теперь возникла новая угроза: злодей решил напасть на Чароземли, и пять принцесс — новые Хранительницы Чароземель — должны принять вызов судьбы. Вместе с пятью Волшебными животными им предстоит любой ценой сохранить мир и гармонию в своей сказочной стране.

ПРИНЦЕСС ПЯТЬ, И ОНИ — СЁСТРЫ.

ОТ НИХ ЗАВИСИТ СУДЬБА ЧАРОЗЕМЕЛЬ

И ВСЕГО КОРОЛЕВСТВА ФАНТАЗИИ.

Самма –

Старшая сестра. Её волшебный спутник — конь Астро. Самма так любит заботиться о растениях и цветах, что те даже стали понимать её!

Нивэс –

Сестра-близняшка Диаманте. Её верный друг — волк Сирио. Нивэс очень любит рисовать, особенно красивые наряды.

Яра –

Младшая из сестёр. Её спутница — рысь Мира, они никогда не расстаются. Яра любит природу, леса и рощи.

Калея -

Калея и её питомец, дельфин Соль, неразлучны. Они обожают море! Калея — искусный повар и готовит великолепные сладости!

Диаманте -

Сестра-близняшка Нивэс. Её животное — бабочка Луна. Диаманте в восторге от драгоценных камней и создаёт из них великолепные украшения.

Волнующая тайна

Тишина, царившая в Перламутровой башне королевской академии Чароземель, где спали принцессы, была нарушена звуком мелких и быстрых шагов. Несколько мгновений спустя дверь одной из спален распахнулась и вновь захлопнулась. Яра прислонилась к деревянной створке и затаила дыхание. И тут она заметила четыре пристально смотрящих на неё голубых глаза.

— Хм… Привет, сестрицы! — сказала она, глядя на двух близняшек.

Нивэс, уперев руки в бока, со взглядом, полным неодобрения, заметила:

— Бегать по коридорам и хлопать дверьми не к лицу настоящей принцессе.

— Да, конечно, я в курсе! — перебила её Яра. — Но вы даже не представляете, что я узнала! Это настоящая сенсaция!

Диаманте подшутила над ней:

— Погоди, дай-ка угадаю: что стрелы из голубой ивы самые быстрые? Или что пудинг из дикой розы куда вкуснее, если добавить в него крем из лунных ягод?

Яра фыркнула: она была самой младшей, и её никогда не принимали всерьёз. Так было, когда они жили в Королевском Дворце их отца, но здесь, в Академии, стало только хуже. Яра решительно помотала головой:

— Да нет же! Я всё расскажу, но только когда все пять наследниц Великого королевства соберутся вместе!

— Понятно... — проворчала Диаманте. — Пойду позову остальных.

Найти сестёр не составило труда: Калея была на кухне, экспериментировала с пирогом на ароматных маслах, а Самма ухаживала за растениями в оранжерее Академии. Пять минут спустя все сёстры уже очутились в просторной спальне и были готовы к чрезвычайному собранию. Яра оперлась на свою кровать с балдахином. Кровать украшали ползучий плющ и множество находок из путешествий Яры: перья Тысячепёрого Павлина, десятки палочек и листиков причудливых форм, душистая кора Векового Дуба.

Наконец Яра торжественно сказала:

— Милые сёстры, очаровательные красавицы, благородные принцессы …

— Не тяни, Яра! — возмутилась Диаманте.

Младшая сестра, не обращая на это внимания, начала свой рассказ:

— Я проходила мимо учительской. Дверь была приоткрыта, я не удержалась и стала слушать…

— Яра! Ты же знаешь, что подслушивать нехорошо! — перебила её Самма .

Диаманте вмешалась:

— Не время поучать младших... Я хочу узнать важную новость, и желательно до экзамена, который мы будем сдавать в конце года!

В разговор вступила Калея:

— Девочки! Не забывайте о золотом правиле собраний сестёр-принцесс: не ссориться! Яра,рассказывай...

Яра слегка кивнула ей и продолжила

— Спасибо. Важная новость — это... невероятный торжественный бал, который состоится прямо здесь, в Королевской Академии Чароземель!

— Бал, говоришь? Прекрасно! — улыбнулась Калея.

— О да... Нарядные платья, драгоценные украшения, причёски по последней моде, романтичная музыка.… Мне уже не терпится! — вторила сестре Диаманте.

Нивэс спросила:

— Там будут все ученики?

— Что за вопрос! Конечно! Все получат приглашение на Большой Весенний Бал! — ответила Яра. — Но я ещё не рассказала самую главную новость...

— Ҹто за новость? Говори скорее! — поторопила Диаманте.

Яра выдержала небольшую паузу, во время которой сёстры с трудом сдерживали нетерпение, а потом объявила:

— Как принцессы мы сами будем выбирать кавалеров, с которыми пойдём на бал!

— Как это так? — помрачнела Нивэс.

— Какая странная идея... — смутилась Калея.

Самма улыбнулась:

— Не волнуйтесь! Любой принц будет счастлив стать кавалером одной из нас!

— Проблема Нивэс в том, что ей никак не угодишь! — заметила Диаманте. — Если бы она могла, то вообще пошла бы на бал одна!

— Это лучше, чем пригласить какого-нибудь приторного парня, как ты и сделаешь... — парировала Нивэс.

— Девочки, прошу вас... — перебила их Калея.

— Правило сестёр-принцесс гласит...

— НЕ СCОРИТЬСЯ! — хором закончили сёстры.

— Но как же нам выбрать кавалеров? — спросила Диаманте и уселась на свою кровать. — В Академии столько принцев... Кантор, несомненно, самый мужественный. Ещё есть Карл — он самый симпатичный, Альфред утончённый, Марлин загадочный, Теодор такой любезный, Эрмис, Дзенус...

— Боюсь, мне не хватит смелости пригласить кого-нибудь... — призналась смущенно Калея и уткнулась лицом в подушки на своей кровати, стоящей за занавеской из ракушек.

— Решайте без меня. Разговоры о мальчишках мне не интересны, — отрезала Яра, принимаясь налаживать свой новый лук.

Нивэс вернулась к рисованию в блокноте. Самма взглянула на сестёр и улыбнулась. Хоть они и изображали равнодушие, новость о бале, как и о любом другом важном событии в жизни академии, поразила всех.

— У меня на примете есть по прекрасному кавалеру для каждой из нас... — как бы между делом сказала она.

— Диаманте нужен милый и чуткий принц. Думаю, что это Сансор.

Диаманте разочарованно ответила:

— Мы с ним друзья, но... Я думала о ком-то более изысканном и статном.

— А мне кто подойдёт? — спросила у Саммы Яра.

— Марл! Он за словом в карман не полезет как и ты!

— Самма продолжила: — Калее стоит выбрать Александра. Он молчалив, но человек тонкой души!

Калея улыбнулась, а Яра спросила:

— Ты сама с кем пойдёшь?

— Я бы хотела пригласить Альфреда, — ответила Самма.

— А Нивэс... мы уже знаем кого! Нивэс застали врасплох. Её щёки цвета фарфора вспыхнули, как лепестки роз.

— Кого же, кого же, кого же? — любопытствовала Яра. — Это случайно не...

— Хватит сплетничать! — строго остановила её Нивэс..

Самма улыбнулась:

— Правильно, спать пора!

И сёстры предались сладким снам. Они не подозревали, что страшная опасность ледяным дыханием овевает их будущее.

Отрывок из книги «Чароземли. Тайна принцесс». Редакция «Астрель»