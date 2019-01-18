Телеканал «Карусель» поздравляет своих зрителей с Днем рождения детского телевидения в России! 18 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

18 января 1963 года была основана Главная редакция программ для детей на Центральном телевидении.

В 70-е гг. прошлого века государственное телевидение в Советском Союзе стремительно развивалось, появлялись новые каналы и новые программы. К взрослым телепередачам добавились и те, что снимали специально для детей. Много внимания уделялось детскому кино и мультфильмам. 18 января 1963 года в рамках Центрального телевидения была создана Главная редакция программ для детей.

До сих пор взрослые помнят невероятно успешные проекты этой редакции — передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «Ералаш», а юные телезрители смогли увидеть эти программы в эфире «Карусели».

Вот уже 8 лет главный Федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» продолжает добрые традиции детского телевидения в России, радуя многомиллионную аудиторию коллекцией лучших развлекательных и развивающих шоу, весёлыми игровыми проектами, любимыми российскими и зарубежными мультсериалами и фильмами, которые собирают возле телеэкранов не только маленьких зрителей, но и всю семью.

Телеканал «Карусель» благодарит своих зрителей за интерес и поддержку и поздравляет всех с Днем рождения детского телевидения в России!

