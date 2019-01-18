Конкурс «Monchhichi — хранители снов»

Конкурс «Monchhichi — хранители снов»

18 Января, 2019

Ура! Новый конкурс!

Отважные и милые Мончичи — хранители детских снов — никого не оставят равнодушными!
Каждый вечер они готовят волшебный эликсир из ягод, цветов, фруктов светлячков и кристаллов на дереве Снов, чтобы добрые сны улетали к малышам, пока те засыпают в своих кроватках.

Мы приглашаем присоединиться к приключениям Мончичи и принять участие в конкурсе! 

  • Посмотри серии мультфильма и нарисуй любого персонажа из мира Мончичи.
  • Сфотографируй и пришли рисунок нам.
  • Зови всех своих друзей голосовать!

Перейти на страницу конкурса

Следующая новость
Телеканал «Карусель» поздравляет своих зрителей с Днем рождения детского телевидения в России!