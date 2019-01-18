Конкурс «Monchhichi — хранители снов» 18 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ура! Новый конкурс!

Отважные и милые Мончичи — хранители детских снов — никого не оставят равнодушными!

Каждый вечер они готовят волшебный эликсир из ягод, цветов, фруктов светлячков и кристаллов на дереве Снов, чтобы добрые сны улетали к малышам, пока те засыпают в своих кроватках.

Мы приглашаем присоединиться к приключениям Мончичи и принять участие в конкурсе!

Посмотри серии мультфильма и нарисуй любого персонажа из мира Мончичи.

Сфотографируй и пришли рисунок нам.

Зови всех своих друзей голосовать!

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