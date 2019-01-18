Конкурс «Monchhichi — хранители снов»
18 Января, 2019
Ура! Новый конкурс!
Отважные и милые Мончичи — хранители детских снов — никого не оставят равнодушными!
Каждый вечер они готовят волшебный эликсир из ягод, цветов, фруктов светлячков и кристаллов на дереве Снов, чтобы добрые сны улетали к малышам, пока те засыпают в своих кроватках.
Мы приглашаем присоединиться к приключениям Мончичи и принять участие в конкурсе!
- Посмотри серии мультфильма и нарисуй любого персонажа из мира Мончичи.
- Сфотографируй и пришли рисунок нам.
- Зови всех своих друзей голосовать!