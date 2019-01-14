О скандинавских мифах 14 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Одна из лучших адаптаций норвежской мифологии для младших читателей – книга с множеством поражающих воображение персонажей и эпических боевых историй. Саги о героях, драконах, морских змеях, огненных демонах, ледяных гигантах и конечно же скандинавских богах (встречайте Одина, Тора, Локи и других!) пересказаны для детей доступным языком и дополнены современным комиксным рисованием.

Скандинавские мифы — это истории, которые рассказывали люди (их называют викингами), жившие тысячу лет назад в странах, расположенных далеко на севере: в Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Долгими зимними вечерами они делились друг с другом историями, воспламенявшими их воображение и укреплявшими боевой дух. Действие мифов происходит в девяти волшебных царствах, объединённых могучим ясенем Иггдрасилем. То место, где живут люди, называется Мидгард, а остальные восемь царств населены богами и богинями, великанами и гномами, драконами и другими удивительными сказочными существами.

Персонажи и царства:

Асгард

Царство воинственных богов-асов.

Самые главные божества асов — это:

Один — царь Асгарда и отец многих богов, его так и называли — «Всеотец». Один — сын Бёра, а трёх его братьев зовут Вили, Вё и Хёнир.

Фригга — царица Асгарда. Богиня супружества и материнства, славившаяся своей добротой.

Тор — сын Одина. Бог грома, любитель подраться и повеселиться.

Локи — сын великанов, живший в Асгарде и обладавший силой богов. Этот плут и хитрец обожал приключения. Царство ванов, богов плодородия.

Ванахейм

Царство ванов, богов плодородия.

Главные боги ванов — это:

Ньёрд — царь Ванахейма. Бог моря, благородный, мудрый и упрямый.

Фрейр — сын Ньёрда. Бог плодородия и изобилия.

Фрейя — дочь Ньёрда. Богиня любви и красоты. Царство людей, «срединная земля», которая соединяется с Асгардом радужным мостом.

Ётунхейм

Скалистый горный край, где живут великаны-ётуны.

В мифах действуют великаны двух видов:

Ледяные великаны — огромные существа, тело которых состоит изо льда. Большинство из них очень грубые и жестокие, они ненавидят богов.

Каменные великаны — невероятно сильные и стойкие. Часто вспыльчивые, всегда готовы к драке

Нидавеллир

Царство гномов, живущих под землёй в пещерах и норах.

У гномов маленький рост, и они очень упрямые. Многие из них искусные мастера, они любят работать с золотом и драгоценными камнями.

Нифельхейм и Хельхейм

Царства мёртвых. Злые люди проходят через Хельхейм и снова умирают в Нифельхейме, мрачной стране льда, снега и вечного мрака. Хельхеймом правит страшная царица.

Хель — выше пояса она выглядит как молодая и прекрасная девушка, а ниже пояса — как уродливая старуха. Хель — дочь Локи.

Муспельхейм

Пылающее жаркое царство огня. Никто, кроме живущих в этом царстве, не может вынести этого жара.

Муспельхеймом правит злой демон Сурт. Он вооружён огненным мечом и только и ждёт часа, когда сможет испепелить весь мир. Есть также царство Альфхейм, населённое светлыми эльфами, но в дошедших до нас мифах о нём почти ничего не говорится.

В начале…

До того как появился мир, существовали только страна огня и страна льда, и их разделяла огромная пропасть. Не было тогда ни земли, ни неба, ни людей, ни каких-то других живых существ. Но иногда поднимался сильный ветер, и его порывы переносили языки пламени через пропасть. Огонь растопил края льда, и из этого растопленного льда появилось первое живое существо — злой ледяной великан по имени Имир…

Имир и боги

Имир был огромен. Сделав свой самый первый шаг, он переступил через пропасть и оказался в царстве огня, Муспельхейме. Пальцы на его ногах стали таять, он закричал от боли и бросился обратно в царство льда, Нифельхейм. Однако было уже поздно. Капли воды стекали по его ногам и падали на землю. Там они превращались в великанов поменьше — ледяных и каменных. Имир уселся и стал вырезать себе изо льда новые пальцы, но в это время вновь подул огненный ветер, и пламя опять опалило лёд. На сей раз из растаявшего инея появилось новое живое существо — огромная корова Аудумла. Из её вымени рекой текло молоко,

и Имир напился им досыта. Аудумла же стала лизать солёный лед Нифельхейма. И постепенно из-под её тёплого языка изо льда стали проступать очертания человеческого тела. Сначала появились волосы, потом голова, а на третий день корова полностью освободила человека из толщи льда. Она назвала его Бури. Он был высокого роста, сильный и красивый.

— Кто ты такой? — спросил Имир, посмотрев на него. Он дотронулся до Бури кончиком пальца и вздрогнул. Тело Бури оказалось тёплым на ощупь.

— Ты нездешний, ты из плоти и крови! — заревел Имир. Он оттолкнул Бури, и тот полетел в огромную пропасть.

Он непременно разбился бы, но внезапно из пропасти, куда падал Бури, появилась великанша и подхватила его.

— Ты будешь моим спутником, — сказала она.

У Бури и великанши родился сын Бёр. Потом Бёр женился, и него родились три сына: Один, Вили и Вё.

— Вы — первые боги, — изрёк Бёр, — и вас будут называть асами. Настанет день, когда вы будете править этим и всеми остальными царствами.

Шло время. Один и его братья выросли и возненавидели Имира и его шайку жестоких, необузданных великанов. Очень скоро они напали на Имира, убили его и сбросили его тело в огромную пропасть.

Из ран Имира хлынула ледяная кровь, и великаны утонули в её потоках. Спаслись только двое, которым удалось уплыть по кровавой реке в деревянной лодке. Один, Вили и Вё стали создавать мир из останков Имира. Его кости и зубы стали горами и скалами, а его тело превратилось в землю. Из крови Имира братья создали озёра и огромное бушующее море, окружавшее весь мир. Подняв над землёй череп Имира, боги сотворили из него небосвод. А мозги Имира, заброшенные богами на небо, превратились в облака. Из искр пламени, горевшего в Муспельхейме, боги создали солнце, луну и звёзды. После этого боги стали делить землю. Процветающий род великанов получил во владение скалистые берега океана, и это царство стало называться Ётунхейм. Обширные земли в центре мира назвали Мидгард, то есть Срединные земли. Из волос Имира боги создали деревья, а его брови стали высокой стеной, окружавшей Мидгард и защищавшей его от злобных великанов.

Однажды, гуляя по берегу моря, боги увидели два дерева: ясень и ольху. Из этих деревьев они сотворили первых людей. Один вдохнул в них жизнь, Вили наделил их способностью думать и чувствовать, а Вё — видеть и разговаривать. Боги одели людей и дали им имена. Созданный из ясеня, первый мужчина получил имя Аск, а первую женщину, вышедшую из ольхи, нарекли Эмбла. Боги решили, что Мидгард станет домом для первых людей и для всех их потомков.

В тёплом царстве Мидгард было много зелени. Туда прилетал ветер, наполнявший паруса кораблей и раздувавший огонь. Этот ветер создавал могучий орёл. Когда он взмахивал своими огромными крыльями, над землёй проносились сильные порывы ветра. У одного из великанов Ётунхейма была черноглазая и темноволосая дочка по имени Ночь. А у неё родился сын День — светлоокий и прекрасный. Один призвал их к себе и подарил каждому коня и колесницу. Потом он отправил их на небо и велел объезжать мир. Ночь отправляется в путь первой и окутывает землю мраком. После неё на небо выезжает День, и свет от сияющей гривы его коня озаряет всё вокруг.

В те же времена в Мидгарде жил некий мужчина, который считал своих детей настолько красивыми, что дочь он назвал Луной, а сына — Солнцем.

— От моих детей исходит сияние, — говорил он, — они, безусловно, затмевают своей красотой всех богов.

— Да как ты смеешь! — взревел Один. — Ни один человек не может тягаться красотой с богами. В наказание я заберу у тебя детей.

Один взял детей на небо и каждому из них тоже дал по колеснице. Одна колесница везёт Солнце, другая — Луну. Два страшных волка, рыча и щёлкая зубами, бегут за этими колесницами, сопровождая их в бесконечном пути по небу. После этого боги вспомнили, что на теле убитого великана Имира копошились личинки насекомых. Эти личинки превратились в гномов — маленьких, коренастых, похожих на людей. Боги отправили гномов в царство Нидавеллир, к северу от Мидгарда. Там они стали строить жилища в темноте, в подземных пещерах, на склонах каменистых холмов и в сырых гротах.

Итак, боги сотворили первого мужчину и первую женщину, создали Ночь и День и отправили на небо Солнце и Луну. Они построили новые царства, и населили их людьми, великанами и гномами, и окружили эти земли морем. Настало время создать и собственный дом. Царство богов получило название Асгард. Оно было могущественным и красивым, с сияющими дворцами и плодородными землями, и его защищали высокие стены с башнями. Богиня Фригга, обладавшая даром предсказательницы, стала женой Одина. Их сын Бальдр по праву считался самым прекрасным и великодушным среди богов.

У Одина были и другие дети — бог грома Тор, бог войны Тюр, бог мести Видар; себя самого Один называл Всеотцом.

Между Асгардом и Мидгардом боги возвели сверкающий радужный мост Биврёст. Искусно сделанный мост был очень прочным. И все эти царства находились под сенью гигантского дерева Иггдрасиль. Оно простирало свои ветви над всем миром. С его вечнозелёных листьев постоянно капала роса.

Откуда возникли скандинавские мифы

Северные народы, населявшие скандинавские страны, более тысячи лет назад, до возникновения христианства, поклонялись богам своих предков. Поэты заучивали рассказы об этих богах. Со временем менялись имена богов и какие-то детали рассказов, а иногда появлялись новые повороты сюжетов. Один всегда считался царём богов, его почитали и главари разбойников, и знатные господа. Тор был богом простых людей, а воины прославляли бога войны Тюра. Женщины с особым почтением относились к Фригге, покровительнице брака и материнства. В наше время люди уже не почитают скандинавских богов, но их имена не забыты — они со хранились в названиях дней недели. Вторник — по-английски Tuesday — получил своё имя от Tiw (так на староанглийском языке звучало имя Тюра). Название среды — Wednesday — происходит от Woden, староанглийской формы имени Один, четверг — Thursday — считается днём Тора (Thor), а пятница — Friday — днём Фригги (Frigg). Самое старинное письменное изложение датируется IX веком и содержится в сборнике песен, известном под названием «Стихотворная Эдда». Позже, в XIII веке, исландский поэт Снорри Стурлусон объединил рассказы о богах в один сборник, который получил название «Прозаическая Эдда». Кроме этого, существует «Сага о Вёльсунгах», повествующая о Сигурде и Брунгильде. В этой саге и в обеих «Эддах» черпали вдохновение авторы двух знаменитых произведений: Дж. Р. Р. Толкиен, написавший историю Средиземья, и композитор Рихард Вагнер, сочинивший цикл опер «Кольцо нибелунгов».

Отрывок из книги «Скандинавские мифы для детей»