Премьера! На Главной Ёлке Страны. Новогодняя феерия «Тайна планеты Земля»
11 Января, 2019
Смотрите главное новогоднее представление 2019 года 13 января на канале «Карусель»!
Телезрителей порадует красочное представление, главными героями которого станут персонажи русских народных сказок. Садко, Данила-мастер, Левша, а также Дед Мороз и Снегурочка объединятся, чтобы разгадать тайну планеты Земля и победить космических пиратов. Героям предстоит совершить захватывающее путешествие на космическом корабле, чтобы спасти главный зимний праздник!
В постановке примут участие лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы и воспитанники детских творческих коллективов.
Не пропустите показ праздничного представления «Тайна планеты Земля» 13 января в 19:15 МСК!