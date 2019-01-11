Где рождаются мультфильмы? 11 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Все фильмы рождаются на киностудиях. И анимационные фильмы — мультики — не исключение. Самая большая в нашей стране студия по созданию мультфильмов — «Союзмультфильм». Создана она была в 1936 году — то есть ей уже 82 года! За это время здесь было создано больше чем полторы тысячи мультфильмов.

Сначала студия носила имя «Союздетмультфильм». Но потом «дет» убрали, и называться «фабрика мультиков» стала «Союзмультфильм». Как будто тогда уже все знали, что не только дети полюбят веселые нарисованные истории, но и их родители, и даже бабушки и дедушки.

Самый первый мультик, созданный на студии, был черно-белый, рассказывал о жизни животных и назывался «В Африке жарко». Но прошел всего лишь год, и стали появляться цветные фильмы, которые стали шедеврами мирового кинематографа!

Когда началась война, часть студии осталась в Москве, а часть была эвакуирована подальше от фронта — в город Самарканд. Мультипликаторы, как и вся страна, изо всех сил приближали победу: снимали агитационные киноплакаты, обучающие фильмы для армии, мультипликационные шаржи, которые должны были поддерживать боевое настроение солдат и людей, работавших на военных фабриках и заводах.

Но несмотря на тяжелые условия военного времени, мультфильмы для детей все равно создавались. После войны на студии была разработана собственная, ни на что не похожая, самобытная манера создания мультфильмов. И это принесло международное признание — в 1947 году была получена первая награда — бронзовая медаль «За лучший анимационный фильм» на кинофестивале в Венеции. Самые известные мультфильмы появились в конце 1960-х годов, — в эти годы увидели свет всеми любимые персонажи… К концу 80-х годов студия «Союзмультфильм» была крупнейшей студией Европы. Ее мультики любили во многих странах, здесь работали самые известные мультипликаторы, которые постоянно совершенствовали процесс создания мультфильмов.

В начале 90-х годов страна переживала трудные времена, производство мультфильмов практически прекратилось. Но, к счастью, студия «Союзмультфильм» не закрылась, и снова стала радовать детей и взрослых замечательными фильмами. Здесь начали работать молодые художники-мультипликаторы и множество других специалистов.

Мультик создает большая команда мастеров — ведь сама по себе даже самая блестящая идея не превратится в кино. Автор придумывает сюжет, персонажей и разные необходимые интересные подробности, записывает все свои мысли. Потом создается сценарий. Без него никуда — ведь так определяется, сколько нужно денег на оборудование, на зарплату художникам, композитору и актерам.

И вот — сценарий утвержден! Начинает вырабатываться подробный план создания фильма. На совещаниях в спорах продюсера, режиссера, главного художника и многих других специалистов рождается стратегия создания мультфильма. А потом начинается долгая работа художников, которые нарисуют персонажей, композиторов, которые напишут музыку и песни, актеров, которые дадут героям неповторимый голос. И все это для того, чтобы, увидев яркую заставку киностудии «Союзмультфильм» на экране телевизора, мы радостно воскликнули: «Ура, мультики!».