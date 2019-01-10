Почему мультфильм назвали мультфильмом? 10 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Чаще мультфильм называют сокращенно — мультиком. Уютное слово, правда? Слово «мультипликация» — латинское и в переводе означает «размножение». Это отражает способ создания самого мультика.

Для того, чтобы картинка ожила, художник рисует много отдельных кадров, изображая отдельные (порой самые крошечные!) изменения движения или лица персонажа — то есть размножает одну картинку.

Удивительно, но оживлять изображение пытались давно. Известно, что первые попытки историки относят к первому веку до нашей эры!

Древний художник пытался нарисовать на стене своей пещеры бегущего бизона. На охоте он заметил, что в какой-то момент кажется, что у движущегося животного много ног. Недолго думая, человек так и изобразил свою добычу — с восьмью ногами. Современные исследователи пещер и наскальных рисунков сначала очень удивились, обнаружив эту картину. А потом догадались: доисторический художник просто пытался нарисовать движение!

Оживить рисунки пытались и в Китае — во втором тысячелетии до нашей эры искусные художники вырезали из бумаги фигурки, раскрашивали их, подсвечивали, и тени фигурок падали на почти прозрачный экран, такой тонкий, что видно было, что каждая фигурка одета в роскошные разноцветные одежды, а удивительные животные имеют различные орнаменты на крыльях и хвостах. Артисты озвучивали свои персонажи, передвигали их — и на экране разворачивались удивительные истории, очень похожие на будущие мультфильмы.

Проблема оживления рисунка занимала умы не только художников, но и физиков, и механиков, и даже математиков. Но показать движение никак не удавалось…

Только в конце XVII века был придуман «фонарь», который показывал движущееся изображение на стекле. Через двести лет, в XIX веке, француз Э. Рейно изобрел проектор, в который по порядку, одно за другим, вставлялись изображения. Примерно в это же время бельгийский физик Ж. Плато, австрийский математик С. Штампфер и другие учёные разрабатывали специальный аппарат с вращающимся диском, зеркалами и фонарем, в который подавалась лента с множеством рисунков, запечатлевших стадии движения. Механизм начинал вращаться, и размноженные картинки оживали!

Но это все, конечно, мало напоминало современные мультфильмы. Первый настоящий мультфильм родился в 1906 году, когда была изобретена кинокамера. Мультик, в котором рука человека быстро и уверенно рисует забавных человечков, начинающих затем жить своей жизнью, поразил зрителей. Им было невдомек, что художник последовательно рисует много одинаковых картинок, множит их, потом фиксирует кинокамерой, и получается фильм.

Мультфильмы часто называют анимацией или анимационными фильмами. Анимация — слово тоже латинское, и в переводе на русский язык означает «душа». Так что «анимация» — не что иное, как «оживление» и «одушевление». Художник, создающий мультфильмы, как добрый и великодушный волшебник оживляет неодушевлённые предметы, наделяет речью персонажей и дарит им интересные судьбы. Вкладывает в них душу.