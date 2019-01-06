Польская сказка «Простачок и домовой» 6 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Новогодняя кругосветка: 33 истории со всего света»

Однажды по пути из города Простачок купил за бесценок ручную сову и зашагал домой. Поздно вечером добрался он до какой-то деревни. Во всех окнах темно, а в одном окошке огонёк светится. Заглянул Простачок из любопытства в окно и видит: на столе, покрытом белой скатертью, лежат пироги, жареный гусь да жбан пива стоит. А за столом сидит молодой мужчина. Хозяюшка молодая, пригожая, гостя умильно потчует.

Простачок сову под мышкой держит, а в правой руке — посошок дорожный,

да тем посошком и постучи в окно. Хозяйка как ошпаренная вскочила с места и спрашивает в испуге:

— Кто там?

— Хозяин! — ответил Простачок.

Вмиг пирог полетел со стола в квашню, жбан пива — в комод, жареный гусь — в печку, а хозяюшкин гость, схватив шапку, шмыгнул под печку. Едва Простачок отскочил от окна, перед воротами осадил лошадь плечистый мужик.

— Отворяй! — закричал он, вылезая из саней и стуча кнутовищем в ворота.

Ворота распахнулись. Тут только хозяин заметил Простачка и спросил:

— А ты, братец, кто такой будешь?

— Путник я. Пусти обогреться в хату. Позднее время, а заночевать негде.

Гостеприимный хозяин повёл Простачка за собой, и вскоре они сидели за столом.

И рад бы хозяин хорошо угостить путника, но хозяйка насилу разыскала для них немного соли и краюшку хлеба. Подаёт им скудный ужин и ворчит:

— Знала бы я, когда тебя ждать, сготовила бы чего-нибудь.

— Что это у тебя за птица? — спросил хозяин.

— Сова — учёная голова, — погладил её путник. — Очень смекалистая птица, всё знает и насквозь видит, даже говорить умеет.

— Да что ты? И говорить может? — удивился хозяин.

Незаметно для хозяев Простачок ущипнул сову, она и прохрипела что-то по-своему.

— Что она говорит? — спросил хозяин.

— Говорит, что в квашне пирог лежит.

— Пирог в квашне? Слышишь, жена, давай-ка его сюда!

— Может, правда? — пробормотала перепуганная молодица. — Вчера брат заезжал ко мне, так я для него наскоро испекла. Может, и остался кусочек. Сейчас погляжу... И точно: вынула из квашни и подала на стол пирог, да не кусочек, а чуть начатый. Режут мужики пирог и уплетают за обе щеки. А Простачок снова потихоньку прижал сову. Она опять завертела головой и заухала.

— А теперь она о чём говорит? — полюбопытствовал хозяин.

— Да ну её! Все своё плетёт! Будто в комоде жбан пива есть.

— Может, и верно, жена? Ну-ка, выдвинь ящик!

— Не знаю, — завертелась баба, ещё больше смутившись.

— Кажись, вчера капелька осталась.

Посмотрела — и пиво есть, да не капелька, а больше половины.

— Замолчи! — тихо прикрикнул Простачок на сову, которая под его незаметными толчками снова подала голос. — Замолчи! Не твоё это дело...

— А что она говорит?

— Да болтает, что-де в печи жареный гусь, — будто нехотя проворчал путник.

— И гусь? Доставай, жёнка, а то сам пойду искать! Всё подавай сразу, что есть ещё! Подбежала хозяйка к печи, заглянула за заслонку и запричитала, заламывая руки:

— Господи, и гусь есть! Боже мой, да что же это творится?

— Веришь ли, добрый человек, — говорил хозяин, разрезая гуся, — у меня в доме дивные дела творятся. Что есть в доме повкуснее, всё из рук уплывает. На кого подумаешь? Живем вдвоём: я да жёнка. Чьи это дела, любезный гость, как по-твоему?

— А чему ж другому быть — не иначе домовой завёлся. А где он поселится, там счастья не жди. Но если это только домовой, то с помощью совушки, мудрой головушки, мы выгоним его сегодня же.

— Сделай такую милость, гостюшка! Выгони, уплачу тебе, сколько запросишь.

Простачок велел хозяину выйти в сени. Хозяйка, оставшись с гостем с глазу на глаз, упала перед ним на колени и начала умолять:

— Ой, не губи меня, добрый человек, не губи!

И гость хозяюшкин вылез из-под печи и тоже путника упрашивает:

— Возьми всё, что у меня есть, только не губи.

Простачок велел ему вымазать сажей лицо и руки, напялить кожух шерстью наружу, рукавицы натянуть на ноги, а сапоги на руки надеть. Привязал ему на голову старый голик и велел обратно лезть под печку. Позвал хозяина и объявил, что домовой прячется под печкой: так сова указала. Потребовал котелок ключевой воды, две пригоршни круп ячменных, колбасы, солонины, масла и соли, а об остальном просил не беспокоиться.

Без слов хозяин дал всё, что требовал путник. Тот на шестке разложил огонь, и скоро в котелке пыхтела густая и жирная каша, а Простачок, засучив рукава, помешивал её ложкой. Каша поспела. Перекрестил путник углы дома, настежь распахнул двери избы, хозяину дал в руки метлу, а хозяйке — лопату. Как брызнет кипящей кашей из поварешки под печку да как заорёт что есть мочи:

— А ну, домовой, кыш отсюда!

И точно: вдруг из-под печки выскочило что-то чёрное и косматое, не человек

и не козёл, как есть — домовой, да как пустится наутёк в двери. Утром Простачок за труды получил от хозяина рубль, да хозяйка тайком сунула ему в руку ещё рубль. Так рассудил он дело своим мужицким умом, всем угодил и себя не забыл: обогрелся, попил, поел как следует, выспался, деньги в мошну спрятал, да и котелок с кашей захватил с собой.

Отрывок из книги «Новогодняя кругосветка: 33 истории со всего света»