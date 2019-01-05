Премьера мультфильма «Смешарики. Дежавю» 5 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Необыкновенные приключения Смешариков в новом полнометражном мультфильме! Не пропустите в эфире 6 января!

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча. Он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех Смешариков раскидывает во времени, а Крошу приходится собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я», повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Смотрите премьеру мультфильма в эфире телеканала «Карусель» 6 января в 13:00 МСК.