Финская сказка «Как Йоулупукки не опоздал на Рождество» 4 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Новогодняя кругосветка: 33 истории со всего света»

Далеко-далеко в Лапландии, у самого Полярного круга, на склоне горы Корватунтури стоит дом Йоулупукки, самого северного Деда Мороза на свете. Почему самого северного? Потому что через его деревушку проходит линия, которая обозначает Полярный круг. Именно здесь происходит главное волшебство — Йоулупукки и его помощники-гномы готовят подарки для всех послушных детей. Откуда они знают, кто о чём мечтает? Очень просто. Гномы весь год слушают в пещерах Эха, внутри горы Корватунтури тайные мечты детей и записывают их в волшебную книгу. Гора с высоты птичьего полёта и правда похожа на уши зайца или собаки, и её название с финского языка переводится как Сопка-уши. Ну а дети, конечно, в большинстве своём мечтают об игрушках… Машинах, паровозах, куклах и плюшевых мишках, книжках с картинками и игровых приставках, конструкторах, велосипедах и других заманчивых вещах, которые оказываются под ёлкой в рождественскую и новогоднюю ночь. Можно смело отправлять письма — в деревне работает почта, и Йоулупукки каждый день получает тысячи писем со всего света. Весь год гномы и жена Йоулупукки, тётушка Моури (тётушка Рождество), готовят подарки для послушных детей, потом укладывают их в сани, запряжённые оленями, и начинается настоящая гонка. Надо успеть объехать за одну ночь сотни тысяч детей, поэтому олени в упряжке Йоулупукки самые быстрые на всём белом свете. И имена у них такие, что каждому было понятно — перед ними самая крутая упряжка на свете. Все знают про необычные способности этих оленей. Стремительный всегда устраивает соревнования, потому что больше всего на свете он любит бегать, а ещё непременно натирает сани воском перед рождественским выездом. Танцор обожает танцевать и даже даёт концерты на Северном полюсе и собирает полный зал. Скакун отвечает за забавы и развлечения и очень любит прятки.

Молниеносный может провести упряжку через любую снежную бурю, он сильный и очень целеустремлённый. Лисица помешана на чистоте и следит за тем, чтобы у оленей копыта были натёрты и мех блестел.

Купидон влюблён в Лисицу, он ведь родился в день святого Валентина и заботится о том, чтобы каждый олень нашёл себе пару. Комета — лучший ученик и отличник по всем предметам. Гром каждый год открывает тренировочный лагерь для оленей и занимается их подготовкой к тяжёлой работе в рождественскую ночь. И вот, представьте себе, в этой компании появляется оленёнок Рудольф… Недотёпа с огромным красным носом, который сияет как фонарь.

— Вот это нос, даже какой-то неприличный, — вздохнула Лисица. — Может он нечаянно измазался в краске и нужно хорошенько протереть его тряпкой.

И Лисица направилась к Рудольфу, который ужасно стеснялся своего носа и позволил его тереть сколько угодно.

— Нет! Ничего не изменилось. Все олени сияли чистотой, сани были украшены, подарки погружены, и только этот новенький портил весь вид.

— Думаю, это такое явление природы, — иронично сказала Комета.

— В конце концов, главное, чтобы он быстро бегал, — проворчал Гром и отвернулся в сторону.

Рудольф понял, что олени не в восторге от его общества. Это было обидно, но он уже привык, что его дразнят все кому не лень и даже родители стесняются своего необычного сына. И вот, когда всё было готово, и Йоулупукки на своих оленях помчался к детям, сани окутал густой-прегустой туман. Олени резво летели вперёд, но очень скоро Гром понял, что они сбились с дороги. Вокруг расстилалась снежная пустыня, тьма заволокла небо так, что было невозможно найти дорогу по звёздам. Сани плутали, казалось, уже целую вечность. Скоро уже Рождество, и если они не смогут отыскать дорогу — никто не увидит подарков под ёлкой. Первый праздник без подарков, без чуда и волшебства…

— Кошмар… — прошептал Стремительный. — Я никогда не чувствовал себя таким никчёмным. — Что же нам делать?

— Давайте поставим вперёд новенького Рудольфа, — смущённо предложила

Лисица. — Быть может, его красный нос покажет нам путь, он ведь сияет как

фонарь. Так и сделали. Рудольфа поставили впереди, и очень скоро он вывел их на правильную дорогу. Сани подъехали к маленькому городку и остановились перед одним из домиков. Там их ждали две сестрёнки и братик.

— Есть ли здесь послушные детки? — услышали олени весёлый голос Йоулупукки и поняли, что Рождество спасено. Все получат подарки. И спас его олень Рудольф.

История эта случилась сто лет назад, но и сегодня в рождественскую ночь, если приглядеться, можно увидеть красный огонёк… Это оленья упряжка торопится к детям.

Отрывок из книги «Новогодняя кругосветка: 33 истории со всего света»