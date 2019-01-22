Памятники героям мультфильмов 22 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Каких только памятников не бывает! И писателям, и политическим деятелям, и композиторам.

Но часто самыми любимыми становятся памятники вымышленным персонажам — тем, которые существуют только на страницах книг или на экране. Среди таких любимчиков — герои мультфильмов.

Самый первый памятник мультяшному герою появился в США в 1937 году. Его установили фермеры в честь моряка-силача по имени Попай, который в любой критической ситуации ел шпинат. Незамысловатая огородная зелень, похожая на листья всем известного салата, приобрела такую популярность, что люди, занимавшиеся выращиванием шпината, разбогатели и решили так отблагодарить героя мультфильма.

Герои наших мультфильмов шпинатом не увлекались, но отведать, например, мёда были никогда не прочь. Памятник такому сладкоежке установлен в г. Раменское Московской области. На улице Красноармейской стоит на камушке с горшочком

мёда добрый медвежонок Винни-Пух рядом с забавным поросёнком Пятачком.

Из бронзы их изваял житель города скульптор Олег Ершов. Но самое удивительное не в этом! Неподалеку на улицах Раменкского размещены фигуры других знаменитых героев мультфильмов: Зайца, вечно убегающего от Волка (герои мультфильма «Ну, погоди!»), Крокодила Гены с гармошкой, Чебурашки и Шапокляк («Чебурашка и Крокодил Гена»), Матроскина, Шарика и галчонка, сидящих на скамейке, и почтальона Печкина с велосипедом (мультфильм «Трое из Простоквашино»), Львенка верхом на Черепахе из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню»». Так что в Раменском, наверное, собралась самая большая компания героев мультфильмов!

Необычный памятник не только героям мультика, но и …сосиске появился пять лет назад в Новокузнецке. Располагается он у мясного магазина на проспекте Бардина и называется «Сосиска дружбы». Щенок и котенок по имени Гав с двух сторон едят связку сосисок. В мультике была всего одна сосиска, а тут их три! Придумал памятник директор пищевого комбината Михаил Васильев, создал фигуры скульптор Константин Зинич.

А вот фигура героя мультфильма «Жил был пес» — Волк, расположившаяся в Томске на ул. Шевченко, получила название «Памятник счастью». Памятник весом 200 кг — говорящий!.. В живот бронзовой фигуре вмонтирована электронная схема, благодаря которой Волк произносит одну из восьми своих знаменитых фраз. Через месяц после открытия памятника электронную начинку Волка похитили, но специалисты ее быстро восстановили, а для наблюдения за памятником установили видеокамеру. Так что теперь Волк под охраной!

На большом бронзовом троне в Новосибирске на ул. Крылова вольготно устроился самый большой лентяй из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Поставили памятник рядом с экономическим лицеем. Для того, наверное, чтоб его ученики не были похожи на сказочно ленивого мальчика.

Есть и совсем маленькие памятники героям мультфильмов. Так, в Краснодаре в большом парке под деревом на бревнышке сидит главный герой мультфильма «Ежик в тумане». Он, наверное, шел на помощь Лошадке и заблудился в большом городе. Его сразу и не заметишь. Но хочется подойти к нему, погладить по голове… И обязательно еще раз увидеть его на экране! Наверное, памятники любимым героям и нужны для того, чтоб мы их не забывали, снова и снова возвращались к любимым мультикам.