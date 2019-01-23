Мультфильмы о школе 23 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Дети, для которых только открылись двери школы, очень любят смотреть мультфильмы, рассказывающие о школьной жизни.

В большинстве фильмов герои не любят ходить в школу, проказничают, не слушают взрослых, и им нужно перевоспитание. Но есть герои, для которых все, что связано со школой, интересно, их можно назвать примером для подражания. Главная задача этих мультиков — сформировать у ребят правильное поведение в школе и привить любовь к учебе.

Посмотрев на дату выпуска некоторых мультфильмов, можно решить, что они уже устарели. Ведь за это время школьная жизнь очень изменилась. Однако после просмотра понимаешь, что при помощи простых и понятных сюжетов в ненавязчивой форме доносится важная мысль: знания, полученные в школе — это богатство на всю жизнь, а в будущем знания — это источник гордости и залог успеха. Школьная дружба учит находить выход в сложных ситуациях, учит взаимовыручке и способности быстро прийти на помощь.

В мультфильме «В стране невыученных уроков» главный герой мальчик по имени Витя Перестукин — лентяй и двоечник. Он постоянно влезал в неприятности и поэтому однажды попал в волшебную страну невыученных уроков, где увидел свои ошибки и пропущенные знания. После того, как все приключения мальчика оказываются позади, он понял, что учеба очень важна.

Многие ошибки не проходят бесследно. Это понял школьник Коля Сорокин из мультфильма «Остров Ошибок». Он заработал столько двоек в школе, что они словно лебеди привезли его на волшебный остров, где мальчику пришлось повидать много последствий своих ошибок в задачах по математике - например, огромного слона, который всегда улетает, так как весит меньше воздуха. Изменить ситуацию просто - нужно вернуться домой и решить задачи правильно, вот только двойки не выпускают школьника с острова….

Мультфильм «Баранкин, будь человеком» создан на основе одноименной повести Валерия Медведева, которая до сих пор пользуется популярностью у школьников младших классов. Фильм был награжден бронзовой медалью на XV Фестивале фильмов для детей и юношества в Венеции. Герой мультика — лодырь Баранкин и его школьный товарищ превращаются, чтоб не ходить в школу, в малюсеньких человечков и попадают в мир насекомых, где их поджидают множество опасностей и приключений. После всего пережитого они поняли, что лучше всего оставаться людьми.

Мультфильм «Чертенок №13» - пожалуй, один из самых веселых мультиков про школу. Правда, в этом фильме речь идет о школе для чертят, и закадровый голос сразу предостерегает: «Авторы фильма предупреждают зрителя, что они категорически не согласны со школьной программой, принятой у чертей». Зритель сразу понимает, что это «перевертыш», пример того, как не надо себя вести.

Есть в коллекции советской мультипликации и образовательные мультфильмы. К таким относится мультик «Коля, Оля и Архимед». Этот мультфильм развивает любознательность, стимулирует интерес к науке, Мультфильм рассказывает об Архимеде, его открытиях и их пользе для человечества.

Какой бы мультфильм вы не выбрали для просмотра, восторг детей от узнаваемых ситуаций и легкая ностальгия взрослых по школьным годам обеспечены!