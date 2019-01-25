Как папа был маленьким 25 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Жизнь маленького папы наполнена событиями, которые знакомы каждому ребёнку. Иногда они смешные, иногда грустные, но всякий раз – близкие, понятные и живые.

Рассказы Александра Раскина побуждают родителей чаще вспоминать собственное детство, помогают лучше понимать своих детей, а детям дают возможность прожить опыт «маленького папы» и не повторить его ошибок. Не случайно автор говорит в предисловии: «У этой книги есть продолжение. Оно будет для каждого из вас свое. Ведь каждый папа может рассказать, как он был маленьким. И мама тоже. Я бы сам хотел их послушать…» В книгу вошли рассказы из всех трех циклов о маленьком папе.

Как папа сочинял стихи

Когда папа был ещё маленьким, он очень много читал. Он научился читать в четыре года и больше ничем не хотел заниматься. Пока другие дети прыгали, бегали, играли в разные интересные игры, маленький папа всё читал и читал. Наконец, это обеспокоило дедушку и бабушку. Они решили, что всё время читать вредно. Они перестали дарить ему книги и позволили ему читать только три часа в день. Но это не помогло. Маленький папа всё равно читал с утра до вечера. Свои законные три часа он читал, сидя на виду. Потом он скрывался. Он прятался под кровать и читал под кроватью. Он прятался на чердак и читал на чердаке. Он уходил на сеновал и читал на сеновале. Здесь было особенно приятно. Пахло свежим сеном. Из дома доносились крики: там искали маленького папу под всеми кроватями. Папа появлялся только к ужину. Его наказывали. Он быстро ел и ложился спать. Ночью он просыпался и зажигал свет. Он читал до утра всё подряд. «Крокодила» Чуковского. Сказки Пушкина. «Тысячу и одну ночь». «Гулливера». «Робинзона». На свете было так много чудесных книг! Он хотел прочесть их все до одной. Быстро шли часы. Входила бабушка, отнимала книгу и гасила свет. Немного погодя маленький папа опять зажигал свет и доставал другую книгу, такую же интересную. Входил дедушка, отнимал книгу, гасил свет и в темноте долго шлёпал маленького папу. Было не очень больно, но обидно. Кончилось всё это очень плохо. Во-первых, маленький папа испортил себе глаза: ведь под кроватью, на чердаке и на сеновале было темновато. Кроме того, последнее время он ухитрялся читать, накрывшись одеялом с головой и оставляя только маленькое окошечко для света. А читать лёжа и в темноте очень вредно. И маленькому папе пришлось носить очки. Кроме того, маленький папа сочинял стихи:

Он увидел кота и сказал:



Вот

Кот!

Он увидел собаку и сказал:



Тузик,

Где твой картузик?

Он увидел петуха и сказал:



Петушок, петушок,

Почём зубной порошок?

Он увидел своего папу и сказал:



Отец!

Дай леденец!

Бабушке и дедушке стихи очень понравились. Они их записали. Они читали их гостям. Они давали их списывать. Теперь, когда приходили гости, маленького папу просили:

— Почитай свои стихи!

И маленький папа с удовольствием читал новый стих про кота, который кончался так:



Васька кот не оробел

И в окно ускококел!

Гости очень смеялись. Они понимали, что это совсем плохие стихи. Так может сочинить всякий. Но маленький папа думал, что стихи очень хорошие. Он думал, что гости смеются от удовольствия. Он решил, что он уже писатель. Он читал стихи на всех именинах. Он читал перед пирогом и после пирога. Когда тётя Лиза выходила замуж, он тоже читал стихи. И тут получилось не очень хорошо, потому что стихи начинались так:

Выходит замуж тётя Лиза!

Кто мог такого ждать сюрприза?

После этих слов все гости долго смеялись, а тётя Лиза заплакала и ушла к себе в комнату.

Жених тоже не смеялся, хотя и не плакал. Правда, папу не наказали. Но он совсем не хотел обижать тётю Лизу. И вообще он заметил, что некоторым знакомым его стихи перестали нравиться. И раз он даже подслушал, как один гость говорил другому:

— Опять этот вундеркинд будет выступать со своей чепухой!

Тогда папа пошёл к бабушке и спросил:

— А что такое вундеркинд?

— Это необыкновенный ребёнок, — сказала бабушка.

— А что он делает?

— Ну, он играет на скрипке, или считает в уме, или не пристаёт к маме с вопросами.

— А когда он вырастает?

— Тогда он чаще всего делается обыкновенным человеком.

— Спасибо, — сказал папа, — я понимаю.

И на следующих именинах папа уже не читал стихов. Он сказал, что у него болит голова. И с тех пор он очень долго не писал стихов. И даже теперь, когда его просят прочесть свои стихи на именинах, у него сразу начинает болеть голова.

Отрывок из книги «Как папа был маленьким». Редакция «Малыш»