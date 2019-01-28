Подведены итоги конкурса «Классно быть хорошим!»-2018
Конкурс проводился детским изданием «Классный журнал» при информационной поддержке телеканала «Карусель».
В этом году на суд жюри поступило 2350 работ со всех уголков России. Для участия в конкурсе необходимо было написать сочинение на тему «Классно быть хорошим!» и рассказать о своих хороших и добрых поступках. Кроме победителей в основной номинации были определены победители в 3-х дополнительных номинациях — «Классное видео», «Классное оформление» и «За волю к победе», в каждой номинации по 3 победителя.
Победителями в номинации «Классное видео» стали:
- Валерия Самусева, г. Смоленск;
- Кристина Елкина, п. Панковка, Новгородская область;
- Вероника Титова, Солнечногорск.
В номинации «Классное оформление» победу одержали:
- Татьяна Пак, п. Поварово, Московская область;
- Учащиеся 6 «А», «Б», «В», «Г» классов лицея №81, г. Новосибирск;
- Алмас Гильмутдинов, с. Новое Усманово, Самарская область.
В номинации «За волю к победе» победителями стали:
- Дарья Цыба, с. Кулешовка, Ростовская область;
- Егор Аносов, с. Огур, Красноярский край;
- Диана Рагозина, г. Иваново.
Все победители получат брендированные наборы для рисования от генерального информационного партнёра конкурса телеканала «Карусель».
Мы позлдравляем победителей и благодарим всех участников конкурса!