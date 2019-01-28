Подведены итоги конкурса «Классно быть хорошим!»-2018 28 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Конкурс проводился детским изданием «Классный журнал» при информационной поддержке телеканала «Карусель».

В этом году на суд жюри поступило 2350 работ со всех уголков России. Для участия в конкурсе необходимо было написать сочинение на тему «Классно быть хорошим!» и рассказать о своих хороших и добрых поступках. Кроме победителей в основной номинации были определены победители в 3-х дополнительных номинациях — «Классное видео», «Классное оформление» и «За волю к победе», в каждой номинации по 3 победителя.

Победителями в номинации «Классное видео» стали:

Валерия Самусева, г. Смоленск;

Кристина Елкина, п. Панковка, Новгородская область;

Вероника Титова, Солнечногорск.

В номинации «Классное оформление» победу одержали:

Татьяна Пак, п. Поварово, Московская область;

Учащиеся 6 «А», «Б», «В», «Г» классов лицея №81, г. Новосибирск;

Алмас Гильмутдинов, с. Новое Усманово, Самарская область.

В номинации «За волю к победе» победителями стали:

Дарья Цыба, с. Кулешовка, Ростовская область;

Егор Аносов, с. Огур, Красноярский край;

Диана Рагозина, г. Иваново.



Все победители получат брендированные наборы для рисования от генерального информационного партнёра конкурса телеканала «Карусель».

Мы позлдравляем победителей и благодарим всех участников конкурса!

Подробнее о конкусе.