Почему мультфильмы про Кота Леопольда такие разные? 29 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

На вопрос «Из какого мультфильма фраза «Ребята, давайте жить дружно» каждый ответит, что из мультсериала «Кот Леопольд».

За двенадцать лет (с 1975 по 1987 год) режиссером Анатолий Резников и драматургом Аркадием Хайтом было создано одиннадцать серий фильма про добродушного кота и двух шкодливых мышей. Но в первых сериях мыши и кот не похожи на тех, что изображены в следующих сериях, и говорят не такими голосами… Почему так получилось?

Это связано с тем, что первые фильмы создавались не в рисованной технике, а методом «перекладок». Мультипликаторы вырезали из бумаги персонажи, а потом на стекле выкладывали «картинки». Затем картинки сдвигались по миллиметру в каждом кадре, создавая движение героев.

В первой серии — «Месть кота Леопольда» — все роли были озвучены актёром Андреем Мироновым. Его хотели пригласить и на вторую серию «Леопольд и золотая рыбка», но актёр заболел. Поэтому кот, двое озорных мышей и даже рыбка говорили голосом Геннадия Хазанова. Но восьмую серию «Интервью с Котом Леопольдом» вновь озвучил Миронов. Серии «Возвращение кота Леопольда», созданные уже в 1993 году, были озвучены актером Всеволодом Абдуловым и Людмилой Ильиной. В «Новых приключениях кота Леопольда», снятых в 2015 году к 75-летию Анатолия Резникова, роль кота озвучил Александр Калягин. В некоторых сериях кот говорит голосом актера Сергея Смирнова.

Но вернемся к началу восьмидесятых. Именно в это время к Анатолию Резникову и Аркадию Хайту присоединился художник Вячеслав Назарук. И мультфильм про кота Леопольда стал рисованным. В 1981 году вышла серия «Клад кота Леопольда». Озвучивать кота и мышей пригласили актера Александра Калягина.

Удивительно, но в третьей серии персонажи мультфильма изменились не только внешне. Изменились их характеры! В первых двух сериях главным среди мышей был серый Мотя, а потом лидерство перехватил белый Митя. Но сюжет остался прежним — как страдал миролюбивый интеллигентный кот от наглых мышей-хулиганов, так и продолжал терпеть их проказы.

Одно время фильм часто сравнивали с мультфильмом «Том и Джери». Но наш мультфильм отличается от «Тома и Джерри» наличием идеи, тем, что никогда ни мыши, ни кот не используют грубую силу. Это всего лишь вечная погоня мышей за котом, в которой мыши, чтоб досадить коту, используют не кровожадные приемы, а хитрость. Художник-постановщик мультфильма Вячеслав Назарук говорил, что «в фильме заложена идея, добродетель, к которой мы придем в конце истории».

Добрый мультфильм с множеством остроумных трюков и забавных ситуаций полюбился и детям, и взрослым! И то, что герои отличаются в разных сериях, нисколько его не портит, а придает особое очарование. Он настолько популярен, что создано даже шесть видеоигр по его мотивам. В честь мультфильма на Островах Кука, государстве в Тихом океане, отлита серебряная монета с изображением кота и мышей. Песни из мультфильма вышли на двух пластинках. А слова кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» мы часто говорим друг другу. И вместо того, чтобы рассердиться, улыбаемся.