Почему мультфильмы про Кота Леопольда такие разные?
На вопрос «Из какого мультфильма фраза «Ребята, давайте жить дружно» каждый ответит, что из мультсериала «Кот Леопольд».
За двенадцать лет (с 1975 по 1987 год) режиссером Анатолий Резников и драматургом Аркадием Хайтом было создано одиннадцать серий фильма про добродушного кота и двух шкодливых мышей. Но в первых сериях мыши и кот не похожи на тех, что изображены в следующих сериях, и говорят не такими голосами… Почему так получилось?
Это связано с тем, что первые фильмы создавались не в рисованной технике, а методом «перекладок». Мультипликаторы вырезали из бумаги персонажи, а потом на стекле выкладывали «картинки». Затем картинки сдвигались по миллиметру в каждом кадре, создавая движение героев.
В первой серии — «Месть кота Леопольда» — все роли были озвучены актёром Андреем Мироновым. Его хотели пригласить и на вторую серию «Леопольд и золотая рыбка», но актёр заболел. Поэтому кот, двое озорных мышей и даже рыбка говорили голосом Геннадия Хазанова. Но восьмую серию «Интервью с Котом Леопольдом» вновь озвучил Миронов. Серии «Возвращение кота Леопольда», созданные уже в 1993 году, были озвучены актером Всеволодом Абдуловым и Людмилой Ильиной. В «Новых приключениях кота Леопольда», снятых в 2015 году к 75-летию Анатолия Резникова, роль кота озвучил Александр Калягин. В некоторых сериях кот говорит голосом актера Сергея Смирнова.
Но вернемся к началу восьмидесятых. Именно в это время к Анатолию Резникову и Аркадию Хайту присоединился художник Вячеслав Назарук. И мультфильм про кота Леопольда стал рисованным. В 1981 году вышла серия «Клад кота Леопольда». Озвучивать кота и мышей пригласили актера Александра Калягина.
Удивительно, но в третьей серии персонажи мультфильма изменились не только внешне. Изменились их характеры! В первых двух сериях главным среди мышей был серый Мотя, а потом лидерство перехватил белый Митя. Но сюжет остался прежним — как страдал миролюбивый интеллигентный кот от наглых мышей-хулиганов, так и продолжал терпеть их проказы.
Одно время фильм часто сравнивали с мультфильмом «Том и Джери». Но наш мультфильм отличается от «Тома и Джерри» наличием идеи, тем, что никогда ни мыши, ни кот не используют грубую силу. Это всего лишь вечная погоня мышей за котом, в которой мыши, чтоб досадить коту, используют не кровожадные приемы, а хитрость. Художник-постановщик мультфильма Вячеслав Назарук говорил, что «в фильме заложена идея, добродетель, к которой мы придем в конце истории».
Добрый мультфильм с множеством остроумных трюков и забавных ситуаций полюбился и детям, и взрослым! И то, что герои отличаются в разных сериях, нисколько его не портит, а придает особое очарование. Он настолько популярен, что создано даже шесть видеоигр по его мотивам. В честь мультфильма на Островах Кука, государстве в Тихом океане, отлита серебряная монета с изображением кота и мышей. Песни из мультфильма вышли на двух пластинках. А слова кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» мы часто говорим друг другу. И вместо того, чтобы рассердиться, улыбаемся.