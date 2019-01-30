Цирк в домашних условиях 30 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Обожаешь цирк, но новых представлений не так уж много? Выход есть: организуй свой собственный цирк!

Цирк начинается с приглашения. Вырежи прямоугольники и наклей их на плотную бумагу. Напиши название твоего цирка, дату и время начала представления.



Теперь нужно создать цирковую атмосферу! 13-метровая арена вряд ли поместится в комнате, поэтому ограничимся декором попроще.





Развесь воздушные шарики и красно-белые бумажные гирлянды по всей комнате. Расставь стулья по кругу, в центре оставь место для арены. Не забудь организовать буфет – во время антракта подавай гостям лимонад в бумажных стаканчиках, украшенных красно-белой бумагой.

Приготовь для всех гостей клоунские носы и вручай их в обмен на билет. Сами же циркачи (ты и твоя семья) должны нарядиться по цирковой моде. Подойдут парики, плащи, как у фокусника, шляпы и огромные галстуки из обёрточной бумаги.

Представление начинается!

Слонов и акробатов в твоём цирке, конечно, не будет. Зато зрители сами станут артистами!

Ловкость и никакого мошенничества

Зрители по очереди бросают мячик в небольшое ведро. Объявляет номер и первым кидает мячик, конечно же, хозяин цирка. Самый ловкий получает приз.

Тайное станет явным

На ватмане нарисуй небольшие круги и сделай в них крестообразные разрезы (так, чтобы можно было просунуть руку, но ничего не было видно). Попроси кого-то из взрослых держать ватман на весу, а другого – встать за ватман. Каждый зритель просовывают руку в кружок и получает с другой стороны какой-нибудь предмет: конфету, лёд, кусочек скотча, зёрнышко... Щекочем зрителям нервы!





Метание шаров

Поставь в ряд плюшевые или пластиковые игрушки, а гостям дай шарики от настольного тенниса. Кидайте по очереди шарики и ведите счёт: за каждую сбитую игрушку игрок получает очко. Победителю торжественно вручи кприз.





Шарообразное

Раздай гостям длинные шарики. Пока они их надувают, распредели задания: пусть кто-то делает собачку, кто-то – кошку, а кто-то и вовсе – слона. За самую похожую (и не лопнувшую!) фигурку гость получает приз.

Классный совет

Цирк чаще всего называют именем создателя! Призами могут быть конфеты, шоколадки, игрушки и даже «Классный журнал»!