Почему герои мультфильмов часто похожи на актеров, которые их озвучивают? 31 Января, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Вы, наверное, замечали, что часто герои мультфильмов похожи внешне на актеров, которые их озвучивают.

Часто даже движения и манеры в точности такие! Почему так проиcходит?

Дело в том, что на заре мультипликации для создания фильмов применялся метод ротоскопирования. Это такая техника двумерной анимации, при которой сначала снимают на кинопленку реальных актеров и различные декорации, а потом обводят красками кадры, превращая их в мультфильм.

В пятидесятых годах 20 века ротоскопирование стало невероятно популярным. С помощью этой техники, которую стали называть «эклер» по марке французского киносъемочного аппарата «Eclair», были созданы многие советские полнометражные сказки. В съемках этих фильмов принимали участия лучшие советские актеры. Их внешность, жесты и движения дотошно переводились на пленку. Именно поэтому в мультфильмах того времени мы видим много реалистичных персонажей с правдоподобными пропорциями. Но если просто перенести киноизображение человека на бумагу, то получится очень маленькая голова со смазанными чертами лица. Поэтому художники-мультипликаторы меняли пропорции тела героев – голову увеличивали, лицо делали более выразительным и запоминающимся. При этом черты актеров все равно можно было узнать. В общем, получалось настоящее кино! Даже как-то неловко назвать мультиками фильмы «Цветик-Семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каштанка», «Царевна-Лягушка».

Постепенно такая техника стала мешать полету фантазии мультипликаторов. На кинопленку по-прежнему могли сниматься какие-то движения в помощь художникам. Но влияние на способ создания внешности героев она сохранила. Каждый мультипликатор, создавая своего героя, представляет не только голос актера, который будет его озвучивать, но и внешность, и манеру ходить или сидеть. И мультяшные герои по-прежнему похожи на актеров!

Вот только животных не заставишь играть, даже самых дрессированных. Однако талантливые художники могут передать не только природные движения зверей, но часто наделяют их человеческими чертами и жестами. И прототипами их становятся актеры. На «роль» Вини-Пуха, например, пробовались многие артисты, но голос Евгения Леонова больше всего по мнению режиссера Федора Хитрука, подошел герою, после того как звукорежиссер случайно ускорил его запись на пленке. А как похож Вини на Леонова – и осанка, и движения – точь-в-точь!

Волк в мультфильме «Жил-был пес» похож актера Армена Джигарханяна. И не только потому, что разговаривает герой голосом знаменитого актера. Оказывается, когда Джигарханян озвучивал мультик, выяснилось, что нарисованный Волк никак не подходит выразительному голосу. И тогда Волка срочно перерисовали! Другой персонаж этого мультфильма - Пёс - не только говорит голосом актера Георгия Буркова, но и похож на него.

Очень забавно видеть внешнее сходство актеров и озвученных ими героем в других мультфильмах. Сравните: Василий Ливанов — крокодил Гена.

Олег Табаков — кот Матроскин.

Геннадий Хазанов – Кеша из «Возвращения блудного попугая»…

Внимательно смотрите мультфильмы – вас ждут удивительные открытия!