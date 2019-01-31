Почему герои мультфильмов часто похожи на актеров, которые их озвучивают?

Почему герои мультфильмов часто похожи на актеров, которые их озвучивают?

31 Января, 2019

Вы, наверное, замечали, что часто герои мультфильмов похожи внешне на актеров, которые их озвучивают.

Часто даже движения и манеры в точности такие! Почему так проиcходит?

Дело в том, что на заре мультипликации для создания фильмов применялся метод ротоскопирования. Это такая техника двумерной анимации, при которой сначала снимают на кинопленку реальных актеров и различные декорации, а потом обводят красками кадры, превращая их в мультфильм.

В пятидесятых годах 20 века ротоскопирование стало невероятно популярным.  С помощью этой техники, которую стали называть «эклер» по марке французского киносъемочного аппарата «Eclair», были созданы многие советские полнометражные сказки. В съемках этих фильмов принимали участия лучшие советские актеры. Их внешность, жесты и движения дотошно переводились на пленку. Именно поэтому в мультфильмах того времени мы видим много реалистичных персонажей с правдоподобными пропорциями. Но если просто перенести киноизображение человека на бумагу, то получится очень маленькая голова со смазанными чертами лица. Поэтому художники-мультипликаторы меняли пропорции тела героев – голову увеличивали, лицо делали более выразительным и запоминающимся. При этом черты актеров все равно можно было узнать. В общем, получалось настоящее кино! Даже как-то неловко назвать мультиками фильмы «Цветик-Семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каштанка», «Царевна-Лягушка».

Постепенно такая техника стала мешать полету фантазии мультипликаторов.  На кинопленку по-прежнему могли сниматься какие-то движения в помощь художникам. Но влияние на способ создания внешности героев она сохранила. Каждый мультипликатор, создавая своего героя, представляет не только голос актера, который будет его озвучивать, но и внешность, и манеру ходить или сидеть. И мультяшные герои по-прежнему похожи на актеров!

Вот только животных не заставишь играть, даже самых дрессированных. Однако талантливые художники могут передать не только природные движения зверей, но часто наделяют их человеческими чертами и жестами. И прототипами их становятся актеры.  На «роль» Вини-Пуха, например, пробовались многие артисты, но голос Евгения Леонова больше всего по мнению режиссера Федора Хитрука, подошел герою, после того как звукорежиссер случайно ускорил его запись на пленке. А как похож Вини на Леонова – и осанка, и движения – точь-в-точь!

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Волк в мультфильме «Жил-был пес» похож актера Армена Джигарханяна. И не только потому, что разговаривает герой голосом знаменитого актера. Оказывается, когда Джигарханян озвучивал мультик, выяснилось, что нарисованный Волк никак не подходит выразительному голосу. И тогда Волка срочно перерисовали!  Другой персонаж этого мультфильма - Пёс - не только говорит голосом актера Георгия Буркова, но и похож на него.

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Очень забавно видеть внешнее сходство актеров и озвученных ими героем в других мультфильмах. Сравните: Василий Ливанов — крокодил Гена.

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Олег Табаков — кот Матроскин.

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 Геннадий Хазанов – Кеша из «Возвращения блудного попугая»…

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Внимательно смотрите мультфильмы – вас ждут удивительные открытия!

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