Отрывок из книги «Золушка» 2 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Новый, неожиданный взгляд современной художницы, лауреата премии «Образ книги» Гали Зинько на одну из самых любимых сказок Шарля Перро, превративший волшебную историю в настоящую книгу о моде.

Жил когда-то в одном королевстве знатный дворянин. Была у него любимая жена и прелестная дочка, и всё было хорошо. Но вот однажды жена его заболела и умерла. Погоревал он, а потом решил снова жениться. И так вышло, что жена на этот раз ему попалась злющая, завистливая, высокомерная и к тому же с двумя взрослыми дочерьми такого же нрава, как и она сама. В первые же месяцы новая хозяйка измучила мужа своими придирками и капризами. Но хуже всего пришлось его родной дочери. Мачеха сразу возненавидела падчерицу — её дочки и так не отличались красотой, а в сравнении с их новой сестрицей это было особенно заметно. Несчастной девушке досталась самая тяжёлая и грязная работа — мытьё полов и посуды, чистка кастрюль и котлов, уход за грядками в саду, и, к тому же, она должна была прислуживать хозяйке и её дочерям. А угодить им было очень даже нелегко. Её бранили по любому поводу и без повода, и родной отец не мог за неё заступиться — до того жена подчинила его себе. Спать ей приходилось на жёсткой соломе в чулане, а иногда, набегавшись за день, она засыпала прямо на ящике с золой. За это ехидные сёстры прозвали её Золушкой, и по-другому её уже никто в доме не называл. А она молча терпела все обиды и оскорбления — ведь от своей родной матери девочка унаследовала не только красоту, но и доброе сердце.

И вот однажды глашатай объявил о том, что через несколько дней король устраивает бал, на который приглашаются все те знатные семьи, где есть дочери. Поговаривали, что он решил женить своего сына, и на этом балу принц должен будет выбрать себе невесту. Конечно, Золушкины противные сестрицы взволновались не на шутку — их ведь тоже пригласили. Теперь вся жизнь в доме была подчинена подготовке к балу, и, в первую очередь, — выбору бальных нарядов. К обычным домашним хлопотам у Золушки прибавилась возня с юбками, оборками, воротниками и лентами. Обе барышни всерьёз рассчитывали на успех у принца. Старшая, толстая Жанетта, объявила:

— На мне будет красное бархатное платье и роскошная заграничная шляпка с разноцветными перьями.

— Моё платье будет в простую клетку, — отвечала младшая, тощая Жавотта, — зато поверх я надену яркую накидку, расшитую золотыми цветами, а ещё бриллиантовый пояс, который ослепит всех своим блеском.

Наряды и шляпки заказывали у лучших портных и модисток, а вот причёсывать сестёр пришлось самой

Золушке — они-то знали, что лучше неё никто бы этого не сделал. И всё равно будущие невесты принца постоянно требовали поправить причёску, заменить гребень или заколку, сбегать за какой-нибудь лентой другого цвета — и совсем загоняли бедную девушку.

— Послушай, Золушка, — вдруг спросила старшая сестра, — тебе ведь, наверное, и самой хочется попасть на королевский бал во дворец?

— Что ты, сестрица! Не смейся надо мной. Кто же меня пустит туда в таком платье и в этих башмаках!

— В самом деле, — хихикнула младшая. — Такая замарашка на балу — вот была бы потеха!

Несмотря на такие шутки, добрая Золушка вовсю старалась и причёсывала злых насмешниц как нельзя лучше. Два последних дня перед балом сёстры не обедали и не ужинали. Обе поминутно бегали к зеркалу — проверяли, не слишком ли они поправились — и разорвали не меньше десятка шнурков, стараясь потуже затянуть свои талии в корсеты. Когда настал долгожданный день, наряженные в пух и прах дочки с мамашей погрузились в карету и отбыли во дворец.

Отрывок из сказки Шарля Перо «Золушка»