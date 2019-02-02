Отрывок из книги «Золушка»

Отрывок из книги «Золушка»

2 Февраля, 2019

Новый, неожиданный взгляд современной художницы, лауреата премии «Образ книги» Гали Зинько на одну из самых любимых сказок Шарля Перро, превративший волшебную историю в настоящую книгу о моде.

Жил когда-то в одном королевстве знатный дворянин. Была у него любимая жена и прелестная дочка, и всё было хорошо. Но вот однажды жена его заболела и умерла. Погоревал он, а потом решил снова жениться. И так вышло, что жена на этот раз ему попалась злющая, завистливая, высокомерная и к тому же с двумя взрослыми дочерьми такого же нрава, как и она сама. В первые же месяцы новая хозяйка измучила мужа своими придирками и капризами. Но хуже всего пришлось его родной дочери. Мачеха сразу возненавидела падчерицу — её дочки и так не отличались красотой, а в сравнении с их новой сестрицей это было особенно заметно. Несчастной девушке досталась самая тяжёлая и грязная работа — мытьё полов и посуды, чистка кастрюль и котлов, уход за грядками в саду, и, к тому же, она должна была прислуживать хозяйке и её дочерям. А угодить им было очень даже нелегко. Её бранили по любому поводу и без повода, и родной отец не мог за неё заступиться — до того жена подчинила его себе. Спать ей приходилось на жёсткой соломе в чулане, а иногда, набегавшись за день, она засыпала прямо на ящике с золой. За это ехидные сёстры прозвали её Золушкой, и по-другому её уже никто в доме не называл. А она молча терпела все обиды и оскорбления — ведь от своей родной матери девочка унаследовала не только красоту, но и доброе сердце.

И вот однажды глашатай объявил о том, что через несколько дней король устраивает бал, на который приглашаются все те знатные семьи, где есть дочери. Поговаривали, что он решил женить своего сына, и на этом балу принц должен будет выбрать себе невесту. Конечно, Золушкины противные сестрицы взволновались не на шутку — их ведь тоже пригласили. Теперь вся жизнь в доме была подчинена подготовке к балу, и, в первую очередь, — выбору бальных нарядов. К обычным домашним хлопотам у Золушки прибавилась возня с юбками, оборками, воротниками и лентами. Обе барышни всерьёз рассчитывали на успех у принца. Старшая, толстая Жанетта, объявила:
— На мне будет красное бархатное платье и роскошная заграничная шляпка с разноцветными перьями.
— Моё платье будет в простую клетку, — отвечала младшая, тощая Жавотта, — зато поверх я надену яркую накидку, расшитую золотыми цветами, а ещё бриллиантовый пояс, который ослепит всех своим блеском.

Наряды и шляпки заказывали у лучших портных и модисток, а вот причёсывать сестёр пришлось самой

Золушке — они-то знали, что лучше неё никто бы этого не сделал. И всё равно будущие невесты принца постоянно требовали поправить причёску, заменить гребень или заколку, сбегать за какой-нибудь лентой другого цвета — и совсем загоняли бедную девушку.

— Послушай, Золушка, — вдруг спросила старшая сестра, — тебе ведь, наверное, и самой хочется попасть на королевский бал во дворец?
— Что ты, сестрица! Не смейся надо мной. Кто же меня пустит туда в таком платье и в этих башмаках!
— В самом деле, — хихикнула младшая. — Такая замарашка на балу — вот была бы потеха!

Несмотря на такие шутки, добрая Золушка вовсю старалась и причёсывала злых насмешниц как нельзя лучше. Два последних дня перед балом сёстры не обедали и не ужинали. Обе поминутно бегали к зеркалу — проверяли, не слишком ли они поправились — и разорвали не меньше десятка шнурков, стараясь потуже затянуть свои талии в корсеты. Когда настал долгожданный день, наряженные в пух и прах дочки с мамашей погрузились в карету и отбыли во дворец.

Отрывок из сказки Шарля Перо «Золушка»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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