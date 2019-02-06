Дом с приведениями 6 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

«Нэнси Дрю и потайная лестница» — это вторая книга о легендарной американской девушке-детективе. Таинственный призрак беспокоит двух жительниц одного старого поместья в Клиффвуде. Женщины запуганы и даже готовы продать дом за бесценок, лишь бы избавиться от этой проблемы. Но дело обретает новый поворот, когда в доме появляется Нэнси. Девушке-детективу и ее подруге Хелен предстоит встретиться лицом к лицу с призраком, а заодно и помочь отцу в запутанном деле железнодорожной компании.

Глава первая

Нэнси Дрю, на ходу снимая садовые перчатки, помчалась в дом, чтобы подойти к телефону.

— Алло!

— Нэнси, привет! Это Хелен!

Хотя Хелен Корнинг была почти на три года старше Нэнси, девушки были близкими подругами.

— Ты сейчас ведешь какое-нибудь дело? — спросила Хелен.

— Нет, а что, есть тайна на примете?

— Еще какая! Дом с привидениями.

— Ну-ка расскажи поподробнее! — заинтересовалась юная сыщица и присела на стул возле телефона.

— Я тебе как-то рассказывала про свою тетю Розмари, — начала Хелен. — С тех пор, как скончался ее муж, она живет с матерью в Твин-Элмс, старом семейном поместье в Клиффвуде. В общем, вчера я была у них в гостях, и они рассказали, что в доме в последнее время происходят всякие странности. И, конечно, я посоветовала тебя, как человека, у которого отлично получается разгадывать тайны, — Хелен, выдохшись, сделала паузу.

— Звучит интригующе, — с интересом воскликнула Нэнси.

— Если ты не занята, мы с тетей Розмари хотели бы зайти к тебе через час и все подробно обсудить.

— Жду вас с нетерпением!

Повесив трубку, Нэнси еще некоторое время сидела на месте, охваченная размышлениями. С тех пор, как она раскрыла тайну старых часов, ей не терпелось взяться за новое расследование. И вот шанс наконец представился! От приятных раздумий девушку отвлек звук дверного звонка. В тот же момент на лестнице показалась экономка Ханна Груэн.

— Я открою! — вызвалась та.

Ханна жила в доме семейства Дрю с тех пор, как Нэнси исполнилось три года. В тот же год скончалась миссис Дрю, и экономка стала для девочки второй матерью. Их связывали теплые отношения, и Нэнси поверяла понимающей женщине все свои секреты. Ханна открыла дверь, и в холл тут же шагнул мужчина — низкорослый, худой и несколько сутулый. На вид ему было около сорока.

— Мистер Дрю дома? — резко спросил гость. — Меня зовут Гомбер, Натан Гомбер.

— Нет, его сейчас нет, — сообщила экономка.

Мужчина заглянул ей через плечо и уставился на Нэнси.

— Вы Нэнси Дрю?

— Да. Я могу вам чем-то помочь?

Гость нервно перевел взгляд с Нэнси на Ханну.

— Я пришел сюда, чтобы из лучших побуждений предостеречь вас и вашего отца, — напыщенным тоном объявил он.

— Предостеречь? От чего? — тут же спросила Нэнси.

Натан Гомбер расправил плечи и с важностью сказал:

— Ваш отец находится в большой опасности, мисс Дрю!

Нэнси и Ханна дружно ахнули.

— То есть прямо сейчас? — уточнила экономка.

— Постоянно, — последовал шокирующий ответ. — Насколько мне известно, вы неглупая девушка, мисс Дрю. Говорят, у вас отлично получается раскрывать тайны. Так вот, советую вам держаться поближе к отцу и не оставляйте его одного ни на минуту. Ханна побледнела и, казалось, вот-вот упадет в обморок. Она слабым голосом предложила гостю пройти в гостиную, присесть и все обсудить. Когда они расселись, Нэнси попросила мистера Гомбера объяснить, что он имеет в виду.

— Суть дела вот в чем, — начал гость. — Как вы знаете, ваш отец занимался оформлением документов для железнодорожной компании, когда та выкупала земли в округе для строительства нового моста.

Нэнси кивнула, и мужчина продолжил:

— Так вот, многие из тех, кто продал свои участки, считают, что их облапошили.

Лицо Нэнси залилось краской:

— Насколько мне известно от отца, всем хорошо заплатили.

— Это неправда, — возразил Гомбер. — Кроме того, сейчас у железной дороги крупные неприятности. Один из владельцев, якобы переписавший на них свой участок, говорит, что ничего не подписывал.

— Как его зовут?

— Уилли Уортон.

Нэнси никогда не слышала от отца этого имени. Она попросила Гомбера продолжить рассказ.

— Я выступаю в качестве агента Уилли Уортона и нескольких его соседей, — сообщил тот, — и они могут устроить железнодорожникам крупные неприятности. Подпись Уилли Уортона не была засвидетельствована, а приложенный сертификат подлинности не заверен нотариусом. Это доказывает, что подпись подделана. И если железнодорожники считают, что им это сойдет с рук, — не тут-то было! Нэнси нахмурилась. Если собственники собираются оспаривать сделку, папе придется нелегко! Вслух же она спокойно сказала:

— Но ведь Уилли Уортону достаточно сообщить нотариусу, что он действительно подписал договор купли-продажи. Гомбер ухмыльнулся.

— Не все так просто, мисс Дрю. Уилли Уортон исчез в неизвестном направлении, и связаться с ним невозможно. Кое-кто из нас догадывается, где он может быть, и в нужный момент мы его вызовем. Но только после того, как железнодорожная компания согласится выплатить собственникам больше денег. Только тогда он все подпишет. Видите ли, Уилли — добрый человек, и всегда старается помочь своим друзьям. А тут ему как раз представилась такая возможность. Мистер Гомбер сразу не понравился Нэнси, а теперь ее неприязнь усилилась вчетверо. Судя по всему, он из тех людей, кто не нарушает закон напрямую, но и не гнушается сомнительными схемами. Похоже, мистера Дрю действительно ждут серьезные проблемы.

— И кто же эти люди, которые хотят навредить моему отцу? — спросила она.

— Не буду я вам говорить, кто они, — грубо ответил Гомбер. — Вы, похоже, не очень-то оценили, что я пришел вас предупредить. Тоже мне, хорошая дочь. Да вам плевать, что будет с вашим отцом! Возмущенные дерзостью мужчины, Нэнси и Ханна резко встали. Экономка, указав на дверь, холодно сказала:

— Всего хорошего, мистер Гомбер.

Гость, пожав плечами, тоже поднялся на ноги.

— Смотрите сами, но не говорите потом, что я вас не предупреждал!

Он пошел к двери и, выйдя, с грохотом захлопнул ее за собой.

— Ну и нахал! — возмутилась Ханна.

Нэнси кивнула.

— Но это не самое страшное, милая Ханна. Боюсь, тут не все так просто. Похоже, за словами Гомбера кроется реальная угроза. И он меня почти убедил. Может, и правда не стоит мне оставлять папу, пока он и остальные юристы не разберутся в этом железнодорожном деле. Девушка пояснила, что ради этого ей придется отказаться от расследования, за которое она собиралась взяться, и пересказала Ханне свой разговор с подругой.

— Хелен и ее тетя скоро придут, чтобы рассказать нам все поподробнее.

— Ну, может, все не так уж и страшно, как утверждает этот гадкий человек, — подбодрила ее Ханна. — На твоем месте я бы сперва послушала про этот дом с привидениями, а уж потом решала, как поступить. Вскоре на усаженной деревьями извилистой аллее перед домом показался спортивный автомобиль. Хелен остановила машину прямо у крыльца. Она помогла тетушке выйти из машины, и они вместе поднялись по ступеням. Миссис Розмари Хейес оказалась высокой стройной женщиной с седеющими волосами и добродушным, но утомленным лицом. Хелен представила свою тетушку Нэнси и Ханне, после чего все четверо прошли в гостиную. Ханна предложила гостям чаю и вышла из комнаты.

— Ах, Нэнси! — воскликнула Хелен. — Я так надеюсь, что ты возьмешься за дело тети Розмари и мисс Флоры!

Она пояснила, что мисс Флора — это мама ее тети.

— Тетя Розмари на самом деле приходится мне двоюродной бабушкой, а мисс Флора — прабабушкой. Ее с детства все называют мисс Флорой.

— На первый взгляд такое имя может показаться странным, но мы все уже так привыкли к нему, что не обращаем внимания, — отметила миссис Хейес.

— Пожалуйста, расскажите мне поподробнее про ваш дом, — улыбнувшись, попросила Нэнси.

— Мы с мамой уже чуть с ума не сошли от беспокойства, — ответила гостья. — Я уговариваю ее съехать, но она отказывается. Видите ли, мама живет в Твин-Элмс с тех самых самых пор, как вышла за моего отца, Эверетта Тёрнбулла. Дальше миссис Хейес рассказала, что в последние пару недель в доме все время творится что-то странное: непонятно откуда доносится музыка, по ночам раздаются скрипы и шумы, на стенах появляются непонятные тени.

— А в полицию вы обращались? — уточнила Нэнси.

— О да, — ответила женщина. — Но, поговорив с мамой, они пришли к выводу, что все эти странные звуки и тени могут иметь вполне логичное объяснение. А остальное, по их словам, — плод ее воображения. Видите ли, ей уже за восемьдесят, и хотя я-то знаю, что с головой у нее все в полном порядке, но… полиция так не считает. Помедлив, миссис Хейес добавила:

— Я уже почти убедила себя, что все эти странные звуки и правда можно как-то объяснить, но тут произошло кое-что еще.

— Что же? — поинтересовалась Нэнси.

— Нас ограбили. Однажды ночью из дома исчезло несколько старинных украшений. Я вызвала полицейских, и хоть они и явились, чтобы составить описание пропажи, но все равно не поверили, что тут замешано привидение.

Нэнси пару секунд задумчиво молчала, после чего спросила:

— А у полиции есть версии, кто мог стоять за кражей?

Тетя Розмари отрицательно покачала головой.

— Нет. И, боюсь, эта кража не последняя.

У Нэнси в голове сразу завертелось множество мыслей. Во-первых, вор, судя по всему, не хотел причинить никому вреда — его интересовали только вещи. Может, это тот же человек, который изображает привидение? Или же все странные происшествия имеют естественное объяснение, как предположила полиция? В этот момент вернулась Ханна с большим серебряным подносом, на котором стоял чайный сервиз и тарелка с сэндвичами. Она поставила поднос на столик и попросила Нэнси разлить чай, а сама стала передавать гостям чашки и угощение.

Пока они ели, Хелен сказала:

— Тетя Розмари вам далеко не все рассказала! Однажды мисс Флоре показалось, что в полночь из камина появилась какая-то фигура, а в другой раз у нее за спиной стул передвинулся из одного угла комнаты в другой. При этом в комнате никого больше не было!

— Ну надо же! — воскликнула Ханна. — Я читала много таких историй, но никогда бы не подумала, что встречу людей, которые живут в доме с привидениями! Хелен повернулась к Нэнси и умоляющим голосом сказала:

— Видишь, как ты нужна в Твин-Элмс? Пожалуйста, поедем с нами! Ты должна разгадать эту тайну!

Отрывок из книги «НЭНСИ ДРЮ и потайная лестница»