Вдохновляющие книги для маленьких принцесс и отважных мечтателей 8 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

С чего начинаются великие дела? С вдохновения, конечно! Мы собрали лучшие книги, которые подарят своим маленьким читателям порцию веры в чудеса. С этими книгами всё получится: отправиться на эльфийскую вечеринку, спасти друга, победить злого волшебника, стать настоящим пиратом, исследовать тайны супербабушек и даже дойти до Луны. Ведь для мечтателей нет ничего невозможного!

«Лилия, маленькая принцесса эльфов», Ш. Дале

Феи и единороги, нежные цвета, волшебные вещицы – немецкая художница и автор Штефани Дале создаёт мир, о котором мечтают все маленькие принцессы! Серия «Феи Солнечного леса» – это красивые истории о дружбе и чудесах с детально прорисованными иллюстрациями. Лилия, маленькая принцесса эльфов, должна помочь подруге Нимфе выбраться из озера и попасть на Эльфийскую вечеринку. Но как же быть, если цветки лилий не хотят раскрываться? Что поможет Лилии разгадать загадку озера?

«Чароземли. Тайна принцесс», Т. Стилтон

Добро пожаловать в волшебные Чароземли! Здесь всё дышит магией и в Королевской академии волшебства учатся пять сестер-принцесс: Самма, Нивэс, Диаманте, Калея и Яра. Только храбрые сердцем и чистые духом сёстры могут защитить Чароземли от угрозы – темной магии злодея Эгора. Справиться с этим им поможет взаимовыручка и дружба! У каждой из героинь свой характер, увлечения и стиль – читательница сможет найти самую похожую на себя принцессу. Красочные иллюстрации, динамичный приключенческий сюжет, и, конечно, много-много доброго волшебства – эта книга станет отличным подарком для девочки!

«Искорка, маленькая лесная ведьмочка», Ш. Дале

Что такое настоящая магия? Это дружба и принятие чужих недостатков! Книга Штефани Дале из цикла о феях Солнечного леса посвящена весёлой рыжеволосой ведьмочке. Искорка, её кот Пумперникель и жаба Квак готовятся к магическому конкурсу, но заклинание никак не хочет работать… Чем же она удивит волшебное жюри? Нежная и добрая история о том, что чудеса порой приходят оттуда, откуда не ждёшь.

«Супербабушка», Э. Вейе

Каждая маленькая принцесса однажды станет королевой. А потом и – бабушкой принцессы! А значит, уже сейчас можно помечтать об этом прекрасном возрасте: ведь настоящим супербабушкам ничто не мешает лазить по деревьям, смотреть на звёзды и строить планы на будущее. Эта яркая, смешная и полная нежности книга расскажет и наглядно покажет, какими разными, непредсказуемыми и удивительными бывают наши бабули, научит лучше их понимать и поможет принять такими, какие они есть.

«Мышонок и Мишка на Луне», Т. Хипей

Маленький Мышонок живет в лесу и дружит с Мишкой. Однажды Мышонок решил отправиться в первое самостоятельное путешествие – и не куда-нибудь, а на поиски Луны! Он всё отлично рассчитал и подготовил лунную карту, но… Всё сразу пошло наперекосяк. Хорошо, что Мишка оказался рядом и пришел на помощь другу – и вместе они нашли кое-что по-настоящему ценное! Нежная и красочная история покажет читателям, как важна поддержка близких и семьи – даже самым бесстрашным исследователям.

«Мышонок и Мишка в Большом городе», Т. Хипей

Ещё одна история из волшебной серии о Мышонке и Мишке. Классический дуэт непоседливого «маленького» и рассудительного «большого» отправляется навстречу манящим огням большого города. Там их ждёт непростое испытание для дружбы – под блестящей обёрткой порой скрывается совсем не то, что кажется на первый взгляд. Но настоящие друзья найдут выход из любого положения! Ведь вместе им принадлежат все чудеса мира!

«Школа пиратов. На абордаж!», М. Паскуалотто

Йо-хо-хо! Пришло время поближе познакомиться с бесстрашными морскими волками! Заканчивается первый учебный год в Школе пиратов. Скоро юным разбойникам предстоит главное испытание – сдать экзамен суровому капитану Акулчелло. Неужели им придётся впервые пойти на абордаж? Динамичная и смешная история итальянского писателя Марио Паскуалотто привлечет к чтению даже самых активных непосед. Ведь школа – это так весело, особенно, если это школа пиратов!