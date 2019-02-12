Кошки-дикари: всё о мануле 12 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Про животных

Манул – это хищная кошка. Также его называют палласовым котом – в честь открывателя, немецкого натуралиста Палласа.

Существует три подвида манула. У первого – серо-желтоватый окрас, у второго – красноватый, у третьего – серебристо-серый.

Размерами манул похож на домашнюю кошку. Отличить его можно по коротким толстыми лапам, массивному телу, меху и приплюснутой голове с маленькими ушами.

Также он отличается зрачками: при ярком свете они остаются круглыми, тогда как у домашних кошек, наоборот, сужаются.

Шерсть манула – самая густая и пушистая среди кошачьих. Кончики волосков окрашены в белый из-за чего кажется, что кот чуть припорошён снегом.



Обитает манул в малоснежных горных областях, каменистых пустынях и степях Центральной и Средней Азии, где температура может опускаться до –50 ºС.Не умеет быстро бегать. Зато в горах может подняться на высоту 3 000 метров над уровнем моря. Предпочитает одиночный и оседлый образ жизни. Гнездо устраивает в скалах и кустарниках, где спит целыми днями. Активен только в сумерках и ранним утром. Питается пищухами и мышами. Иногда ловит сусликов, зайцев, птиц и насекомых.

Манул занесён в Красную книгу России. И хоть охота на него запрещена, его численность, к сожалению, до сих пор продолжает сокращаться. Причиной тому браконьеры, нехватка корма и многоснежные зимы.