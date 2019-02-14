Рассказ матушки Гуриазы 14 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сказка о драконах

– Мама, расскажи мне про семью!

– Сынок, но я же только вчера про всех наших рассказывала.



– Ну пожалуйста! Ну расскажи! Обожаю твои истории! – начал канючить 200-летний дракончик Алхар.

– Хорошо, – вздохнула Гуриаза, готовясь к длинному рассказу. – Только, чур, засыпай! Завтра у тебя первый урок пламедыхания у старого Йасура, тебе нужно выспаться.

И Гуриаза начала рассказывать.

Прабабку твою звали Водяной змеёй, по-древнегречески – Лернейской гидрой. Жила она на дне озера, подрабатывая охранником подземного царства Аида, и была той ещё злюкой. С роднёй общаться не любила, и ни в ком на свете не нуждалась. К ней даже прадед твой боялся в гости приходить! Да и неудивительно: ей вполне хватало общения со своими пятьюдесятью головами.

Как бы там ни было, а всё ж не можем мы простить Гераклу, что он прабабку твою со свету сжил – отрубил все головы да ещё и шеи прижёг, чтобы новые не росли. Теперь Гидру нашу только на звёздном небе можно увидеть – её туда Зевс поместил и в честь неё созвездие назвал.

Фафнир – твой названый старший братец. Он не из драконьего племени, но мы его всё равно приняли в семью. История с ним случилась непростая: Фафнир был сыном великого чародея Хрейдмара и братом Регина и Отра. Жили они дружно, пока не пожаловал к ним в гости скандинавский бог Локи. Он рассказал, что видел в водопаде выдру, кинул в неё камень – да и убил случайно. Хрейдмар разгневался, ведь выдрой был его сын Отр, который мог превращаться в животных. Локи извинился и предложил столько золота, сколько уместится на шкурке выдры. На том и порешили.

Но вышло так, что Хрейдмар не захотел делиться золотом со своими сыновьями. И Фафнир, самый свирепый из братьев, разозлился. Он прогнал отца с Регином, а сам превратился в дракона, унёс всё золото в недра горы и стал его охранять...

Честно говоря, Алхар, наша семья поведения Фафнира не одобряет – всё-таки нужно иногда гулять на свежем воздухе, разминать крылья. Но такая нездоровая любовь к золоту, к сожалению, часто случается с драконами, – вздохнула матушка Гуриаза и продолжила свой рассказ.

– Твой прадед, Кетцалькоатль – самый яркий из нашего рода. Ему волшебная птица Кетцаль подарила свои перья. После этого он стал самолюбив до невозможности – и сделал так, чтобы племя ацтеков в Южной Америке почитало его как бога. Хотя, конечно, и он им пользу принёс: рассказал, как выращивать кукурузу, как делать книги и составлять календарь. И ещё защищал их землю от нашего дальнего родственника – злобного Тецкатлипока. Через пару тысячелетий деду всё это наскучило, и он улетел спать на Драконью землю. Индейцы до сих пор думают, что он вернётся. Ну... может, и вернётся, если по ним соскучится.

Змей Горыныч – любимый внук Гидры, твой дядя и мой братец – живёт в России. Он спит на дне рек и озёр, положив три головы на камень. Надо сказать, раньше он повеселее нравом был и любил подшучивать над богатырями. Как вынырнет из-под воды, крылья расправит, в три глотки заревёт – богатыри еле ноги уносили. Да вот недавно написал Змеюшка, что богатыри давно к нему в гости не захаживают. Никто его уже и не вспоминает – разве что дети, которые про него в сказке вычитали...

Папа мой живёт в Китае, – Гуриаза посмотрела на сына, который сладко посапывал, с каждым выдохом пуская дымок из ноздрей. – Заснул...

Ну и хорошо. Про остальных как-нибудь потом расскажу.