Премьера кулинарного шоу «Еда на ура!» — 16 февраля 14 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Весёлые ведущие Тутта и Марфа расскажут маленьким нехочухам, что блюда бывают не только полезные, но еще забавные, аппетитные и очень вкусные!

На кухне Тутта Ларсен и ее дочка Марфа демонстрируют зрителям, как из полезных и питательных продуктов приготовить интересное блюдо, которое захочется отведать даже самому привередливому ребёнку.

Каждый выпуск программы посвящён нескучной теме — пиратским рецептам, блюдам с секретом, полосатой еде, угощениям сказочной страны и другим кулинарным идеям. Неутомимая выдумщица Марфа каждый раз придумывает что-то интересное, поэтому не даст телезрителям заскучать.

«Еда на ура!» доступным языком расскажет детям о продуктах и их полезных свойствах. После нашего кулинарного шоу привереды, которые обычно мало едят, будут просить добавки!

Смотрите премьеру программы «Еда на ура!» с 16 февраля по субботам в 9:00 МСК.