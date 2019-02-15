Звериный час

Звериный час

15 Февраля, 2019

Неслыханное преступление — исчезла настоящая карта сокровищ. Это дело как раз для Суперсекретной банды пушистиков. Кто же вор? Цепочка подсказок так и манит отправиться в детективное путешествие на поиски пропажи. «Два миллиона сокровищ» — это захватывающая детективная история, где банде пушистиков предстоит собрать все улики и поймать воришку!

Звериный час

Пока все дети в школе, детском саду или на площадке, а их родители, тёти и дедушки-бабушки заняты своими родительскими, тётинскими и дедушко-бабушкинскими делами, в домах и квартирах по всему городу слышны таинственные шорохи, попискивания и хруст. Это домашние питомцы — стоит лишь уйти, как звери, птицы и рептилии отправляются на поиски приключений…

Ровно в девять на Ореховой

На Ореховой улице всё было спокойно. Почти. Потому что из квартиры под чердаком слышалось недовольное чириканье.

— Да когда же вы, наконец, встанете нормально, дурацкие перья! — ругался Элвис, попугай-корелла, недовольно встряхивая головой. Теребя левой лапой хохолок на темечке, он придирчиво рассматривал себя в маленьком зеркальце, свисавшем с потолка клетки. Всем давно известно, что попугаи ужасно любят прихорашиваться. А уж Элвис только о своей причёске и думал. Но когда Элвис услышал скрип входной двери, он с сожалением оторвался от ненаглядного зеркала. В комнату вошла фрау Клёцле, хозяйка Элвиса. Каждое утро она выходила из дома за покупками.
— Не забудьте зёрнышек! — взволнованно закричал он ей. — Слышите, фрау-забыл-как-вас-звать! (Элвис с трудом запоминал имена и названия. Не считая марок фирменного птичьего корма, конечно.)
— ККК! Корм для Корелл оТ Крамера! — снова крикнул Элвис. — «На нашем корме питомец в нор…» Трынь! Замок защёлкнулся.
— Ушла! — вздохнул Элвис, не уверенный, что фрау Клёцле успела его услышать: старушка была немного туговата на ухо.

Да к тому же не понимала ни одного птичьего слова — весьма предосудительно для женщины её возраста. Попугай снова принялся любоваться собой со всех сторон. — ПочТи совершенсТво! Теперь я выгляжу в точности как тот знаменитый футболист. Как же его зовут? — Элвис изо всех сил пытался вспомнить, но имя так и не пришло ему в голову.  А пока он думал, на этаже под ним послышался тихий шорох.

Почтенная фрейлейн Адель Хамелеон каждое утро занималась одним и тем же: предавалась размышлениям. Уже ровно 1387 дней она заочно изучала меТаморфозоведение, и её хозяин, многоумный профессор в очках, прикрепил ей на стенку террариума листок с новыми задачками. Но ей сегодня никак не удавалось сосредоточиться. А всё из-за морских свинок с первого этажа!
 

— И р-раз! И два! И три, и… взяли! — доносилось кряхтение снизу. Морская свинка Берти делал уТреннюю зарядку, энергично поднимая морковку.
— Шишка, глянь-ка, мне кажется, мои мышцы ещё немного подросли!

Морская свинка Шишка, живший в одной клетке с Берти, втянул голову.
— Ай! Аккуратнее, ты, болван! — сердито вскрикнул Шишка. — Сколько тебе повторять, что гимнастическую морковку нельзя просто так бросать на пол! Шишка сердито посмотрел на своего друга, потирая ушибленное место.

Отрывок из книги «Два миллиона сокровищ». Редакция «Вилли Винки»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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