Звериный час 15 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Неслыханное преступление — исчезла настоящая карта сокровищ. Это дело как раз для Суперсекретной банды пушистиков. Кто же вор? Цепочка подсказок так и манит отправиться в детективное путешествие на поиски пропажи. «Два миллиона сокровищ» — это захватывающая детективная история, где банде пушистиков предстоит собрать все улики и поймать воришку!

Звериный час

Пока все дети в школе, детском саду или на площадке, а их родители, тёти и дедушки-бабушки заняты своими родительскими, тётинскими и дедушко-бабушкинскими делами, в домах и квартирах по всему городу слышны таинственные шорохи, попискивания и хруст. Это домашние питомцы — стоит лишь уйти, как звери, птицы и рептилии отправляются на поиски приключений…

Ровно в девять на Ореховой

На Ореховой улице всё было спокойно. Почти. Потому что из квартиры под чердаком слышалось недовольное чириканье.

— Да когда же вы, наконец, встанете нормально, дурацкие перья! — ругался Элвис, попугай-корелла, недовольно встряхивая головой. Теребя левой лапой хохолок на темечке, он придирчиво рассматривал себя в маленьком зеркальце, свисавшем с потолка клетки. Всем давно известно, что попугаи ужасно любят прихорашиваться. А уж Элвис только о своей причёске и думал. Но когда Элвис услышал скрип входной двери, он с сожалением оторвался от ненаглядного зеркала. В комнату вошла фрау Клёцле, хозяйка Элвиса. Каждое утро она выходила из дома за покупками.

— Не забудьте зёрнышек! — взволнованно закричал он ей. — Слышите, фрау-забыл-как-вас-звать! (Элвис с трудом запоминал имена и названия. Не считая марок фирменного птичьего корма, конечно.)

— ККК! Корм для Корелл оТ Крамера! — снова крикнул Элвис. — «На нашем корме питомец в нор…» Трынь! Замок защёлкнулся.

— Ушла! — вздохнул Элвис, не уверенный, что фрау Клёцле успела его услышать: старушка была немного туговата на ухо.

Да к тому же не понимала ни одного птичьего слова — весьма предосудительно для женщины её возраста. Попугай снова принялся любоваться собой со всех сторон. — ПочТи совершенсТво! Теперь я выгляжу в точности как тот знаменитый футболист. Как же его зовут? — Элвис изо всех сил пытался вспомнить, но имя так и не пришло ему в голову. А пока он думал, на этаже под ним послышался тихий шорох.

Почтенная фрейлейн Адель Хамелеон каждое утро занималась одним и тем же: предавалась размышлениям. Уже ровно 1387 дней она заочно изучала меТаморфозоведение, и её хозяин, многоумный профессор в очках, прикрепил ей на стенку террариума листок с новыми задачками. Но ей сегодня никак не удавалось сосредоточиться. А всё из-за морских свинок с первого этажа!



— И р-раз! И два! И три, и… взяли! — доносилось кряхтение снизу. Морская свинка Берти делал уТреннюю зарядку, энергично поднимая морковку.

— Шишка, глянь-ка, мне кажется, мои мышцы ещё немного подросли!

Морская свинка Шишка, живший в одной клетке с Берти, втянул голову.

— Ай! Аккуратнее, ты, болван! — сердито вскрикнул Шишка. — Сколько тебе повторять, что гимнастическую морковку нельзя просто так бросать на пол! Шишка сердито посмотрел на своего друга, потирая ушибленное место.

Отрывок из книги «Два миллиона сокровищ». Редакция «Вилли Винки»