Объявлены победители конкурса «День Рождения телеканала «Карусель»
16 Февраля, 2019
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали: Максим Больнов, Артём Максимов, Андрей Шишов, Эрика Пименова, Влад Винокуров, Антон Васильев, Даша Литяева, Елизавета Чернышева, Александр Сидорин, Карина Митюшина.
По решению жюри дополнительный поощрительный приз получает пользователь Ksu1324 и работа по мотивам морских обитателей.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои рисунки!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.