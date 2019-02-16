Объявлены победители конкурса «День Рождения телеканала «Карусель»

Объявлены победители конкурса «День Рождения телеканала «Карусель»

16 Февраля, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали: Максим Больнов, Артём Максимов, Андрей Шишов, Эрика Пименова, Влад Винокуров, Антон Васильев, Даша Литяева, Елизавета Чернышева, Александр Сидорин, Карина Митюшина.

По решению жюри дополнительный поощрительный приз получает пользователь Ksu1324 и работа по мотивам морских обитателей. 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои рисунки!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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