Конкурс: «Месяц защитников METALIONS»
18 Февраля, 2019
23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества»!
Телеканал «Карусель» вместе с METALIONS объявляют месяц защитников!
Хочешь поздравить друга, брата, папу или дедушку с Днём защитника Отечества? Тогда прими участие в конкурсе!
- Сфотографируйся вместе с тем, кого хочешь поздравить с праздником;
- Загрузи фотографию в наш конструктор открыток, он поможет создать праздничное оформление;
- Отправь открытку нам на сайт;
- Зови всех своих друзей голосовать!
Десять победителей получат классные призы от партнёра конкурса!
* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 18 февраля по 15 марта 2019 года.