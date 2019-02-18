Конкурс: «Месяц защитников METALIONS» 18 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества»!

Телеканал «Карусель» вместе с METALIONS объявляют месяц защитников!

Хочешь поздравить друга, брата, папу или дедушку с Днём защитника Отечества? Тогда прими участие в конкурсе!

Сфотографируйся вместе с тем, кого хочешь поздравить с праздником;

Загрузи фотографию в наш конструктор открыток, он поможет создать праздничное оформление;

Отправь открытку нам на сайт;

Зови всех своих друзей голосовать!

Десять победителей получат классные призы от партнёра конкурса!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 18 февраля по 15 марта 2019 года.

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