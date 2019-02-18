Конкурс: «Месяц защитников METALIONS»

Конкурс: «Месяц защитников METALIONS»

18 Февраля, 2019

23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества»!

Телеканал «Карусель» вместе с METALIONS объявляют месяц защитников!
Хочешь поздравить друга, брата, папу или дедушку с Днём защитника Отечества? Тогда прими участие в конкурсе!

  • Сфотографируйся вместе с тем, кого хочешь поздравить с праздником;
  • Загрузи фотографию в наш конструктор открыток, он поможет создать праздничное оформление;
  • Отправь открытку нам на сайт;
  • Зови всех своих друзей голосовать!

Десять победителей получат классные призы от партнёра конкурса! 

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 18 февраля по 15 марта 2019 года.

Перейти на страницу конкурса

Предыдущая новость
Тест «Мультсериалы для мальчиков: отгадайте по одному кадру!»
Следующая новость
Премьера мультсериала «Тобот Атлон» — в эфире с 18 февраля!