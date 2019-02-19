Кошка неудачи 19 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

С тех пор как в квартире Руфуса появилась фигурка кошки удачи, всё пошло не так. А тут ещё три нахальные мыши поселились в квартире, а затем вдруг исчезли. Неужели Руфус их съел? Это дело как раз для Суперсекретной банды пушистиков. «Кошка удачи» — это запутанная детективная история, в которой банде пушистиков предстоит раскрыть самое настоящее преступление.

Руфус неуверенно начал рассказывать:

— Случилось нечто невообразимо ужасное. Я думаю, что всё это из-за Кошки удачи!

— Какой ещё Кошки удачи? — Шишка не имел ни малейшего представления, о чём говорит Руфус.

Кот нервно огляделся по сторонам:

— Ну знаешь, такие фигурки кошек, которые машут лапкой вверх-вниз. Так, как будто с кем-то прощаются. Так вот, моей хозяйке соседка подарила именно такую кошку. И с тех пор как она начала у нас в гостиной махать своей лапой, всё пошло кувырком. Руфус выглядел совсем расстроенным.

— Сначала соседка погладила меня по голове, хотя мне это вовсе даже не нравится, а потом я поскользнулся и упал в ванну.

— С водой? — полюбопытствовал Берти.

— Нет, конечно! — фыркнул Руфус. — Но мог бы и в полную. — Шерсть у кота встала дыбом, словно ёршик. — Даже думать не хочу, как бы я промок. Бр-р-р! Но это ещё цветочки. Вчера вечером, вскоре после семи, в нашу дверь неожиданно позвонили. Как вы знаете, людям наше Дверное заклятие неизвестно.

— Ну и что же было дальше? — нетерпеливо спросил Шишка.

— К моей хозяйке в гости пришёл брат, и знаете, что он с собой принёс? — голос у Руфус стал совсем трагичным.

— Понятия не имею! — фыркнул Берти. — Ой, нет! Знаю: это что-то, чего ты терпеть не можешь. Какой-нибудь новый ошейник от блох? Руфус помотал головой.

— Да нет! У него в руках была коробка, и там сидели трое ужасных серых... Нет, я не могу произнести это слово.

— Слонов? — предположил Берти. Руфус недовольно покачал головой, а потом еле слышно прошептал:

— Мышей! Он принёс трёх мышей! Ну как так можно?! Оставил их у нас, пока сам не вернётся из отпуска. Это же целая вечность...

— Да, дело труба, — хихикнул Берти. — Ты же мышей как огня боишься!



— Ничего я не боюсь! — возмутился Руфус. — Просто не люблю. Характер у них трудный. Вы же знаете: они… навязчивые. И кроме того, ужасно любят дразнить кошек!

Шишка задумался.

— И ты серьёзно думаешь, что это как-то связано с этой Везучей кошкой?

— Ну конечно! — воскликнул Руфус. — Пока она не появилась, всё было прекрасно!

Что же мне теперь делать?

— Надо эту кошку перепрограммировать, — радостно предложил Берти. — Чтобы она снова приносила удачу.

— А как это делается? — с любопытством спросил Руфус.

— Понятия не имею, — ответил Берти. — Моё дело — подкинуть вам идею, а дальше уж думайте сами! Вскоре к Берти и Шишке заглянули и другие гости: в детскую весело ворвались попугай-корелла Элвис и фрейлейн Адель, хамелеон. Элвис хотел забрать свой аппарат для завивки перьев, а фрейлейн Адели просто стало скучно, потому что она уже решила все задачи, вывешенные её профессором на стенку террариума. Берти тут же рассказал друзьям, какая беда приключилась с Руфусом.

— Мне кажется, Руфус преувеличивает, — прочирикал Элвис. — Уверен, эти мыши — отличные ребята. Ты вообще хоть раз в жизни сталкивался с мышами, Руфус?

— Конечно! Сотни! — закричал Руфус.

— И где же, позвольте спросить? Ты же от них бегаешь, как от воды.

— В кошмарных снах, глупая ты птица! — огрызнулся Руфус.







— Эй, давай без оскорблений! — возмутился Элвис.

— Да, не смей так называть Элвиса! — строго сказала фрейлейн Адель. — Для птиц в целом характерно, что они не глупые.

Подумав, она добавила:

— Может быть, он слегка заносчив, но никак не глуп.

— Ах, вы совсем меня не понимаете! — пожаловался Руфус, пытаясь сдержать слёзы. — И никто не хочет мне помочь! — Надувшись, он понуро вышел из комнаты.

— Ну прямо не кот, а тридцать три несчастья, — вздохнул Шишка.

— Но ведь завтра всё опять будет хорошо, а, Шишка? — Берти неуверенно посмотрел на друга.

— Обычно ответ был бы «да», — ответила фрейлейн Адель. Но на это раз она ошибалась.



Отрывок из книги «Кошка удачи».