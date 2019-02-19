Кошка неудачи

Кошка неудачи

19 Февраля, 2019

С тех пор как в квартире Руфуса появилась фигурка кошки удачи, всё пошло не так. А тут ещё три нахальные мыши поселились в квартире, а затем вдруг исчезли. Неужели Руфус их съел? Это дело как раз для Суперсекретной банды пушистиков. «Кошка удачи» — это запутанная детективная история, в которой банде пушистиков предстоит раскрыть самое настоящее преступление.

Руфус неуверенно начал рассказывать:
— Случилось нечто невообразимо ужасное. Я думаю, что всё это из-за Кошки удачи!
— Какой ещё Кошки удачи? — Шишка не имел ни малейшего представления, о чём говорит Руфус.

Кот нервно огляделся по сторонам:
— Ну знаешь, такие фигурки кошек, которые машут лапкой вверх-вниз. Так, как будто с кем-то прощаются. Так вот, моей хозяйке соседка подарила именно такую кошку. И с тех пор как она начала у нас в гостиной махать своей лапой, всё пошло кувырком. Руфус выглядел совсем расстроенным.
— Сначала соседка погладила меня по голове, хотя мне это вовсе даже не нравится, а потом я поскользнулся и упал в ванну.
— С водой? — полюбопытствовал Берти.
— Нет, конечно! — фыркнул Руфус. — Но мог бы и в полную. — Шерсть у кота встала дыбом, словно ёршик. — Даже думать не хочу, как бы я промок. Бр-р-р! Но это ещё цветочки. Вчера вечером, вскоре после семи, в нашу дверь неожиданно позвонили. Как вы знаете, людям наше Дверное заклятие неизвестно.
— Ну и что же было дальше? — нетерпеливо спросил Шишка.
— К моей хозяйке в гости пришёл брат, и знаете, что он с собой принёс? — голос у Руфус стал совсем трагичным.
— Понятия не имею! — фыркнул Берти. — Ой, нет! Знаю: это что-то, чего ты терпеть не можешь. Какой-нибудь новый ошейник от блох? Руфус помотал головой.
— Да нет! У него в руках была коробка, и там сидели трое ужасных серых... Нет, я не могу произнести это слово.
— Слонов? — предположил Берти. Руфус недовольно покачал головой, а потом еле слышно прошептал:
— Мышей! Он принёс трёх мышей! Ну как так можно?! Оставил их у нас, пока сам не вернётся из отпуска. Это же целая вечность...
— Да, дело труба, — хихикнул Берти. — Ты же мышей как огня боишься!


— Ничего я не боюсь! — возмутился Руфус. — Просто не люблю. Характер у них трудный. Вы же знаете: они… навязчивые. И кроме того, ужасно любят дразнить кошек!

Шишка задумался.
— И ты серьёзно думаешь, что это как-то связано с этой Везучей кошкой?
— Ну конечно! — воскликнул Руфус. — Пока она не появилась, всё было прекрасно!

Что же мне теперь делать?
— Надо эту кошку перепрограммировать, — радостно предложил Берти. — Чтобы она снова приносила удачу.
— А как это делается? — с любопытством спросил Руфус.
— Понятия не имею, — ответил Берти. — Моё дело — подкинуть вам идею, а дальше уж думайте сами! Вскоре к Берти и Шишке заглянули и другие гости: в детскую весело ворвались попугай-корелла Элвис и фрейлейн Адель, хамелеон. Элвис хотел забрать свой аппарат для завивки перьев, а фрейлейн Адели просто стало скучно, потому что она уже решила все задачи, вывешенные её профессором на стенку террариума. Берти тут же рассказал друзьям, какая беда приключилась с Руфусом.
— Мне кажется, Руфус преувеличивает, — прочирикал Элвис. — Уверен, эти мыши — отличные ребята. Ты вообще хоть раз в жизни сталкивался с мышами, Руфус?
— Конечно! Сотни! — закричал Руфус.
— И где же, позвольте спросить? Ты же от них бегаешь, как от воды.
— В кошмарных снах, глупая ты птица! — огрызнулся Руфус.


 

— Эй, давай без оскорблений! — возмутился Элвис.
— Да, не смей так называть Элвиса! — строго сказала фрейлейн Адель. — Для птиц в целом характерно, что они не глупые.
Подумав, она добавила:
— Может быть, он слегка заносчив, но никак не глуп.
— Ах, вы совсем меня не понимаете! — пожаловался Руфус, пытаясь сдержать слёзы. — И никто не хочет мне помочь! — Надувшись, он понуро вышел из комнаты.
— Ну прямо не кот, а тридцать три несчастья, — вздохнул Шишка.
— Но ведь завтра всё опять будет хорошо, а, Шишка? — Берти неуверенно посмотрел на друга.
— Обычно ответ был бы «да», — ответила фрейлейн Адель. Но на это раз она ошибалась.

Отрывок из книги «Кошка удачи».

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

Следующая новость
Тест «Мультсериалы для мальчиков: отгадайте по одному кадру!»