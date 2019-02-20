Воспитание сказкой: что читать, чтобы малыш понял и полюбил книги 20 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сказкотерапия – один из самых эффективных и доступных методов работы с детьми.

С помощью сказок можно помочь ребёнку справиться со своими страхами, научить его взаимодействию с другими людьми, мотивировать на хорошие поступки, обучить основам безопасности. Но чтобы сказка заработала на полную мощность, важно соблюсти несколько правил. Во-первых, книга должна быть красивой и насыщенной иллюстрациями. Во-вторых, важно читать сказку вслух с интересом и экспрессией, полностью вовлекаясь в сюжет. Ну и в-третьих, очень многое зависит от вашего умения правильно задавать вопросы. Читайте книги из нашей подборки и все три пункта будут выполнены «на ура»! Удобный формат, уникальные методики и утонченное авторское оформление помогут с малых лет привить ребенку любовь к чтению и воспитать в нем лучшие качества характера без нотаций!

«Новое платье короля», Х.К. Андерсен

Сюжет «Нового платья короля» родился больше 500 лет назад: он был заимствован Андерсеном у средневекового испанского писателя Хуана Мануэля, а тот, в свою очередь, вдохновился голландскими народными легендами XIV века о Тиле Улепншпигеле. Тем не менее, история о хитрых портных, глупых придворных и короле-самодуре с годами не теряет актуальности. Фраза «а король-то голый!» давно стала крылатой не только в России, но и по всему миру. Эта сказка учит не пасовать перед мнением большинства, доверять себе и не бояться доказывать свою правоту. Рисунки к сказке создала знаменитая Ника Гольц, заслуженный художник РФ.



«Цветик-семицветик», В. Катаев

Не разбрасываться возможностями, которые дарит жизнь, верно расставлять приоритеты и бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается – такие важные послания вложил в свою знаменитую сказку Валентин Катаев. С помощью этой истории ребёнок научится сопереживать другим и соотносить свои желания с окружающими обстоятельствами.



«Сказка о золотом петушке», А.С. Пушкин

Сказки Пушкина не имеют возрастных границ – читать отрывки из сказок малышам можно уже с 2-х лет. Мелодичный и ритмичный пушкинский слог способствует развитию речи и дает возможность почувствовать красоту настоящего русского языка уже в раннем возрасте. С 5-6 лет малыш уже способен воспринять сюжет целиком. Обсуждайте поступки и характеры героев – в сказках Пушкина присутствует четкое разграничение добра и зла и ясная мораль. Хорошее подспорье в восприятии пушкинских сказок – красочные и эстетичные иллюстрации со множеством деталей, которые можно обсуждать и рассматривать вместе с малышом! Например, такие, как рисунки Ольги Мониной к новому изданию «Сказки о золотом петушке», выполненные в классическом русском стиле.



«Две сказки про карандаш и краски», В. Сутеев

Сказки Сутеева - находка для педагогов и родителей, не теряющая своей ценности уже несколько поколений подряд. В них всегда торжествует справедливость, добро побеждает зло, а сюжет построен так, что малыш сам приходит к правильным выводам. Все свои сказки Владимир Григорьевич иллюстрировал сам. Поэтому каждая важная сюжетная мысль разворачивается перед ребёнком именно так, как хотел автор: не только в текстах, но и в наглядных образах, что особенно ценно и важно для детского восприятия.



«Большая книга сказок с подсказками. 1-3 лет»

Как читать малышам сказки? Заинтересовать ребенка, убедиться в том, что он дослушал сказку до конца и понял её смысл, получить обратную связь от вашего маленького слушателя поможет «Большая книга сказок с подсказками» для детей 1-3 лет. Сказки в этой книге разнесены по разделам, каждый из которых соответствует той или иной проблеме воспитания и развития детей 1-3 лет. А психолог-сказкотерапевт Ирина Терентьева подготовила свои рекомендации и советы о том, как правильно малышей с этими сказками знакомить, какие наводящие вопросы задавать, как подтолкнуть ребенка к самостоятельным выводам.



«Лучшая книга сказок с подсказками. 2-5 лет»

Настольная книга для начинающих сказкотерапевтов и родителей детей 2-5 лет! С её помощью малыш освоит нормы поведения сам – без скучных нотаций и нравоучений, разбирая поступки героев и события из сказок. Очень важно задавать малышу правильные вопросы, не давая оценочных суждений действиям героев. Обо всем этом подробно рассказывает психолог-сказкотерапевт Ирина Терентьева. Она отобрала для этой книги лучшие сказки классиковна указанный возраст, снабдила их полезными подсказками, вопросами и рекомендациями для родителей. Книга поможет преодолеть кризисы трёх и пяти лет, научит понимать чувства и эмоции других, поможет справиться со страхами, упрямством, непослушанием. Сказки поделены на разделы о каждой из популярных проблем воспитания.



«Сказки под подушку»

Эта книга такая большая-пребольшая, потому что в ней самые любимые стихотворения классиков детской литературы. В ней вы найдете стихи С.Маршака, К.Чуковского, С. Козлова и известные русские народные колыбельные в обработке О. Капицы, П. Шейна, К. Ушинского. В этой большой книге собраны все самые лучшие сказки и иллюстрации из ставшей известной и любимой серии "Пушистые друзья малыша". Такой сборник станет лучшим подарком на любой праздник! - красочные и нежные иллюстрации Ксении Павловой.

