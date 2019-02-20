Воспитание сказкой: что читать, чтобы малыш понял и полюбил книги

Воспитание сказкой: что читать, чтобы малыш понял и полюбил книги

20 Февраля, 2019

Сказкотерапия – один из самых эффективных и доступных методов работы с детьми.

С помощью сказок можно помочь ребёнку справиться со своими страхами, научить его взаимодействию с другими людьми, мотивировать на хорошие поступки, обучить основам безопасности. Но чтобы сказка заработала на полную мощность, важно соблюсти несколько правил. Во-первых, книга должна быть красивой и насыщенной иллюстрациями. Во-вторых, важно читать сказку вслух с интересом и экспрессией, полностью вовлекаясь в сюжет. Ну и в-третьих, очень многое зависит от вашего умения правильно задавать вопросы. Читайте книги из нашей подборки и все три пункта будут выполнены «на ура»! Удобный формат, уникальные методики и утонченное авторское оформление помогут с малых лет привить ребенку любовь к чтению и воспитать в нем лучшие качества характера без нотаций!

«Новое платье короля», Х.К. Андерсен
Сюжет «Нового платья короля» родился больше 500 лет назад: он был заимствован Андерсеном у средневекового испанского писателя Хуана Мануэля, а тот, в свою очередь, вдохновился голландскими народными легендами XIV века о Тиле Улепншпигеле. Тем не менее, история о хитрых портных, глупых придворных и короле-самодуре с годами не теряет актуальности. Фраза «а король-то голый!» давно стала крылатой не только в России, но и по всему миру. Эта сказка учит не пасовать перед мнением большинства, доверять себе и не бояться доказывать свою правоту. Рисунки к сказке создала знаменитая Ника Гольц, заслуженный художник РФ.

«Цветик-семицветик», В. Катаев
Не разбрасываться возможностями, которые дарит жизнь, верно расставлять приоритеты и бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается – такие важные послания вложил в свою знаменитую сказку Валентин Катаев. С помощью этой истории ребёнок научится сопереживать другим и соотносить свои желания с окружающими обстоятельствами.

«Сказка о золотом петушке», А.С. Пушкин
Сказки Пушкина не имеют возрастных границ – читать отрывки из сказок малышам можно уже с 2-х лет. Мелодичный и ритмичный пушкинский слог способствует развитию речи и дает возможность почувствовать красоту настоящего русского языка уже в раннем возрасте. С 5-6 лет малыш уже способен воспринять сюжет целиком. Обсуждайте поступки и характеры героев – в сказках Пушкина присутствует четкое разграничение добра и зла и ясная мораль. Хорошее подспорье в восприятии пушкинских сказок – красочные и эстетичные иллюстрации со множеством деталей, которые можно обсуждать и рассматривать вместе с малышом! Например, такие, как рисунки Ольги Мониной к новому изданию «Сказки о золотом петушке», выполненные в классическом русском стиле. 

 «Две сказки про карандаш и краски», В. Сутеев
Сказки Сутеева - находка для педагогов и родителей, не теряющая своей ценности уже несколько поколений подряд. В  них всегда  торжествует  справедливость, добро  побеждает  зло, а сюжет  построен   так,  что  малыш  сам  приходит  к  правильным  выводам.  Все   свои   сказки  Владимир  Григорьевич   иллюстрировал  сам. Поэтому каждая  важная сюжетная мысль разворачивается перед  ребёнком именно так, как хотел автор: не только в текстах, но и  в  наглядных образах, что особенно ценно и важно для детского восприятия.

«Большая книга сказок с подсказками. 1-3 лет»
Как читать малышам сказки? Заинтересовать ребенка, убедиться в том, что он дослушал сказку до конца и понял её смысл, получить обратную связь от вашего маленького слушателя поможет «Большая книга сказок с подсказками» для детей 1-3 лет. Сказки в этой книге разнесены по разделам, каждый из которых соответствует той или иной проблеме воспитания и развития детей 1-3 лет. А психолог-сказкотерапевт Ирина Терентьева подготовила свои рекомендации и советы о том, как правильно малышей с этими сказками знакомить, какие наводящие вопросы задавать, как подтолкнуть ребенка к самостоятельным выводам.

«Лучшая книга сказок с подсказками. 2-5 лет»
Настольная книга для начинающих сказкотерапевтов и родителей детей 2-5 лет! С её помощью малыш освоит нормы поведения сам – без скучных нотаций и нравоучений, разбирая поступки героев и события из сказок. Очень важно задавать малышу правильные вопросы, не давая оценочных суждений действиям героев. Обо всем этом подробно рассказывает психолог-сказкотерапевт Ирина Терентьева. Она отобрала для этой книги лучшие сказки классиковна указанный возраст, снабдила их полезными подсказками, вопросами и рекомендациями для родителей. Книга поможет преодолеть кризисы трёх и пяти лет, научит понимать чувства и эмоции других, поможет справиться со страхами, упрямством, непослушанием. Сказки поделены на разделы о каждой из популярных проблем воспитания.

«Сказки под подушку»
Эта книга такая большая-пребольшая, потому что в ней самые любимые стихотворения классиков детской литературы. В ней вы найдете стихи С.Маршака, К.Чуковского, С. Козлова и известные русские народные колыбельные в обработке О. Капицы, П. Шейна, К. Ушинского. В этой большой книге собраны все самые лучшие сказки и иллюстрации из ставшей известной и любимой серии "Пушистые друзья малыша". Такой сборник станет лучшим подарком на любой праздник! - красочные и нежные иллюстрации Ксении Павловой.

Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

Вот уже почти 60 лет издательство «Малыш» славится своими классическими книгами прекрасного качества, иллюстрированными лучшими художниками. Этим книгам доверяет уже несколько поколений читателей.

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