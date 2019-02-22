Книги, с которыми любые подвиги и достижения по плечу! 22 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Кем мечтает стать мальчик? Отважным пиратом, покорителем космоса, великим учёным или знаменитым детективом? В любом случае, не забудьте поздравить с мужским праздником вашего маленького защитника!

Представляем лучшие книги для мальчишек, которые вдохновляют на любые подвиги!

«Первая раскраска для мальчиков»

Для самых маленьких мальчиков идеальной первой книгой станет раскраска, но она не простая. В ней учтены особенности развития и восприятия детей раннего, рисунки, созданы специально для мальчиков. Раскрашивая забавные картинки яркими цветами, юный художник научится держать карандаш, закрепит знание основных цветов, разовьет мелкую моторику, глазомер, воображение и внимание.

Для маленьких художников и любителей творчества.





«Полиция»

Немного об истории полиции узнать ли не хотите? Полиции в привычном для нас понима­нии в древности не существовало. Функции внешней защиты государства выполняла армия, а внутри страны порядок поддержи­вали специальные отряды, состоящие из рабов или вольноотпущенников, а на ме­стах, например в сельских общинах, поря­док регулировался самими жителями. Книга представляет собой пикчербук с множеством интересных и исторических фактов. Все системы наглядно показаны и расписаны, а также можно найти полезную информацию о том, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Эта книга поможет сохранять спокойствие и действовать правильно в экстренных ситуациях.

«Как собрать автомобиль».

Главный герой в этой книге очень необычный – маленький воронёнок! У этого персонажа была одна мечта – развить скорость больше, чем у сокола, поэтому он решил собрать настоящий гоночный автомобиль. Книга не только выступает в роли мотиватора веры в себя, но и как настоящий научпоп для детей. Вместе с пернатыми читатель будет изучать детали машин и формулы скорости, узнает, что такое топливно-воздушная смесь и сколько цилиндров нужно мощному двигателю. Автор книги - известный английский писатель и иллюстратор-мультипликатор Алан Сноу.

Книга для мечтателей и изобретателей!



«Путеводитель по звёздному небу»

Кот-астроном Счастливчик проведет в мир звезд и планет, расскажет о бескрайнем космическом пространстве простым языком. Этот красочный космический гид будет идеальным подарком для детей и родителей, которые любят открывать новые планеты, горизонты и вершины. Что может быть лучше семейного похода, во время которого все дружно изучали бы созвездия?

Для любителей семейных приключений и новых открытий.



«Все о технике. Автомобили, самолеты, поезда, корабли»

Не зря книга входит в серию «Хочу всё знать», потому что у каждого мальчика хоть раз возникал вопрос о том, как взлетает самолет? Почему крутятся колеса? Как работает подводная лодка? Все-все ответы содержатся в этой большой книге о технике. 96 страниц счастья для ребят! В книге так много иллюстраций и деталей, что может показаться, будто ты находишься в кабине настоящего самолёта или сапсана.

Для любителей механизмов и транспорта.



«Истории из жизни Джонни Воробьёва»

Все знают о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, а также о подвигах Тимура и его команды, Дениски из рассказов Драгунского. А что известно о Джонни Воробьёве? Имя Джонни было ненастоящее. Вообще-то его звали Жень­ка. Но Женькин язык имел маленькую странность: не умел выго­варивать букву «ж». Получалось «дж». Вместо «железо» Женька говорил «джелезо», вместо «жулик» — «джулик». И себя назы­вал Дженькой. Но что за имя — Дженька! Вот и переделали в Джонни. Женя и его друзья живут в обычном подмосковном городе и, как обычные дети, они всегда ищут и ждут приключений и, конечно же, они их находят.

Для отважных и смелых ребят.



«Скандинавские мифы для детей»

С появлением фильмов о Торе и Локки, у ребят возник интерес к скандинавским мифам. В этом сборнике истории о героях, драконах, морских змеях, огненных демонах, ледяных гигантах и, конечно же, скандинавских богах пересказаны для детей доступным языком и дополнены современным комиксным рисованием.

Для любителей мифов и скандинавских стран.



«Смешные рассказы маленького мальчика»

Что будет, если кто-то будет записывать фантазии маленького мальчика? А еще рисовать детские задумки так, как хотят этого малыши? Получится эта книга, с небольшими рассказами о том, как кот вырос до размеров кита и руководил мамой и папой, как папу чуть не пустили на море из-за больного зуба и много других необычных рассказов. Мальчик, от лица которого ведётся повествование, учится в школе, а ещё очень любит своих маму и папу. Вот и получается у них — что ни день, то новую игру затеют, то проказничают вместе с папой, а мама следит, как бы эти двое ещё чего нового не придумали. Но всё-таки все живут дружно и понимают, что самое главное — это любовь и семья.

Для маленьких шалунов и затейников.





«100 занятий для мальчиков на каждый день»

Помимо художественной литературы отличным подарком может стать и эта книга, в которой собраны игры, головоломки, загадки и множество идей, которые, в самом деле, сделают каждый новый день незабываемым. В ней есть идеи о том, как провести выходные? Чем заняться на отдыхе? Во что поиграть с друзьями и семьёй? Как развлечь себя, когда на улице дождь?

Для любителей активного отдыха.





«Большая энциклопедия знаний для мальчиков»

А эта книга – настоящий клад для ребят! Разные профессии, механизмы, чудеса света. Ты мечтаешь стать геологом, путешественником, дипломатом или журналистом? Тогда тебе наверняка понравится раздел о странах, народах и традициях, где представлена интересная и полезная информация о географических особенностях, наиболее ярких представителях животного мира, самых известных природных и культурных памятниках материков и отдельных государств. Какой бы профессией ты ни мечтал овладеть, эта энциклопедия не оставит равнодушным никого. Она сделает эрудита из каждого любознательного мальчика!

Для любознательных ребят, думающих о будущем!

