ЧИТАЛКА: Добрые сказки о животных 4 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сказки о животных очень популярны, потому что через них можно отразить позитивные и негативные черты лучше всего.

Через такую визуализацию характеров ребенку проще воспринимать мир, да и яркие животные понравятся детям куда больше! Мы собрали интересные книги о животных, которые отличаются по формату и возрасту читателей - книжки-игрушки, просто красивые иллюстрации, поучительные сюжеты и много другое!

Зоопарк

Интересные книги для самых маленьких читателей. Помимо забавных стишков в книге спрятаны картинки в кармашках, которые малыш может переставлять по своему вкусу. Герои этой серии любят пошутить - жираф захотел побыть немного тигром, тигр примерил перья павлина, а огурчик решил стать свёклой. Вот так путаница! Но пора наводить порядок и расставить все шкурки по правильным местам, из кармашков сбоку можно вытащить картонные вставки с разными паттернами, перепутать их и поиграть - кому какая шкурка подойдет.



«Лисья сказка», Д. Герасимова

Чудесная и очень уютная сказка от признанного мастера авторской книги, лауреата престижных премий в области литературы и графики Дарьи Герасимовой. Динамичная история о волшебных лисичках и весёлых цирковых жителях, нежные лоскутные иллюстрации – эта книга займет особенное место на вашей полке.





«Ёжик-молчок и история дружбы», А. Крингс

Маленькие зверята – жители волшебного сада – дружат и радуются, сердятся и грустят, учатся терпению, доброте и любви. Удастся ли Ёжику найти место для зимовки и кто ему поможет – расскажет забавная история о необычном начале дружбы. Идеальное первое чтение! Книги серии «Лучшие истории о зверятах» переведены на 20 языков и стали современной классикой детской литературы.





Мышка Чистюля, или Счастливый случай», А. Крингс

А вот и новинка в серии «Лучшие истории о зверятах, которая вот-вот выйдет в продажу! Эта история про маленькую мышку и ее большую жизнь. У маленьких героев все по-настоящему, как у людей: они дружат и радуются, сердятся и грустят, чтобы в конце концов научиться пониманию и терпению, доброте и любви. Ведь в этом маленьком большом мире возможно всё, особенно если у тебя есть друзья! В уютном домике мышки Чистюли поселились беспокойные соседи, и ей надо срочно искать новую норку, хотя бы на лето. Кто приютит бедную малышку, потерявшую дом, об этом расскажет забавная история о счастливом случае, подарившем Чистюле настоящего друга.



«Таинственный друг», Катя Алвес

Третья книга из серии «Суперсекретная банда пушистиков», в которой домашние любимцы раскрывают преступления. В этой книге появляется новый герой – таинственный хорек, но сразу пропадает один из главных героев – морская свинка Берти. Эта загадочная история, где пушистым сыщикам предстоит отыскать своего друга и узнать страшную тайну. Книга подойдет для детей, которые уже могут самостоятельно читать, а множество ярких иллюстраций помогут насладиться историей.



«Лучшие сказки для малыша», ил. Л.Майоровой

Невероятная книга, которую оценят и дети, и родители. Иллюстратор книги - Лия Майорова еще 60 лет назад создала книжки-игрушки и книги-панорамы, открыла читателям совершенно новую детскую книгу: объёмную, театральную, игровую. Эта книга не исключение, открыв ее, вы найдете объемного крокодила и слона! Малыш будет приятно удивлен такой необычной книге. Сюда вошли самые известные сказки С. Маршака, К. Чуковского и Р. Сефа с её авторскими иллюстрациями.





«Как ленивцу всё успеть?», К. Бетани

В уютно-пастельный пикчербук «Как ленивцу всё успеть?» невозможно не влюбиться! Он поможет маленьким неторопливым читателям подружиться со временем и научиться планировать свой день. Книга Бетани Кристоу напоминает о том, что за детской медлительностью могут скрываться глубокие и уважительные причины: сверхчувствительность, отзывчивость и творческий склад ума.



«Правила жизни моего кота», Ш. Джейми

Пикчербук, который точно понравится и взрослым, и детям, в нем собраны 100 замурррчательных уроков, которые помогут найти себя, жить настоящим и наслаждаться каждым моментом. Здесь найдется картинка на любую жизненную ситуацию. Маленькая книжечка станет идеальным подарком для любителей котиков, время обнять и прислушаться к настоящему гуру этой жизни!





Подборка представлена издательством «АСТ»