КОНКУРС: Поделись своими увлечениями! 5 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Лучшие подруги LEGO® Friends — Эмма, Мия, Оливия, Стефани и Андреа — любят интересно проводить время!

У девочек есть разные хобби, и они приглашают вступить в их команды и рассказать о твоём увлечении!

Как это сделать?

Выбери свою команду на сайте;

Выбери свою команду на сайте; Запиши видео с рассказом по теме увлечений твоей команды;

Запиши видео с рассказом по теме увлечений твоей команды; Отправить видео нам на сайт;

Отправить видео нам на сайт; Зови всех друзей голосовать за твое видео!

В конкурсе будут разыграны 50 классных призов от LEGO!

Два победителя в каждой команде получат суперприз, а восемь финалистов в каждой команде получат игровой набор и шкатулку-сердечко!

Перейти на страницу конкурса.



