КОНКУРС: Поделись своими увлечениями!
5 Марта, 2019
Лучшие подруги LEGO® Friends — Эмма, Мия, Оливия, Стефани и Андреа — любят интересно проводить время!
У девочек есть разные хобби, и они приглашают вступить в их команды и рассказать о твоём увлечении!
Как это сделать?
- Выбери свою команду на сайте;
- Запиши видео с рассказом по теме увлечений твоей команды;
- Отправить видео нам на сайт;
- Зови всех друзей голосовать за твое видео!
В конкурсе будут разыграны 50 классных призов от LEGO!
Два победителя в каждой команде получат суперприз, а восемь финалистов в каждой команде получат игровой набор и шкатулку-сердечко!