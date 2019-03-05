КОНКУРС: Поделись своими увлечениями!

КОНКУРС: Поделись своими увлечениями!

5 Марта, 2019

Лучшие подруги LEGO® Friends — Эмма, Мия, Оливия, Стефани и Андреа — любят интересно проводить время!

У девочек есть разные хобби, и они приглашают вступить в их команды и рассказать о твоём увлечении!

Как это сделать? 

  • ✅ Выбери свою команду на сайте;
  • ✅ Запиши видео с рассказом по теме увлечений твоей команды;
  • ✅ Отправить видео нам на сайт;
  • ✅ Зови всех друзей голосовать за твое видео!

В конкурсе будут разыграны 50 классных призов от LEGO!
Два победителя в каждой команде получат суперприз, а восемь финалистов в каждой команде получат игровой набор и шкатулку-сердечко!

Перейти на страницу конкурса. 


 

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